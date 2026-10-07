Твой проект на карте страны: кто строит города будущего?

Кто лучше знает, каким быть твоему городу? Титулованный зодчий, который видит мир через призму классических канонов, или 20-летний студент, чья фантазия преображает новыми привлекательными решениями однотипные дворы? Ответ на этот вопрос дает конкурс «Благоустрой!», который уже в третий раз соберет талантливых начинающих архитекторов.

Масштаб задач

«Конкурс "Благоустрой!" дает возможность будущим архитекторам еще в процессе обучения погрузиться в проектную деятельность. Лучшие идеи уже реализуются по программе "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Инфраструктура для жизни", с момента старта которого благоустроено более 9,5 тыс. территорий, реализовано 264 проекта-победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды», – сказал министр строительства и ЖКХ РФ, председатель экспертного совета конкурса «Благоустрой!» Ирек Файзуллин.

Конкурс проводится АНО «Национальные приоритеты» при поддержке Минстроя России по программе нацпроекта «Инфраструктура для жизни». На сайте конкурса благо-устрой.рф сообщается, что заявки на участие принимаются до 15 октября. Студенты (от 17 до 35 лет) могут участвовать индивидуально или командами. Приз – 1 миллион рублей. Но главное – это стажировки и шанс увидеть свою идею реализованной. В этом году конкурс предлагает семь номинаций.

Четыре основные номинации от Минстроя России отвечают ключевой цели нацпроекта «Инфраструктура для жизни» – улучшение условий жизни людей и связность территорий России. В приоритете – малые города и исторические поселения.

Три партнерские номинации расширяют горизонт конкурса. Министерство сельского хозяйства РФ представляет номинацию «Благоустройство сельских территорий». Директор Департамента развития сельских территорий Анна Корпен:

«Для нас особенно важно, чтобы предлагаемые решения были не просто современными и эстетичными, а учитывали характер конкретного населенного пункта, традиции и природные особенности».

Госкорпорация «Росатом» выступает партнёром с номинацией «Гостеприимные общественные пространства». Руководитель направления туризм и гостеприимство АНО «Энергия развития» Вита Саар:

«В третий сезон конкурса мы идем с новой задачей – развивать общественные пространства, зоны досуга и отдыха в малых городах с высоким научно-технологическим потенциалом».

Третьим партнёром выступает федеральная строительная компания DOGMA, которая предлагает разработать решения для создания городской среды, ориентированной на активный отдых и комфорт для жителей жилых комплексов компании.

«В этом году мы выбрали для конкурса пространства, которые станут точками притяжения для всего города. Это лесной участок в подмосковном Пушкино и набережная реки в Краснодаре», – говорит директор Департамента продукта Евгения Стяжкина.

Наставники из «первой лиги»

В третьем сезоне конкурса «Благоустрой!» студентов ждут новые форматы работы с экспертами. Помимо образовательного акселератора, где ведущие архитекторы и урбанисты поделятся практиками и трендами, полуфиналисты смогут лично пообщаться с ведущими специалистами в формате «института наставничества». В рамках консультационного блока они получат индивидуальный разбор проектов с рекомендациями от Олега Шапиро (Wowhaus), Никиты Асадова («Архитектурное Бюро Асадова»), Григория Соломина (бюро «Новая земля»), Андрея Кобзева (проектное бюро М4), Николая Новикова («План на город»), Юрия Шередеги (SheredegaConsulting), Кристины Ишхановой («КБ Стрелка»), Виктории Богинской (Проектный центр «ЯРУС») и других экспертов. Фото: АНО "Национальные приоритеты"

Парк «Бурелом», «Осколок моря» и преображение города ученых

Студенты Донбасской национальной академии строительства и архитектуры в первом сезоне предложили концепцию обновления набережной в Новоазовске – «парк Бурелом». По запросу региона и под руководством наставников из бюро «План на город» доработали проект, который был подан Минстроем ДНР на X и XI Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2025 и в 2026 году, где два года подряд одержал победу и получил федеральный грант в 71,6 млн руб. и 70 млн рублей.

«Конкурс "Благоустрой!" дал нам возможность не только воплотить свои идеи в жизнь, но и получить ценный опыт работы над масштабными проектами», – пояснил автор проекта Николай Родченко.

«Нынешний проект позволяет сделать важный шаг – завершить формирование верхней, парковой, части набережной. Здесь появятся ярмарочная аллея, событийная площадь, сцена-амфитеатр и пространства для отдыха», – говорит директор бюро Николай Новиков.

Похожий путь прошел проект «Путь познания» участников второго сезона конкурса «Благоустрой!» для закрытого города учёных – Сарова, разработанный студентками Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета. После победы в студенческом конкурсе проект победил во Всероссийском конкурсе малых городов и взял грант на реализацию 104,7 млн рублей.

«Раньше я думала, что студентам из региона невозможно выиграть конкурсы такого уровня. Главное – выбрать интересную территорию и понять, что хочешь донести своим проектом», – говорит автор проекта Мария Неклюдова. Фото: АНО "Национальные приоритеты"

В Волгоградской области сразу два студенческих проекта получили поддержку после победы во Всероссийском голосовании за благоустройство. В Михайловке до конца года завершится благоустройство набережной «Осколок моря» по проекту студенток Волгоградского государственного технического университета.

«Мы хотели, чтобы набережная перестала быть просто бетонной стеной. Мы придумали дорожки и клумбы в форме волн, добавили пирс и смотровую площадку. Проект уже реализуется, и мы надеемся, что жители будут довольны результатом», – отмечает автор проекта Карина Габбасова. Фото: АНО "Национальные приоритеты"

А в Волжском в следующем году откроется сквер, проект которого тоже победил в народном голосовании. Автор проекта Анна Мичурина:

«Я очень благодарна каждому, кто проголосовал за мой проект. Участие в конкурсе "Благоустрой!", прохождение всех этапов (от акселераторов до разработки проекта), а теперь и победа в голосовании – это бесценный опыт».

Твой проект на карте страны

Конкурс «Благоустрой!» еще и про карьеру: обладатель Гран-при первого сезона Арсений Ежов из саратовской команды «Щепка» создал архитектурную онлайн-школу СМОЛА и лейбл, помогающий развитию молодых архитекторов. Фото: Арсений Ежов

«Для нас это был не просто конкурс, а квест на выживание для архитектора: столько ночей, столько кофе! Но когда видишь, что твоя идея может изменить город, – это просто взрыв мозга и адреналина!» – рассказывает Арсений Ежов.

Примеры доказывают: молодость ломает стереотипы и превращает бетонные стены в волны.