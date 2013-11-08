Банки разделят тяжелую долю

С 1 января 2014 года при заключении договора о долевом участии застройщик будет обязан указать способ обеспечения своих обязательств перед гражданами. Это может быть гарантия банка или договор страхования гражданской ответственности. В свою очередь, требования к банкам-поручителям и страховым компаниям тоже могут быть ужесточены.