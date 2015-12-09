На праздники больше всего алкоголя в Москве купили в Алтуфьево
Новый год и алкоголь – вещи неразделимые: говоря про первый, мы подсознательно думаем про второй – и наоборот. Это неудивительно – ведь редкое новогоднее застолье обходится без горячительных напитков. Но есть место в Москве, где тема спиртного в зти праздники особенно актуальна – это район Алтуфьево, который недавно был признан по статистике самым «пьяным» в столице. Что пьют на «Алтушке» и в каких объемах там льется спиртное? И как вообще району удалось добиться столь сомнительного звания?