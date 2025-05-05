В России наблюдается ренессанс общественных пространств и особую роль в этой трансформации играют молодые архитекторы. На поддержку их идей направлен Национальный студенческий конкурс «Благоустрой!», который проводится по программе нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Создать набережную мечты для своего города, смастерить макет, достойный столичной выставки, или сделать трассу в Карелию туристической Меккой? Если ты талантлив и молод — легко! В России стартовал прием заявок на второй сезон Национального студенческого конкурса «Благоустрой!», реализуемого по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Организатор — АНО «Национальные приоритеты» при поддержке Минстроя России.
Сделать из пустыря цветущую площадь с фонтаном? Вместо поросших травой тропинок организовать прогулочную набережную? Создать уютный парк там, где еще вчера было страшно ходить вечером? Все это может каждый из нас с помощью национального проекта «Инфраструктура для жизни». По нему в нашей стране уже в пятый раз проходит Всероссийское голосование за выбор объектов благоустройства.