В Подольске открылась «Школа адаптивного картинга для ветеранов СВО»

В министерстве физической культуры и спорта Московской области сообщили об открытии «Школы адаптивного картинга для ветеранов СВО». Проект направлен на раннюю реабилитацию ветеранов СВО, частично или полностью потерявших подвижность. Такие школы уже работают в Ленинградской области, Туле и Рязани, теперь программа стартовала и в Подмосковье, на картодроме «Лидер» г.о. Подольск. Проект реализуется в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».

«Эта идея на поверхности лежала. Эти специальные машины для этого приспособлены: простейшее ручное управление, газ-тормоз… Это не только реабилитация, но и настоящая тренировка. И у нас есть случаи, когда наши подопечные обгоняли профессиональных картингистов», – рассказал председатель совета фонда «Высокотехнологичная медицинская помощь» Сергей Фурсенко.

«В планах – запустить аналогичный проект по реабилитации участников СВО в подмосковном Домодедово, где в течение ближайшего года откроется новый современный, один из самых масштабных картинг-центров страны», – отметил сенатор РФ Александр Двойных.

«Это один из немногих видов реабилитации, где участники специальной военной операции, получившие, порой, тяжёлые ранения, могут соревноваться наравне со здоровыми людьми. И это очень мощный психологический фактор», – сказал генерал-лейтенант медицинской службы, начальник Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова Евгений Крюков.