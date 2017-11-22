На Олимпиаде в Париже с жарой будут бороться новые крутые технологии

По мере приближения Олимпийских игр летние температуры в Париже будут только повышаться. Это создаст дополнительные трудности для спортсменов в их стремлении завоевать медали. Ожидается, что этим летом в Европе температура снова поднимется после рекордных значений в 2023 году, хотя еще слишком рано делать точный прогноз на июль. Национальное метеорологическое агентство Франции заявило, что, скорее всего, он будет более теплым, чем обычно. «МК-Спорт» рассказывает подробности.