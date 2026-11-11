российский музыкант-мультиинструменталист, певец, шоумен, телеведущий, радиоведущий, бывший участник команд КВН НГУ, «Дети лейтенанта Шмидта», «Сибирские сибиряки». Был ведущим популярных телепроектов, выходивших на канале СТС — «Хорошие шутки», «Галилео», «Кто умнее пятиклассника?» и «Песня дня», «МегаГалилео» на СТС Love. Вёл шоу «Золото нации» и «Мастер смеха» на телеканале «Россия-1», а также «Большие дебаты» на телеканале «Эврика». С 2017 года совместно с Маргаритой Митрофановой — ведущий шоу «Физики и лирики» на радио «Маяк». Известен своими выступлениями в КВН, работами в телепередачах (ведущий и исполнитель песен из заставок), пародиями и каверами на популярные музыкальные хиты, как создатель конкурса «АПОЖ» в передаче «Хорошие шутки». Член попечительского совета благотворительного фонда «Созидание».