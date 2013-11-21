Украшенные гирляндами, игрушками и еловыми ветками домики поставят в трех пешеходных зонах. Станции будут размером 9 на 9 метров и сквозными - с крышей, но без двух стен. Через них можно свободно пройти или при желании задержаться, посидеть на лавочке, перекусить, купить подарок, погреться около тепловой пушки.
В этом году его темой станет "Мегаполисы: развитие за пределами центра". Впервые форум выйдет за рамки профессионального сообщества и станет доступным широкой аудитории. Больше всего событий запланировано на 7 декабря – в этот день по всему городу пройдут кинопоказы, лекции, дискуссии, выставки и экскурсии.