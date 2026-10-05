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Московская область 593

В Подмосковье выполнили план благоустройства дворовых территорий на 91%

В Подмосковье выполнили план благоустройства дворовых территорий на 91%
Фото пресс-службы губернатора и правительства Московской области

Губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил с руководством правительства региона ход работ по обновлению дворов и ремонту пешеходных коммуникаций, которые ведутся в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Губернатор указал, что до середины ноября 2026 года должен быть завершен ремонт более 1 тыс. пешеходных дорожек, обновлено асфальтовое покрытие по 705 адресам, благоустроено 425 дворов. Всего в программе 2169 объектов, на сегодняшний день готовность  - 91%.  

Министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона Игорь Даниленко сообщил, что работы ведутся по трем направлениям. 

Во-первых,  ремонт асфальта картами выполнен полностью, по всем запланированным на этот год 705 адресам. 

По второму направлению – программа по созданию и ремонту пешеходных коммуникаций выполнена на 95%. Министр отметил, что приоритет – у маршрутов к школам, детским садам, больницам и спорткомплексам. Также в рамках этой работы по 382 адресам заменили изношенную плитку на асфальт. 

В-третьих, в рамках комплексного благоустройства дворовых территорий ремонтируют проезды и тротуары, обустраивают парковки, водоотведение, устанавливают лавочки и урны, проводят озеленение, полностью меняют бортовые камни.  На сегодняшний день готовность таких объектов в регионе  составляет  90%, а завершить благоустройство запланировано до 15 ноября.

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Автор:
Правительство РФ Подмосковье - Московская область