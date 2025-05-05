Для молодежи и для тех, кто постарше: какие территории благоустраивают в России

Сделать из пустыря цветущую площадь с фонтаном? Вместо поросших травой тропинок организовать прогулочную набережную? Создать уютный парк там, где еще вчера было страшно ходить вечером? Все это может каждый из нас с помощью национального проекта «Инфраструктура для жизни». По нему в нашей стране уже в пятый раз проходит Всероссийское голосование за выбор объектов благоустройства.