В 2014 году стоимость билетов более чем на четыре поездки останется прежней

В 2013 году на 72,5% выросла доля поездок по так называемым длинным билетам (более четырёх поездок), сообщил заммэра, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Ликсутов в ходе встречи с журналистами, посвящённой итогам работы транспортной инфраструктуры в 2013 году. При этом, по словам М.Ликсутова, количество билетов, реализуемых водителями в наземном транспорте, снизилось в 2,5 раза. Также заммэра сообщил, что 34% пассажиров используют интермодальные билеты («Единый», «90 минут», «Тройка»). Наряду с этим практически решена проблема с очередями при покупке билетов как у водителей наземного транспорта, так и в кассах метрополитена.