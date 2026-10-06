Житель Подмосковья месяц не обращался к врачам после перелома руки

42-летний житель Подмосковья целый месяц жил с переломом руки, не обращаясь к врачам. Бедолага начал терять способность двигать кистью.

Как сообщили «МК» в Щелковской больнице, мужчина поступил в медучреждение с жалобами на сильные боли в левой руке. Он поделился, что месяц назад получил травму кисти, но не стал обращаться к медикам. Со временем бедолага начал терять способность двигать кистью.

В процессе обследования врачи обнаружили, что у пациента раздроблена пястная кисть и разрыв сухожилия. К сожалению, из-за давности травмы стандартные методы лечения с металлоконструкциями не подходили.

Мужчину направили на операцию, где врачи совершили трансплантацию донорского костного импланта в руку и восстановили кровоснабжение. Сейчас состояние пациента оценивается как стабильное.