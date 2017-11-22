По мере приближения Олимпийских игр летние температуры в Париже будут только повышаться. Это создаст дополнительные трудности для спортсменов в их стремлении завоевать медали. Ожидается, что этим летом в Европе температура снова поднимется после рекордных значений в 2023 году, хотя еще слишком рано делать точный прогноз на июль. Национальное метеорологическое агентство Франции заявило, что, скорее всего, он будет более теплым, чем обычно. «МК-Спорт» рассказывает подробности.
Главная российская звезда НХЛ, нападающий и капитан клуба «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин, за погоней которого к рекорду Уэйна Гретцки по голам за карьеру, следит без преувеличения вся Россия, резко прибавил в результативности во второй половине регулярного чемпионата, и начал штамповать голы, как в свои лучшие молодые годы. В очередном матче своей команды против «Торонто» на счету Ови голевой дубль, и до достижения канадской легенды хоккея ему осталось уже менее полусотни шайб — 49.
Международный олимпийский комитет (МОК) на исполкоме своей организации в швейцарской Лозанне принял специальные правила участия для индивидуальных нейтральных спортсменов с российскими и белорусскими паспортами, которые пройдут отбор на Олимпийские игры 2024 года в Париже. «МК-Спорт» рассказывает о реакции официальных лиц нашей страны на это новое решение.
Российская синхронистка Кристина Макушенко, ставшая после окончания спортивной карьеры известным блогером и королевой подводных танцев, умеет выполнять трюки не только в воде, но и на суше. А чувство юмора помогает спортсменке снимать интересные видео.
На чемпионате мира по футболу в Катаре стартовал последний третий тур группового этапа. Мы предлагаем вам узнать, как обстоят дела с путевками в 1/8 финала: кто уже вылетел, кто точно попал в плей-офф, кому хватит ничьей, а кому обязательно нужно побеждать. Ну и какие пары в 1/8 финала мы можем получить. Изучаем!
И к тому же сильно расстраивало соседей: хорошая игра не всегда ведь дар богов. Но и в классическом музыкальном образовании наметился технический прогресс: теперь в продаже огромный выбор цифровых пианино и синтезаторов. Эти устройства легкие (то есть подходят для съемной квартиры и дачи), имеют разъем для наушников и регулятор громкости (можно заниматься по ночам, не тревожа родных и соседей) и могут звучать как любой музыкальный инструмент — достаточно установить нужную программу.
Еще недавно фотографы и видеооператоры делились на две категории: те, кто смог забраться на высокую точку и снять кадр с высоты птичьего полета, — и все остальные, неудачники, обреченные снимать с уровня земли.
Японская Nintendo — старейший участник рынка игровых консолей. Страшно сказать — начинали они в 1889 году, правда, тогда фирма, за неимением в природе электроники, занималась игральными картами. Потом были игровые автоматы и электронные игры (помните советские «Ну, погоди!»? В оригинале это называлось Nintendo Game & Watch). А с 1983 года фирма занялась уже собственно игровыми приставками. Super Nintendo начала 90-х была самым крутым, что можно купить в магазине.
И тут, как гром среди ясного неба, на сцену выходит гигант Sony. Консоль под названием PlayStation была космическим шагом вперед — для нее нужны были уже не привычные картриджи, а компакт-диски, фетиш того десятилетия. И качество изображения было просто шикарное, и звук тоже, и сами игры были трехмерные, красочные и гиперреалистичные.
Игровые консоли, они же приставки — тоже. Как было лет 20–30 назад? С одной стороны, на столах стояли строгие офисные компьютеры — мощные, с большим объемом памяти, но чаще всего без звука и с ограниченными возможностями видеокарты. А с другой стороны, несерьезные игровые приставки, всякие там «денди» и «сеги»: плевая вычислительная мощность, но зато продвинутое видео и полноценный звук.
В последнее время потребители в рекламе и магазинах часто слышат модное слово «кешбэк», что буквально означает «возврат денег». Чтобы привлечь клиентов, банки и торговые сети обещают вернуть часть уплаченных за покупку средств, которые можно потратить на следующее приобретение. В преддверии Нового года, когда спрос в магазинах традиционно растет, а всем нужно закупаться подарками, любая возможность сэкономить вызывает большой интерес.
Первые портативные компьютеры появились в продаже в конце 80-х, экзотикой они перестали быть на рубеже тысячелетий, а к середине нулевых многие «пересели» на них со стационарных «десктопов». А что, ноутбук компактнее, меньше нарушает интерьер дома, а модернизировать любой компьютер раз этак в пять лет все равно приходится методом полной замены.
Ну, можно, конечно, взять обычную видеокамеру, пищевую пленку для брызгозащиты, пару мотков скотча... Но выглядеть это будет странно, да и проживет вряд ли дольше пары съемок. На этот случай придуманы экшн-камеры — влаго-, ударо-, виброзащищенные, специально рассчитанные на то, чтобы летать, плавать, трястись и даже иногда в огне не гореть. В общем — лучшие друзья спортсменов, выживальщиков и любителей экстрима.
Совершить настоящее новогоднее чудо и подарить улыбку малышам с «заячьей губой» и «волчьей пастью» смогут совсем скоро покупатели в магазинах «М-Видео». В преддверии главного праздника в году компания и благотворительный фонд «Красивые дети в красивом мире» запустят добрый проект. Любой желающий сможет приобрести зимний сувенир или игрушку, а деньги от покупки будут направлены на челюстно-лицевые операции детям.