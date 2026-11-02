2995 материалов по теме
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС) — российское федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования.
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