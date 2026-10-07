Любовь земная: как мама 17 детей нашла счастье в хаосе

В сентябре в Красногорском родильном доме появился на свет “крепкий мужчина” весом 4540 граммов и ростом 56 сантиметров - мальчик Филипп. Он 17-й ребенок в семье Светланы и Алексея Сорокиных. За 22 года Светлана родила 12 дочерей и 5 сыновей. В то время как уровень рождаемости в России упал до самого низкого уровня за последние 200 лет, существование этой семьи само по себе является парадоксом. В суете ежедневных забот 44-летняя мать нашла время, чтобы пообщаться с "МК" и рассказать о своей жизни.

В Дедовске на крылечке двухэтажного деревянного дома млеет на солнце беззаботно зевающий кот. Этот дом площадью 150 квадратных метров был приобретен в рамках государственной жилищной программы несколько лет назад.

Как только вы открываете дверь, то сразу начинаете ощущать безмерность пространства - двухъярусная кровать стоит рядом с письменным столом, коробки с игрушками сложены в углу, а свежевыстиранная одежда сушится в прихожей.

Светлана сидит за кухонным столом, держа крошечного Филиппка. Она худенькая и маленькая, с большими добрыми глазами и легкой улыбкой. Успокаивая младенца у себя на руках, она может привычным движением вытереть сопли четырёхлетней Оливии, жестом пригласить старшую дочь Веронику пойти на кухню посмотреть, что с супом на плите, а 12-летнего Леню одним взглядом отправить разбирать стиралку.

Эта хрупкая женщина за всю свою жизнь ещё ни разу не повысила голос, но дети слушаются ее, как солдаты командира дивизии. Скажете, генерал в юбке? Нет, просто мудрая и очень терпеливая женщина, которая год за годом строит свою Вселенную несмотря на метеоритные дожди, пыльные бури и всепоглощающие черные дыры бытия.

“Дети - это вся моя жизнь, - говорит она. - Конечно, я устала. Но я не могу представить себя без детей”.

- Как вы познакомились со своим будущим мужем? — интересуюсь я, предвкушая романтическое начало невероятной любовной истории.

— С будущим супругом я познакомилась в 1998 году. Наша встреча произошла в церкви. А спустя пять лет, в 2003 году, мы поженились, — отвечает Светлана просто и лаконично. Следующий вопрос как-то сразу застревает в горле. Пожалуй, тут не будет масштабов мыльной оперы. И пинг-понга из вопросов: "А он что?", "А вы что?", "Вот это да!".

— Когда родился первый малыш? Задумывались ли уже тогда о многодетной семье?

— Наша первая дочка, Вероника, родилась 15 августа 2004 года. Сейчас ей уже 22 года. Мы ждали её с огромной радостью и нетерпением. Это был наш первенец, поэтому, конечно, мы очень волновались: какая она будет, на кого похожа. Впрочем, каждый раз интересно наблюдать, на кого похож новорождённый. Что касается многодетной семьи — да, я всегда этого хотела. Мне нравилось заниматься с малышами, гулять и играть с ними. Ещё будучи девушкой, я часто возилась с детьми своей подруги, и мне это доставляло большое удовольствие.

— Сейчас ваши старшие дети — безусловно, помощники. А есть ли в семье бабушки или дедушки, которые помогают?

— Да, старшие дети очень сильно мне помогают, и я им за это безмерно благодарна. Без их поддержки, думаю, я бы не справилась. Бабушка у нас осталась только одна, ей 75 лет, и мы уже не просим у неё помощи. Дедушка тоже один, но он парализован после инсульта — уже год не может восстановиться.

— Какая беременность запомнилась вам больше всего?

— В основном все беременности протекали похоже, но первая была немного сложнее из-за отёков. А запомнились 14-е роды, они были самыми лёгкими. У нас появилась девочка Оливия. Сейчас ей почти пять лет. Это были самые лёгкие и благополучные роды.

— С какими сложностями вы сталкивались, пока детки росли? В плане быта, болезней...

— Всегда очень тяжело, когда дети заболевают и болеют по очереди. Особенно при ротавирусе: одного тошнит, потом другого, третьего. В такие моменты приходится особенно трудно. Но с Божьей помощью мы справлялись. Ещё было тяжело в бытовом плане. Первые десять лет мы жили в съёмном частном доме. У мужа не было своего жилья, а у моей мамы — двухкомнатная квартира, где нам не разместиться. В том доме не было всех удобств: только газ и электричество, воды не было. За водой ходил муж к колонке неподалёку. Иногда я ходила стирать к подруге или к маме, либо стирала вручную в тазиках. Было очень сложно все эти годы, пока нам не дали квартиру по коммерческому найму — нужно было платить и коммуналку, и аренду. А потом мы переехали в этот дом, который получили по субсидии.

— Как вы научились справляться с усталостью? Знакомо ли вам чувство материнского выгорания?

— Да, конечно, я часто устаю, и чувство выгорания мне знакомо. Особенно это случается во время беременности, когда срок уже большой. Обычно болят ноги, и становится очень тяжело что-либо делать. Я стараюсь по максимуму распределять обязанности и прошу детей помогать побольше. И, конечно, молитва и чтение Слова Божьего помогают: Господь даёт мир сердцу, радость и любовь. Ведь действительно очень тяжело, когда чувствуешь свою немощь.

— Вы разделяете обязанности с мужем? Есть что-то, что вы делаете по очереди, и что-то, что делает только он или только вы?

— Муж обычно помогает с маленькими детьми: покормить, уложить спать, погулять. Но на мне, конечно, больше домашних дел: уборка, готовка, уроки с детьми. Правда, с уроками я уже сама не справляюсь — много школьников, поэтому младшим я прошу помогать старших детей. Например, старшая дочь берёт на себя кого-то из младших: кто-то занимается с Викой (3 класс), кто-то с Сашей (1 класс), кто-то помогает Анжеле. Василиса обычно делает уроки сама, но любит заниматься со мной: спросит — я подскажу, и она продолжает. Ещё помогаю Лёне, шестикласснику. Лиза и Миша уже справляются самостоятельно.

— Доводилось ли вам когда-нибудь испытывать очень сильный страх за кого-то из детей?

— Да, такое было. Помню, весной, в марте, заболели подряд младшие дети. Евангелина, моя самая младшая дочка, шестнадцатая, занедужила очень сильно — судя по всему, это была ротавирусная инфекция. Мне стало так страшно, я просила молиться за неё и сама молилась. Слава Господу, он исцелил её и других деток, которые тоже болели, но не так сильно. Да, бывают такие переживания, когда понимаешь, что жизнь не в твоих руках, а в руках Бога, и что нужно от всего сердца, искренне и усиленно молиться.

— Были ли у вас сложные времена, когда вы не могли позволить себе какие-то важные покупки?

— Сложные времена, конечно, были. Мы действительно не могли позволить себе крупные покупки — финансово это было невозможно. Денег хватало только на еду и оплату коммуналки. Вещи обычно переходили от старших к младшим, и, слава Богу, добрые люди много помогали. Сейчас старшим я стараюсь иногда что-то покупать по необходимости. Младшим вещи переходят от старших, но если нужно купить что-то новое, я стараюсь делать это по хорошим скидкам. Стараюсь порадовать их чем-то новеньким: на день рождения платье или игрушки.

— Какие есть бонусы у матерей-героинь? Какими льготами вы сейчас пользуетесь?

— На данный момент звание «Мать-героиня» я ещё не получила, но надеюсь, что скоро это произойдёт. Что касается льгот: сейчас у меня бесплатный проезд для меня и моих школьников. Есть возврат за ЖКХ, по-моему, 30% — но это общая льгота для многодетных родителей. Можно бесплатно посещать некоторые музеи. Летом мы были в Музее космонавтики. Есть также небольшие льготы на кружки для детей.

— Как вы даёте имена детям? Решаете с мужем вдвоём? Жребий никогда не тянули?

— Имена мы выбираем вместе: либо я предлагаю, либо муж. Например, я говорю, что мне нравится какое-то имя. Если мужу оно не нравится, он не соглашается, и мы ищем то, которое устроит нас обоих.

— На вашей памяти самая необычная просьба от ребёнка?

— Не могу припомнить ничего такого. Ничего сверхъестественного дети у нас с папой, кажется, никогда не просили.

— Вы ходите в гости или на прогулки? Ведь такой большой семье сложно собраться.

— Старшие дети уже одеваются сами. Даже Анечка, которой шесть лет, и Оливия могут одеться самостоятельно. Остаётся одеть только самых маленьких. Но обычно куда-то большой компанией мы ходим просто на детскую площадку. А если я иду по делам на дальние расстояния, я не беру много детей, потому что тогда будет трудно что-то сделать.

— Вы живёте в своём доме, у вас есть какое-то домашнее хозяйство?

— Хозяйство небольшое: летом сажаем огурцы, укроп, лук, кабачки — маленький огородик. В основном же на участке дети бегают и играют, а мы просто косим траву.

— У вас появлялось когда-нибудь желание уехать с мужем куда-нибудь только вдвоём?

— Конечно, хотелось бы уехать с мужем вдвоём, отдохнуть где-нибудь на природе, в красивом месте. Но, к сожалению, пока такой возможности не представилось.

— А ждёте внуков?

— Один внучок у меня уже есть. А дальше — как Бог даст.

— Готовы, в случае чего, к восемнадцатому малышу?

— Об этом я совсем не думала. Конечно, мне хочется восстановиться и отдохнуть. К тому же возраст уже даёт о себе знать — мне 44 года. Поэтому я не могу дать однозначный ответ, готова я или нет. Но на данный момент я только родила и хотела бы просто отдыхать и растить детей, которые у меня сейчас есть.

— Есть у вас какое-то особенное, заветное желание?

— Есть, конечно. Одно желание — земное: чтобы у нас был большой дом. Наш дом очень тесен для нашей большой семьи. А другое — духовное: чтобы все дети пришли к Господу, были добрыми и полезными для этого мира.