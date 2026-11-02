Детство и образование
Александр Михайлов родился 5 октября 1944 года в поселке Оловянная Читинской области. Детство он провел сначала в селе Цугол Агинского Бурятского автономного округа, в котором находится старейший в Забайкалье буддийский монастырь, а затем — в поселке Степь Читинской области, куда он переехал с матерью Степанидой Наумовной.
Михайлов называет себя земляком Чингисхана, так как, по преданию, будущий монгольский полководец провел детство на территории нынешнего Забайкальского края. Один из его дедов был донским казаком и офицером Белой армии, а второй — офицером Красной армии. Несмотря на противоположные взгляды, они дружили и оба любили Россию. Позднее Александр признавался, что заветы дедов сформировали его патриотическое мировоззрение.
После переезда в Степь родители развелись, и мать, работавшая на железной дороге, кирпичном заводе и рудниках, воспитывала сына одна. С отцом Александр иногда встречался, но о причинах развода родители ему так никогда и не рассказали.
В детстве он увлекался морем и мечтал стать моряком. В четвертом классе пытался сбежать в Ленинград, чтобы поступить в Нахимовское училище, но его сняли с поезда. Позднее, после седьмого класса, уговорил мать переехать во Владивосток, где хотел поступить в мореходное училище — но его не приняли.
В 1961 году окончил ремесленное училище во Владивостоке и работал на судах Дальневосточного рыболовецкого флота учеником моториста и электриком, плавал по Охотскому, Японскому и Берингову морям.
Судьбоносным оказался дипломный спектакль по Чехову во Владивостокском театральном институте — после него Михайлов решил стать актером. В 1969 году он окончил театральный факультет Дальневосточного педагогического института искусств.
Общественная позиция
- 2005 год: вошел в состав Главного совета восстановленного Союза русского народа.
- 2006 год: стал президентом Межрегионального общественного фонда имени М. С. Евдокимова. Михайлов и Евдокимов были близкими друзьями.
- 2012 год: избран членом Общественной палаты Центрального федерального округа.
- 11 марта 2014 года: подписал обращение деятелей культуры Российской Федерации в поддержку политики президента РФ В. В. Путина в отношении Украины и Крыма.
- Август 2014 года: с концертами побывал в Приднестровской Молдавской Республике.
- 28 декабря 2014 года: творческий вечер в Луганской филармонии, где Михайлов публично заявил о своей поддержке жителей Донбасса.
- 12 февраля 2015 года: СБУ запретила ему на 5 лет въезд на территорию Украины за публичную поддержку ЛНР и ДНР и посещение этих территорий.
- Был в федеральном списке партии «Справедливая Россия» на выборах в Госдуму в 2007 году и в списке партии «Родина» на выборах 2016 года.
- С 2017 года — депутат Совета депутатов муниципального округа Раменки (ЗАО Москвы).
- 2022 год: поддержал СВО России на территории Украины, заявив, что Россия «воюет с нациками». В марте подписал обращение в поддержку военной операции.
- 7 января 2023 года: внесен в санкционный список Украины.
- 2024 год: стал доверенным лицом кандидата в президенты России Владимира Путина.
Личная жизнь
Александр Михайлов был женат дважды.
Первой женой стала его однокурсница по институту во Владивостоке Вера Мусатова, дочь адмирала флота. Они поженились в 1968 году. В 1969 году у них родился сын Константин — он окончил Школу-студию МХАТ и режиссерские курсы ВГИКа, работал в кино и на телевидении.
В 2003 году Михайлов ушел от первой жены к Оксане Васильевой — вдове своего друга Владимира Васильева. Вступив во второй брак, Михайлов усыновил ее сына Владислава, у пары есть дочь Ярослава. Со временем отношения между отцом и детьми наладились.
Театральная карьера
Приморский краевой драматический театр им. Горького (Владивосток):
- «Преступление и наказание» Ф.Достоевского
- «Идиот» Ф.Достоевского
- «Три сестры» А.Чехова
- «Прошлым летом в Чулимске» А.Вампилова
- «Гроссмейстерский балл»
- «Человек и глобус»
- «Больше не уходи»
- «Орфей спускается в ад»
Саратовский драматический театр:
- «Мадридская сталь» Лопе де Вега
- «Идиот» Ф.Достоевского
- «Три сестры» А.Чехова
- «Дети Ванюшина» С.Найдёнова
- «Тогда в Тегеране»
- «Прошлым летом в Чулимске» А.Вампилова
- «Человек, который знал, что делать» Н.Чернышевского
Московский драматический театр им. М.Н.Ермоловой:
- «Дядя Ваня» А.Чехова
- «Дом, где разбиваются сердца» Б.Шоу
- «Батальоны просят огня» Ю.Бондарева
- «Василиса Мелентьева» А.Островского
- «Глубокое синее море» Ю. О’Нила
- «С трех до шести» Чхаидзе
- «Самая большая маленькая драма»
Малый театр:
- «Дети Ванюшина» С.Найдёнова
- «Чайка» А.Чехова
- «Сирано де Бержерак» Э.Ростана
- «Царь Иоанн Грозный» А.Толстого
- «Долгий день уходит в ночь» Ю. О’Нила
Антреприза:
- «Старые девы» (с Инной Чуриковой и Зинаидой Шарко)
- «Невеста напрокат» (с Еленой Прокловой и Юлией Такшиной)
Фильмография
- «Это сильнее меня» (1973)
- «Обычный месяц» (1976)
- «Риск — благородное дело» (1977)
- «Похищение «Савойи» (1979)
- «Белый ворон» (1980)
- «Белый снег России» (1980)
- «Следствие ведут ЗнаТоКи. Ушел и не вернулся» (1980)
- «Карнавал» (1981)
- «Мужики!..» (1981)
- «День командира дивизии» (1983)
- «Любовь и голуби» (1984)
- «Победа» (1984)
- «Змеелов» (1985)
- «Покушение на ГОЭРЛО» (1986)
- «Мужские портреты» (1987)
- «Отряд специального назначения» (1987)
- «Очарованный странник» (1990)
- «Вербовщик» (1991)
- «Милый друг давно забытых лет» (1996)
- «С новым счастьем» (1999–2001)
- «Благословите женщину» (2003)
- «Есенин» (2005)
- «Юнкера» (2007)
- «Разжалованный» (2009)
- «Китайская бабушка» (2009)
- «Поддубный» (2012)
- «Две зимы и три лета» (2013)
- «Мата Хари» (2017)
- «Бультерьер» (2022)
- «Позывной «Пассажир» (2024)
- «Ёлки 11» (2024)
Озвучивание
- «Русская жертва» (2008)
- «Необыкновенное путешествие Серафимы» (2015)
Дискография
(ряд музыкальных работ с группой «Хорус» под руководством Е.Бедненко)
- Альбом «Очарованный странник» (2008)
- Песни «Тихая моя Родина», «Домик окнами в сад», «Поздняя встреча» (дуэт с Натальей Гундаревой), «Гори, гори, моя звезда» и др.
Награды
- 1981 — Премия Ленинского комсомола
- 1982 — Лучший актер года (опрос «Советского экрана») — фильм «Мужики!..»
- 18 апреля 1983 — заслуженный артист РСФСР
- 1983 — Государственная премия РСФСР им. братьев Васильевых за роль в «Мужиках!..»
- 1986 — Лучший актер года («Советский экран») — фильм «Змеелов»
- 3 февраля 1992 — народный артист РСФСР
- 1992 — Приз за лучшую мужскую роль на МКФ «Золотой Витязь»
- 25 октября 1999 — орден Почета
- 27 декабря 2004 — орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени
- 7 сентября 2009 — заслуженный артист АР Крым
- 29 июля 2010 — Почетный деятель искусств города Москвы
- 28 ноября 2013 — Почетный знак СНГ «За заслуги в развитии культуры и искусства»
- 17 марта 2014 — Памятная медаль «За освобождение Крыма и Севастополя» (по сообщениям СМИ)
- 22 августа 2014 — народный артист Приднестровской Молдавской Республики
- 28 октября 2019 — орден «За заслуги перед Отечеством» III степени
- 14 марта 2024 — орден Александра Невского