Столица обзаведется тремя культурно-информационными станциями «Теплое место»

Украшенные гирляндами, игрушками и еловыми ветками домики поставят в трех пешеходных зонах. Станции будут размером 9 на 9 метров и сквозными - с крышей, но без двух стен. Через них можно свободно пройти или при желании задержаться, посидеть на лавочке, перекусить, купить подарок, погреться около тепловой пушки.