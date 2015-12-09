Гид по Новому году: москвичей пригласили отдохнуть на островах

Слышали шутку? Понедельники не так уж и тяжелы, когда через две недели — Новый год! Праздник, конечно же, начинается в душе, но и оглядеться вокруг тоже не помешает. Что же предлагает столица москвичам и своим гостям? «МК» ознакомился с праздничной программой и выделил, на свой вкус, самые любопытные события. Начнем в духе времени — с бесплатных. Мы же ведь с вами платили налоги весь этот год? Значит, имеем право на взаимность со стороны властей.