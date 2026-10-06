Пациентка смогла закрыть глаза только после вмешательства врачей

Женщина чуть не потеряла зрение после блефаропластики (коррекция возрастных изменений век). Страдалица долгое время не могла закрыть глаза.

Как сообщили «МК» в Минздраве Московской области, пациентка поступила в отделение челюстно-лицевой хирургии Пушкинской клинической больницы имени профессора Розанова В.Н. с необычной жалобой - невозможность сомкнуть веко. В процессе обследования врачи констатировали повреждение кожной складки вокруг глаз. Из-за этого слезная покинув и роговица пересыхают и есть риск ухудшения зрения вплоть до полной его потери. Пациентку направили на операцию. Как отметил заведующий отделением челюстно-лицевой хирургии Владимир Савин, в ходе операции врачи восстановили анатомическое строение века и его способность полноценно смыкаться, одновременно обеспечив защиту глазного яблока.

Операция прошла штатно. Сейчас состояние женщины оценивается как стабильное. Спустя сутки она смогла наконец-то закрыть глаза и выдохнуть. Пациентка продолжает находиться под наблюдением врачей.