Дата обновления страницы: 02.11.2026
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Биография

Детство и образование

Александр Михайлов родился 5 октября 1944 года в поселке Оловянная Читинской области. Детство он провел сначала в селе Цугол Агинского Бурятского автономного округа, в котором находится старейший в Забайкалье буддийский монастырь, а затем — в поселке Степь Читинской области, куда он переехал с матерью Степанидой Наумовной.

Михайлов называет себя земляком Чингисхана, так как, по преданию, будущий монгольский полководец провел детство на территории нынешнего Забайкальского края. Один из его дедов был донским казаком и офицером Белой армии, а второй — офицером Красной армии. Несмотря на противоположные взгляды, они дружили и оба любили Россию. Позднее Александр признавался, что заветы дедов сформировали его патриотическое мировоззрение.

После переезда в Степь родители развелись, и мать, работавшая на железной дороге, кирпичном заводе и рудниках, воспитывала сына одна. С отцом Александр иногда встречался, но о причинах развода родители ему так никогда и не рассказали.

В детстве он увлекался морем и мечтал стать моряком. В четвертом классе пытался сбежать в Ленинград, чтобы поступить в Нахимовское училище, но его сняли с поезда. Позднее, после седьмого класса, уговорил мать переехать во Владивосток, где хотел поступить в мореходное училище — но его не приняли.

В 1961 году окончил ремесленное училище во Владивостоке и работал на судах Дальневосточного рыболовецкого флота учеником моториста и электриком, плавал по Охотскому, Японскому и Берингову морям.

Судьбоносным оказался дипломный спектакль по Чехову во Владивостокском театральном институте — после него Михайлов решил стать актером. В 1969 году он окончил театральный факультет Дальневосточного педагогического института искусств.

Общественная позиция

  • 2005 год: вошел в состав Главного совета восстановленного Союза русского народа.
  • 2006 год: стал президентом Межрегионального общественного фонда имени М. С. Евдокимова. Михайлов и Евдокимов были близкими друзьями.
  • 2012 год: избран членом Общественной палаты Центрального федерального округа.
  • 11 марта 2014 года: подписал обращение деятелей культуры Российской Федерации в поддержку политики президента РФ В. В. Путина в отношении Украины и Крыма.
  • Август 2014 года: с концертами побывал в Приднестровской Молдавской Республике.
  • 28 декабря 2014 года: творческий вечер в Луганской филармонии, где Михайлов публично заявил о своей поддержке жителей Донбасса.
  • 12 февраля 2015 года: СБУ запретила ему на 5 лет въезд на территорию Украины за публичную поддержку ЛНР и ДНР и посещение этих территорий.
  • Был в федеральном списке партии «Справедливая Россия» на выборах в Госдуму в 2007 году и в списке партии «Родина» на выборах 2016 года.
  • С 2017 года — депутат Совета депутатов муниципального округа Раменки (ЗАО Москвы).
  • 2022 год: поддержал СВО России на территории Украины, заявив, что Россия «воюет с нациками». В марте подписал обращение в поддержку военной операции.
  • 7 января 2023 года: внесен в санкционный список Украины.
  • 2024 год: стал доверенным лицом кандидата в президенты России Владимира Путина.

Личная жизнь

Александр Михайлов был женат дважды.
Первой женой стала его однокурсница по институту во Владивостоке Вера Мусатова, дочь адмирала флота. Они поженились в 1968 году. В 1969 году у них родился сын Константин — он окончил Школу-студию МХАТ и режиссерские курсы ВГИКа, работал в кино и на телевидении.

В 2003 году Михайлов ушел от первой жены к Оксане Васильевой — вдове своего друга Владимира Васильева. Вступив во второй брак, Михайлов усыновил ее сына Владислава, у пары есть дочь Ярослава. Со временем отношения между отцом и детьми наладились.

Театральная карьера

Приморский краевой драматический театр им. Горького (Владивосток):

  • «Преступление и наказание» Ф.Достоевского
  • «Идиот» Ф.Достоевского
  • «Три сестры» А.Чехова
  • «Прошлым летом в Чулимске» А.Вампилова
  • «Гроссмейстерский балл»
  • «Человек и глобус»
  • «Больше не уходи»
  • «Орфей спускается в ад»

Саратовский драматический театр:

  • «Мадридская сталь» Лопе де Вега
  • «Идиот» Ф.Достоевского
  • «Три сестры» А.Чехова
  • «Дети Ванюшина» С.Найдёнова
  • «Тогда в Тегеране»
  • «Прошлым летом в Чулимске» А.Вампилова
  • «Человек, который знал, что делать» Н.Чернышевского

Московский драматический театр им. М.Н.Ермоловой:

  • «Дядя Ваня» А.Чехова
  • «Дом, где разбиваются сердца» Б.Шоу
  • «Батальоны просят огня» Ю.Бондарева
  • «Василиса Мелентьева» А.Островского
  • «Глубокое синее море» Ю. О’Нила
  • «С трех до шести» Чхаидзе
  • «Самая большая маленькая драма»

Малый театр:

  • «Дети Ванюшина» С.Найдёнова
  • «Чайка» А.Чехова
  • «Сирано де Бержерак» Э.Ростана
  • «Царь Иоанн Грозный» А.Толстого
  • «Долгий день уходит в ночь» Ю. О’Нила

Антреприза:

  • «Старые девы» (с Инной Чуриковой и Зинаидой Шарко)
  • «Невеста напрокат» (с Еленой Прокловой и Юлией Такшиной)

Фильмография

  • «Это сильнее меня» (1973)
  • «Обычный месяц» (1976)
  • «Риск — благородное дело» (1977)
  • «Похищение «Савойи» (1979)
  • «Белый ворон» (1980)
  • «Белый снег России» (1980)
  • «Следствие ведут ЗнаТоКи. Ушел и не вернулся» (1980)
  • «Карнавал» (1981)
  • «Мужики!..» (1981)
  • «День командира дивизии» (1983)
  • «Любовь и голуби» (1984)
  • «Победа» (1984)
  • «Змеелов» (1985)
  • «Покушение на ГОЭРЛО» (1986)
  • «Мужские портреты» (1987)
  • «Отряд специального назначения» (1987)
  • «Очарованный странник» (1990)
  • «Вербовщик» (1991)
  • «Милый друг давно забытых лет» (1996)
  • «С новым счастьем» (1999–2001)
  • «Благословите женщину» (2003)
  • «Есенин» (2005)
  • «Юнкера» (2007)
  • «Разжалованный» (2009)
  • «Китайская бабушка» (2009)
  • «Поддубный» (2012)
  • «Две зимы и три лета» (2013)
  • «Мата Хари» (2017)
  • «Бультерьер» (2022)
  • «Позывной «Пассажир» (2024)
  • «Ёлки 11» (2024)

Озвучивание

  • «Русская жертва» (2008)
  • «Необыкновенное путешествие Серафимы» (2015)

 

Дискография

(ряд музыкальных работ с группой «Хорус» под руководством Е.Бедненко)

  • Альбом «Очарованный странник» (2008)
  • Песни «Тихая моя Родина», «Домик окнами в сад», «Поздняя встреча» (дуэт с Натальей Гундаревой), «Гори, гори, моя звезда» и др.

Награды

  • 1981 — Премия Ленинского комсомола
  • 1982 — Лучший актер года (опрос «Советского экрана») — фильм «Мужики!..»
  • 18 апреля 1983 — заслуженный артист РСФСР
  • 1983 — Государственная премия РСФСР им. братьев Васильевых за роль в «Мужиках!..»
  • 1986 — Лучший актер года («Советский экран») — фильм «Змеелов»
  • 3 февраля 1992 — народный артист РСФСР
  • 1992 — Приз за лучшую мужскую роль на МКФ «Золотой Витязь»
  • 25 октября 1999 — орден Почета
  • 27 декабря 2004 — орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени
  • 7 сентября 2009 — заслуженный артист АР Крым
  • 29 июля 2010 — Почетный деятель искусств города Москвы
  • 28 ноября 2013 — Почетный знак СНГ «За заслуги в развитии культуры и искусства»
  • 17 марта 2014 — Памятная медаль «За освобождение Крыма и Севастополя» (по сообщениям СМИ)
  • 22 августа 2014 — народный артист Приднестровской Молдавской Республики
  • 28 октября 2019 — орден «За заслуги перед Отечеством» III степени
  • 14 марта 2024 — орден Александра Невского

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