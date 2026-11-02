Детство и образование

Александр Михайлов родился 5 октября 1944 года в поселке Оловянная Читинской области. Детство он провел сначала в селе Цугол Агинского Бурятского автономного округа, в котором находится старейший в Забайкалье буддийский монастырь, а затем — в поселке Степь Читинской области, куда он переехал с матерью Степанидой Наумовной.

Михайлов называет себя земляком Чингисхана, так как, по преданию, будущий монгольский полководец провел детство на территории нынешнего Забайкальского края. Один из его дедов был донским казаком и офицером Белой армии, а второй — офицером Красной армии. Несмотря на противоположные взгляды, они дружили и оба любили Россию. Позднее Александр признавался, что заветы дедов сформировали его патриотическое мировоззрение.

После переезда в Степь родители развелись, и мать, работавшая на железной дороге, кирпичном заводе и рудниках, воспитывала сына одна. С отцом Александр иногда встречался, но о причинах развода родители ему так никогда и не рассказали.

В детстве он увлекался морем и мечтал стать моряком. В четвертом классе пытался сбежать в Ленинград, чтобы поступить в Нахимовское училище, но его сняли с поезда. Позднее, после седьмого класса, уговорил мать переехать во Владивосток, где хотел поступить в мореходное училище — но его не приняли.

В 1961 году окончил ремесленное училище во Владивостоке и работал на судах Дальневосточного рыболовецкого флота учеником моториста и электриком, плавал по Охотскому, Японскому и Берингову морям.

Судьбоносным оказался дипломный спектакль по Чехову во Владивостокском театральном институте — после него Михайлов решил стать актером. В 1969 году он окончил театральный факультет Дальневосточного педагогического института искусств.

Общественная позиция

2005 год: вошел в состав Главного совета восстановленного Союза русского народа.

вошел в состав Главного совета восстановленного Союза русского народа. 2006 год: стал президентом Межрегионального общественного фонда имени М. С. Евдокимова. Михайлов и Евдокимов были близкими друзьями.

стал президентом Межрегионального общественного фонда имени М. С. Евдокимова. Михайлов и Евдокимов были близкими друзьями. 2012 год: избран членом Общественной палаты Центрального федерального округа.

избран членом Общественной палаты Центрального федерального округа. 11 марта 2014 года: подписал обращение деятелей культуры Российской Федерации в поддержку политики президента РФ В. В. Путина в отношении Украины и Крыма.

подписал обращение деятелей культуры Российской Федерации в поддержку политики президента РФ В. В. Путина в отношении Украины и Крыма. Август 2014 года: с концертами побывал в Приднестровской Молдавской Республике.

с концертами побывал в Приднестровской Молдавской Республике. 28 декабря 2014 года: творческий вечер в Луганской филармонии, где Михайлов публично заявил о своей поддержке жителей Донбасса.

творческий вечер в Луганской филармонии, где Михайлов публично заявил о своей поддержке жителей Донбасса. 12 февраля 2015 года: СБУ запретила ему на 5 лет въезд на территорию Украины за публичную поддержку ЛНР и ДНР и посещение этих территорий.

СБУ запретила ему на 5 лет въезд на территорию Украины за публичную поддержку ЛНР и ДНР и посещение этих территорий. Был в федеральном списке партии «Справедливая Россия» на выборах в Госдуму в 2007 году и в списке партии «Родина» на выборах 2016 года.

С 2017 года — депутат Совета депутатов муниципального округа Раменки (ЗАО Москвы).

2022 год: поддержал СВО России на территории Украины, заявив, что Россия «воюет с нациками». В марте подписал обращение в поддержку военной операции.

поддержал СВО России на территории Украины, заявив, что Россия «воюет с нациками». В марте подписал обращение в поддержку военной операции. 7 января 2023 года: внесен в санкционный список Украины.

внесен в санкционный список Украины. 2024 год: стал доверенным лицом кандидата в президенты России Владимира Путина.

Личная жизнь

Александр Михайлов был женат дважды.

Первой женой стала его однокурсница по институту во Владивостоке Вера Мусатова, дочь адмирала флота. Они поженились в 1968 году. В 1969 году у них родился сын Константин — он окончил Школу-студию МХАТ и режиссерские курсы ВГИКа, работал в кино и на телевидении.

В 2003 году Михайлов ушел от первой жены к Оксане Васильевой — вдове своего друга Владимира Васильева. Вступив во второй брак, Михайлов усыновил ее сына Владислава, у пары есть дочь Ярослава. Со временем отношения между отцом и детьми наладились.

Театральная карьера

Приморский краевой драматический театр им. Горького (Владивосток):

«Преступление и наказание» Ф.Достоевского

«Идиот» Ф.Достоевского

«Три сестры» А.Чехова

«Прошлым летом в Чулимске» А.Вампилова

«Гроссмейстерский балл»

«Человек и глобус»

«Больше не уходи»

«Орфей спускается в ад»

Саратовский драматический театр:

«Мадридская сталь» Лопе де Вега

«Идиот» Ф.Достоевского

«Три сестры» А.Чехова

«Дети Ванюшина» С.Найдёнова

«Тогда в Тегеране»

«Прошлым летом в Чулимске» А.Вампилова

«Человек, который знал, что делать» Н.Чернышевского

Московский драматический театр им. М.Н.Ермоловой:

«Дядя Ваня» А.Чехова

«Дом, где разбиваются сердца» Б.Шоу

«Батальоны просят огня» Ю.Бондарева

«Василиса Мелентьева» А.Островского

«Глубокое синее море» Ю. О’Нила

«С трех до шести» Чхаидзе

«Самая большая маленькая драма»

Малый театр:

«Дети Ванюшина» С.Найдёнова

«Чайка» А.Чехова

«Сирано де Бержерак» Э.Ростана

«Царь Иоанн Грозный» А.Толстого

«Долгий день уходит в ночь» Ю. О’Нила

Антреприза:

«Старые девы» (с Инной Чуриковой и Зинаидой Шарко)

«Невеста напрокат» (с Еленой Прокловой и Юлией Такшиной)

Фильмография

«Это сильнее меня» (1973)

«Обычный месяц» (1976)

«Риск — благородное дело» (1977)

«Похищение «Савойи» (1979)

«Белый ворон» (1980)

«Белый снег России» (1980)

«Следствие ведут ЗнаТоКи. Ушел и не вернулся» (1980)

«Карнавал» (1981)

«Мужики!..» (1981)

«День командира дивизии» (1983)

«Любовь и голуби» (1984)

«Победа» (1984)

«Змеелов» (1985)

«Покушение на ГОЭРЛО» (1986)

«Мужские портреты» (1987)

«Отряд специального назначения» (1987)

«Очарованный странник» (1990)

«Вербовщик» (1991)

«Милый друг давно забытых лет» (1996)

«С новым счастьем» (1999–2001)

«Благословите женщину» (2003)

«Есенин» (2005)

«Юнкера» (2007)

«Разжалованный» (2009)

«Китайская бабушка» (2009)

«Поддубный» (2012)

«Две зимы и три лета» (2013)

«Мата Хари» (2017)

«Бультерьер» (2022)

«Позывной «Пассажир» (2024)

«Ёлки 11» (2024)

Озвучивание

«Русская жертва» (2008)

«Необыкновенное путешествие Серафимы» (2015)

Дискография

(ряд музыкальных работ с группой «Хорус» под руководством Е.Бедненко)

Альбом «Очарованный странник» (2008)

Песни «Тихая моя Родина», «Домик окнами в сад», «Поздняя встреча» (дуэт с Натальей Гундаревой), «Гори, гори, моя звезда» и др.

Награды

1981 — Премия Ленинского комсомола

1982 — Лучший актер года (опрос «Советского экрана») — фильм «Мужики!..»

18 апреля 1983 — заслуженный артист РСФСР

1983 — Государственная премия РСФСР им. братьев Васильевых за роль в «Мужиках!..»

1986 — Лучший актер года («Советский экран») — фильм «Змеелов»

3 февраля 1992 — народный артист РСФСР

1992 — Приз за лучшую мужскую роль на МКФ «Золотой Витязь»

25 октября 1999 — орден Почета

27 декабря 2004 — орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени

7 сентября 2009 — заслуженный артист АР Крым

29 июля 2010 — Почетный деятель искусств города Москвы

28 ноября 2013 — Почетный знак СНГ «За заслуги в развитии культуры и искусства»

17 марта 2014 — Памятная медаль «За освобождение Крыма и Севастополя» (по сообщениям СМИ)

22 августа 2014 — народный артист Приднестровской Молдавской Республики

28 октября 2019 — орден «За заслуги перед Отечеством» III степени

14 марта 2024 — орден Александра Невского

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