Сборная России по синхронному плаванию

Несмотря на давление со стороны международных организаций, российская делегация по синхронному плаванию - бесспорный фаворит соревнований в Рио. По словам участницы групповых упражнений Аллы Шишкиной, олимпийская система квотирования путевок по континентам, чтобы никому не было обидно, оставляет за бортом Игр интересные европейские сборные в пользу, скажем, слабенькой Австралии. И в этой связи чемпионат Европы в некотором роде даже посильнее Олимпиады. Но, несмотря на это, нашим спортсменкам необходимо проявить максимальную концентрацию и пополнить копилку сборной России «золотом». Тем более, Шишкина знает, каково это: подниматься на высшую ступень пьедестала на главном старте четырехлетия. Ее победный опыт Лондона-2012 обязан помочь всей дружине.

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