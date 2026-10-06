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Московская область 3068

Врачи спасли пациента, который полгода плакал не переставая

Медики спасли пациента от постоянных слез

Мужчина не мог остановить свой плач на протяжении полугода. Виновником его проблем стала стала не личная жизнь, а слезный камень. 

Медики спасли пациента от постоянных слез

Как сообщили «МК» в Минздраве Московской области, молодой человек поступил в отделение оториноларингологии МОНИКИ имени М.Ф.Владимирского с жалобами на постоянные слезы и гнойные выделения в левом глазу, которые беспокоили его около 6 месяцев. В процессе обследования врачи выяснили, что у пациента дакриолит или слезный камень, который перекрывал носослезный поток.

Как отметил врач Эльдар Исаев, дакриолиты - редкая патология, приводящая к перекрытию слезоотводящих путей и хроническому воспалению слезного мешка. Во время операции специалисты осмотрели нижний носовой ход и область выхода носослезного протока, обнаружили, извлекли камень и восстановили проходимость слезоотводящих путей. Операция прошла штатно.

В настоящее время состояние парня оценивается как стабильное. Страдалец уже находится дома. Теперь слезы его больше не беспокоят.

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Автор:
Министерство здравоохранения

Опубликован в газете "Московский комсомолец" №29867 от 7 октября 2026

Заголовок в газете: Пациент пускал слезу полгода подряд