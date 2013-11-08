"С 16 декабря мы запускаем набор 18 зимних дата-сетов. Это данные, начиная от елочных базаров, открытых и закрытых катков и заканчивая керлинговыми трассами, местами зимней рыбалки и купания", - сообщила заммэра Москвы, глава аппарата мэра и правительства города Анастасия Ракова.
К каждой площадке дается описание и схема проезда. 34 рождественские ярмарки из 20 городов России и 10 городов Европы откроются 20 декабря и проработают по 8 января включительно. Праздничная торговля охватит не только центр столицы, но и каждый из округов.
По данным столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды, некачественный бензин, в частности, продавался на Калужском и Дмитровском шоссе, на Пролетарском проспекте, Новосущеской улице и Гончарной набережной. Моторное топливо на этих заправках не соответствовало экологическим требованиям.
Узнать о времени посещения ребёнком образовательного учреждения и его школьном рационе родители смогут с помощью нового раздела "Мой ребенок в школе" городского мобильного приложения "Госуслуги Москвы", которое доступно для бесплатного скачивания.
Научно-практическая конференция "Практики противодействия коррупции. Основные направления антикоррупционной работы в сфере государственных закупок" состоится 9 декабря в Москве. Примечательно, что в рамках данного мероприятия будут проведены первые онлайн-торги по нескольким позициям госзакупок.
Как сообщили в столичном департаменте образования, родители смогут записать детей в любую школу, расположенную в их микрорайоне, а также при желании выбрать любую школу из дополнительного списка, запись на свободные места в которой начнется позднее.
С 1 января 2014 года при заключении договора о долевом участии застройщик будет обязан указать способ обеспечения своих обязательств перед гражданами. Это может быть гарантия банка или договор страхования гражданской ответственности. В свою очередь, требования к банкам-поручителям и страховым компаниям тоже могут быть ужесточены.
Вскоре с помощью портала можно будет оплачивать услуги МГТС, кроме того планируется усовершенствовать форму записи на регистрацию транспортного средства и получение водительского удостоверения, запустить обновленную версию записи в детские сады и кружки.