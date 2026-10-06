Врачи спасли пациента, который полгода плакал не переставая

Мужчина не мог остановить свой плач на протяжении полугода. Виновником его проблем стала стала не личная жизнь, а слезный камень.

Как сообщили «МК» в Минздраве Московской области, молодой человек поступил в отделение оториноларингологии МОНИКИ имени М.Ф.Владимирского с жалобами на постоянные слезы и гнойные выделения в левом глазу, которые беспокоили его около 6 месяцев. В процессе обследования врачи выяснили, что у пациента дакриолит или слезный камень, который перекрывал носослезный поток.

Как отметил врач Эльдар Исаев, дакриолиты - редкая патология, приводящая к перекрытию слезоотводящих путей и хроническому воспалению слезного мешка. Во время операции специалисты осмотрели нижний носовой ход и область выхода носослезного протока, обнаружили, извлекли камень и восстановили проходимость слезоотводящих путей. Операция прошла штатно.

В настоящее время состояние парня оценивается как стабильное. Страдалец уже находится дома. Теперь слезы его больше не беспокоят.