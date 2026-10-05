Жительница Подмосковья чуть не погибла от газовой гангрены кишечника

Как сообщили «МК» в Минздраве Московской области, женщина экстренно поступила в Талдомскую больницу с жалобами на сильные боли в животе. Дискомфорт она терпела на протяжении трех дней и не обращалась к медикам, пока ей не стало совсем тяжело. Врачи обнаружили, что у пациентки появились сине-багровые участки мертвых тканей на животе и отеки тела. Все эти симптомы указывали на газовую гангрену кишечника, которая может привести к гибели человека. Пациентку срочно направили на трех этапную операцию.

Сама газовая гангрена обычно поражает мышцы и мягкие ткани, а не внутренние органы. Ее вызывают бактерии, которые размножаются в бескислородной среде, например, в глубоких загрязненных ранах с плохим кровоснабжением. Они выделяют токсины и газ, что приводит к ухудшению состояния здоровья.

Сначала женщине удалили около 4 метров погибшего кишечника, ущемленного в грыжевом мешке, и пораженные инфекцией ткани. На вторые сутки провели повторную операцию, удалив очаг инфекции. Затем пациентку перевели в реанимацию, где круглосуточно проводили интенсивную терапию для стабилизации состояния и борьбы с тяжелым сепсисом. На третьи сутки врачи соединили оставшиеся здоровые участки кишечника, что позволило остановить распространение инфекции.

Сейчас состояние женщины оценивается как стабильное. После выписки ее ждет строгая диета и периодические визиты к врачам, которые она ранее игнорировала.