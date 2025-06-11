Курс на чистоту: как нацпроект помогает наводить порядок на земле и под водой

Экологическое благополучие — это не только сохранение природы, но и качество повседневной жизни миллионов людей. Чистые водоемы и воздух, здоровая почва, отсутствие опасных свалок рядом с домами напрямую влияют на самочувствие людей, их комфорт и будущее городов и поселков. Заботиться об окружающей среде помогает национальный проект «Экологическое благополучие». При его поддержке по всей стране проводится масштабная генеральная уборка.