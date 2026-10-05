Дикая белка напала на прохожего в подмосковном парке

Дикая белка напала на мужчину в лесопарке в Подмосковье. Кормление грызуна с рук закончилось для него визитом в больницу.

Как сообщили «МК» в Красногорской клинической больнице, 42-летний мужчина прогуливался по Красногорскому лесопарку «Изумрудные холмы» и наслаждался природой. В какой-то момент мужчина заметил белок и решил их покормить. Однако один из зверьков, по всей видимости, решил попробовать не только корм, но и самого кормильца, и напал на него. К счастью, мужчине удалось отбиться от дикого животного, но он получил раны на руках. После произошедшего пострадавший отправился в больницу. В процессе обследования врачи обработали раны и провели первичный курс вакцинации от бешенства. После пострадавшего отпустили домой.