Андрей Воробьев предложил упростить оформление протезов для участников СВО

Губернатор Московской области выступил с инициативой упростить получение протезов для участников специальной военной операции.

Предложение прозвучало на заседании Попечительского совета Госфонда «Защитники Отечества», которое прошло в центре образования, ресоциализации и медицинской реабилитации РГСУ «Чайковский» в городском округе Клин.

Андрей Воробьев предложил наладить электронный обмен документами между ведомствами без участия самих ветеранов. Также он считает необходимым разместить на портале «Госуслуги» информацию обо всех этапах оформления и добавить возможность обратной связи.

«Протезирование - это особая, чувствительная тема. Сегодня при его оформлении еще осталась некоторая волокита: по второму разу нужно собирать справки, заполнять анкеты, которые, по сути, уже есть в базе госпиталя, откуда ребята выписались. С Анной Евгеньевной Цивилевой мы уже это обсуждали, и предлагаем вместе с Минтрудом и Минцифры на портале госуслуг сделать оформление протезов более простым и быстрым», - сказал губернатор Московской области.

В выездном заседании также участвовали статс-секретарь - заместитель министра обороны России, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева и ректор РГСУ, академик РАХ Андрей Хазин. Участники встречи обсудили вопросы реабилитации, протезирования, адаптации жилья и общественных пространств.