Американский актёр, режиссёр и сценарист Альфредо Джеймс Пачино, более известный как Аль Пачино, прославился благодаря ролям криминальных авторитетов. Его звёздный статус утвердили образ Майкла Корлеоне из знаменитой трилогии Фрэнсиса Форда Копполы «Крёстный отец» и персонаж Тони Монтана в картине Брайана Де Пальмы «Лицо со шрамом», вышедшей в 1983 году.

Семья

Родился в семье сицилийских иммигрантов во втором поколении — Сальваторе Альфредо Пачино и Розы (в девичестве Джерард). Будучи их единственным ребёнком, он столкнулся с разводом родителей ещё до своего двухлетия.

Отец практически не присутствовал в жизни мальчика, ограничиваясь ежемесячными алиментами в размере пяти долларов. В результате главной мужской опорой для будущего актёра стал дед по материнской линии, Винченцо Джованни Джерарди, который изменил своё имя на американский лад, став Джеймсом Джерардом.

Детство

Альфредо Джеймс Пачино, более известный как Аль Пачино, появился на свет 25 апреля 1940 года в Восточном Гарлеме на Манхэттене. Его ранние годы были полны лишений.

После расставания матери с отцом Роза забрала сына и вместе с ним перебралась к своим родителям в Южный Бронкс, который в те времена считался одним из самых проблемных районов Нью-Йорка. Детство Альфредо сопровождали частые переезды между съёмными комнатами и жильём родственников.

В ранние годы Альфредо рос в обстановке строжайшей дисциплины. Поскольку район, где они жили, считался небезопасным, мальчику запрещалось покидать дом без взрослых вплоть до шестилетнего возраста. Отсутствие телевизора и скудный выбор развлечений внутри жилища лишь усугубляли ситуацию.

В детские годы совместные посещения кинотеатров с матерью были для Пачино регулярной традицией. По воспоминаниям актёра, для его мамы тёмный зал становился укрытием, где она могла побыть с сыном наедине, не деля его ни с кем. Именно от неё он получил прозвище «Сонни», которое она взяла из хита Эла Джолсона, популярного в те годы. Фото: Global Look Press

Склонность к артистизму проявилась у мальчика рано: уже в трёхлетнем возрасте он копировал любимых актёров, веселя этим родственников. Позднее он целенаправленно заучивал целые монологи, репетируя их у зеркала и тщательно воспроизводя характерные жесты и интонации. Эти походы в кино можно считать первым, интуитивным этапом его актёрского образования.

Образование

Из-за низкой успеваемости Аль Пачино исключили из школы в 1957 году.

Он окончательно оставил учёбу в семнадцатилетнем возрасте, чтобы полностью сосредоточиться на театральной деятельности. Интерес к академическим предметам у будущего актёра был невелик — на экзаменах он провалился по всем дисциплинам, за исключением английского языка.

Совмещая подработки в заведениях общественного питания, Пачино начал посещать занятия по актёрскому мастерству. Его творческим руководителем в тот период стал Чарльз Лоутон.

Карьера в театре

Свои первые шаги в профессии Аль Пачино сделал в детских театральных постановках Нью-Йорка. В 1963 году состоялся его дебют для взрослой публики — в офф-офф-бродвейском театре Caffe Cino он сыграл в пьесе Уильяма Сарояна «Эй, кто-нибудь!» под руководством Чарли Лоутона. Однако этот опыт не придал ему уверенности, и актёр на полтора года ушёл со сцены.

Возвращение и перелом в театральной судьбе Пачино произошёл в 1965 году, когда он вновь работал с Лоутоном, сыграв в постановке «Кредиторы» Августа Стриндберга. Параллельно с актёрской работой, к середине 1960-х он пробовал силы в режиссуре, сочинял и исполнял комедийные скетчи вместе с другом в кафе Гринвич-Виллиджа. Он также экспериментировал со стендапом в Café La MaMa и выступал в неформальных подвальных и складских театрах.

В 1966 году Пачино стал студентом легендарной Актёрской студии в Манхэттене, где обучался у Ли Страсберга по системе Станиславского. Год спустя он играл в бостонском театре Charles Playhouse в спектаклях «Проснись и пой!» и «Америка, ура». Именно тогда он сократил своё имя до слога «Аль», создав будущий псевдоним.

В 1968 году последовал дебют на офф-бродвейской сцене: в театре «Астор Плейс» Пачино сыграл хулигана Мёрфа в постановке «Индеец направляется в Бронкс». Премьера состоялась 17 января, а всего спектакль выдержал 177 представлений. Уже 25 февраля 1969 года актёр впервые вышел на подмостки Бродвея в пьесе «Носит ли тигр галстук?», поставленной в театре «Беласко». Эта работа принесла ему две престижные награды: Obie Award и «Тони», которую часто называют театральным аналогом «Оскара».

Карьера в кино

В кино Пачино начал с небольшого участия в фильме «Я, Натали» в 1969 году.

Серьёзная роль впервые появилась в 1971 году в драме Джерри Шацберга «Паника в Нидл-Парке», где он исполнил персонажа наркомана. Эта работа оказалась ключевой: она привлекла внимание Фрэнсиса Форда Копполы, который в итоге предложил Пачино роль Майкла Корлеоне в «Крёстном отце» (1972).

Роль Корлеоне сделала актёра знаменитым на весь мир и стала поворотным пунктом в его карьере, приведя к номинации на «Оскар».

После этого Пачино продолжил работу в значимых картинах: «Серпико» (1973), «Собачий полдень» (1975), «Лицо со шрамом» (1983) и многих других. В 1992 году он завоевал «Оскар», получив награду за исполнение роли слепого полковника в фильме «Запах женщины». Аль Пачино. Снимок сделан в 1996-м году.

Современная кинокарьера

В 2025 году Аль Пачино по-прежнему остается востребованным актером, продолжая активно сниматься в кино и играть на театральной сцене. Его текущая фильмография включает несколько заметных проектов.

В фильме «Ритуал», вышедшем в 2025 году, Пачино предстал в образе священника. Его персонаж вместе с напарником пытается изгнать злых духов из одержимой девушки, проводя сложные обряды экзорцизма.

Еще один ожидаемый проект — экранизация шекспировской пьесы «Король Лир». Планировалось, что в российском прокате в главных ролях зрители увидят самого Пачино и Джессику Честейн.

Годом ранее, в 2024-м, на экраны вышла драма «Моди: Три дня на крыльях безумия». Здесь актер перевоплотился в мецената Мориса Ганья, демонстрируя новый для себя образ.

Напомним, что в 2019 году Пачино сотрудничал с Мартином Скорсезе, сыграв в его криминальной картине «Ирландец». Эта роль принесла актеру номинацию на премию «Оскар» в 2020 году.

В кино Аль Пачино достиг впечатляющих успехов, однако никогда не покидал театральных подмостков. Для актёра сцена оставалась инструментом для поддержания профессиональной честности и эмоциональной остроты.

Режиссёрская и продюсерская работа

Его творческая деятельность не ограничивалась исполнением ролей. В 1996 году состоялся режиссёрский и продюсерский дебют Пачино с экранизацией пьесы «В поисках Ричарда». В дальнейшем он поставил драму «Китайский кофе» (2000), а также фильмы «Саломея Уайльда» (2011) и «Саломея» (2013), для первого из которых написал сценарий.

Контракт с НВО

С 2010 года актёра связывал долгосрочный контракт с телеканалом HBO, согласно которому за каждый полнометражный проект он получал гарантированные 10 миллионов долларов.

Сегодня Аль Пачино остаётся влиятельной фигурой в мировом кинематографе, даже несмотря на то, что в последнее время его активность, вероятно, корректируется возрастными факторами.

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