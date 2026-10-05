В Подмосковье выполнили план благоустройства дворовых территорий на 91%

Губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил с руководством правительства региона ход работ по обновлению дворов и ремонту пешеходных коммуникаций, которые ведутся в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Губернатор указал, что до середины ноября 2026 года должен быть завершен ремонт более 1 тыс. пешеходных дорожек, обновлено асфальтовое покрытие по 705 адресам, благоустроено 425 дворов. Всего в программе 2169 объектов, на сегодняшний день готовность - 91%.

Министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона Игорь Даниленко сообщил, что работы ведутся по трем направлениям.

Во-первых, ремонт асфальта картами выполнен полностью, по всем запланированным на этот год 705 адресам.

По второму направлению – программа по созданию и ремонту пешеходных коммуникаций выполнена на 95%. Министр отметил, что приоритет – у маршрутов к школам, детским садам, больницам и спорткомплексам. Также в рамках этой работы по 382 адресам заменили изношенную плитку на асфальт.

В-третьих, в рамках комплексного благоустройства дворовых территорий ремонтируют проезды и тротуары, обустраивают парковки, водоотведение, устанавливают лавочки и урны, проводят озеленение, полностью меняют бортовые камни. На сегодняшний день готовность таких объектов в регионе составляет 90%, а завершить благоустройство запланировано до 15 ноября.