13 сентября 2026 года Александру Розенбауму исполняется 75 лет. Медицинский институт и выезды на скорой, профессиональная сцена, сотни песен, десятки альбомов, кино, депутатский мандат, концерты по всему миру. Но сухой перечень достижений почти ничего не объясняет в его феномене.

Объясняет другое. В разные годы он был дворовым гитаристом, автором городских романсов, рассказчиком криминальных историй, автором афганского цикла, лириком, актером и общественным деятелем — и при этом умудрился остаться одним и тем же человеком: с гитарой, хрипловатым голосом и совершенно узнаваемой манерой разговаривать со зрителем. О карьере, песнях, семье и взглядах Александра Розенбаума — в материале mk.ru.

Полное имя: Александр Яковлевич Розенбаум.

Дата рождения: 13 сентября 1951 года. В 2026 году артисту исполняется 75 лет.

Место рождения: Ленинград, ныне Санкт-Петербург.

Образование: 1-й Ленинградский медицинский институт имени И. П. Павлова. До сцены работал врачом, в том числе на станции скорой помощи.

Профессия: певец, автор-исполнитель, поэт, музыкант, композитор, киноактер, врач.

Звания: заслуженный артист России (1996), народный артист России (2001).

Лучшие песни: «Вальс-бостон», «Утиная охота», «Гоп-стоп», «Черный тюльпан», «Есаул», «Налетела грусть».

В цифрах: более 800 песен и стихов, 36 альбомов, роли в семи художественных фильмах, согласно данным официального сайта артиста.

Детство: скрипка, Ленинград, двор

Александр Розенбаум родился 13 сентября 1951 года в Ленинграде. Его родители — Яков Шмарьевич Розенбаум и Софья Семеновна Миляева — были студентами Первого Ленинградского медицинского института. Оба стали врачами, и медицина с самого начала была частью семейной среды. Отец Яков Розенбаум специализировался на урологии, мать Софья Миляева была акушером-гинекологом. После окончания института молодая семья уехала в казахстанский Зыряновск, где отец возглавил городскую больницу, а мать работала по специальности. В этот период у Александра родился младший брат Владимир.

Через несколько лет Розенбаумы вернулись в Ленинград. Семья жила в доме на Невском проспекте. Два последних класса будущий артист учился в школе № 351 с углубленным изучением французского языка на Витебском проспекте.

Музыкой Александр начал заниматься с пяти лет. В детстве он учился играть на скрипке и фортепиано, позже освоил гитару. Мама водила его и на музыку, и на фигурное катание, однако совершенно интеллигентное воспитание сосуществовало с другим, дворовым миром.

Сам Розенбаум впоследствии не скрывал этой двойственности. Он был хорошо воспитанным мальчиком из семьи врачей — и одновременно ленинградским дворовым пацаном, которому приходилось уметь постоять за себя. В подростковом возрасте он даже занялся боксом.

Именно это сочетание интеллигентности и дворовой школы потом станет одной из особенностей его творчества.

Еще один важный город его детства — Одесса. Розенбаум ездил туда ребенком, полюбил город и его особую интонацию. Позднее эта любовь даст ему материал для знаменитых одесских и криминальных песен.

При этом Ленинград все равно останется его главным городом — тем, к которому он будет возвращаться всю жизнь.

Фото: Геннадий Черкасов

Первые песни и медицинский институт

Стихи Розенбаум начал писать еще подростком. В 1968 году, когда ему было 16 лет, появилась «Песня о Ленинграде».

Но превращать музыку в профессию он тогда не собирался. После школы Розенбаум пошел по семейной дороге и поступил в Первый Ленинградский медицинский институт.

Мединститут стал для него не случайным эпизодом биографии, а школой жизни. На официальном сайте артиста указано: диплом врача-терапевта общего профиля по специализации «анестезиология-реаниматология» он получил в 1976 году, после чего четыре года работал на первой подстанции скорой помощи.

Именно там будущий артист получил опыт, который потом будет «слышен» в его песнях десятилетиями: ночные вызовы, чужая боль, смерть, страх, надежда, разговоры с людьми в самые тяжелые минуты их жизни.

У Розенбаума вообще редко получается абстрактная песня. Даже когда он придумывает персонажа, тот обычно кажется человеком, которого автор когда-то действительно видел.

Врач скорой помощи, который стал певцом

Работа на скорой стала одним из важнейших источников его будущего творчества. Появились «Песня о "скорой помощи"» (ее же часто называют «Песней врача "скорой помощи"»), «Один день врача скорой помощи» и другие произведения, связанные с медициной.

По воспоминаниям самого артиста, «Песня врача скорой помощи» родилась непосредственно во время работы: ночью, когда машина оказалась под разведенным мостом. Это очень розенбаумовская история — песня возникает не в студии профессионального автора, а прямо внутри жизни.

Позднее он говорил, что без медицины, возможно, не стал бы тем автором, которым стал.

И это легко понять. Врач скорой помощи ежедневно сталкивается с людьми без масок. Когда человеку плохо, ему уже не до социального статуса, красивой биографии и правильных слов. Остается только он сам.

Розенбаум научился смотреть на человека именно так.

Как Розенбаум вышел на профессиональную сцену

Музыкой Розенбаум занимался и во время учебы, и после нее. Он участвовал в разных коллективах, среди которых были «Аргонавты», «Адмиралтейство», «Шестеро молодых», «Пульс». В «Пульсе» он некоторое время выступал под псевдонимом Аяров, составленным из его имени, отчества и фамилии.

В начале 1980-х началась его профессиональная сценическая деятельность.

Первый сольный концерт состоялся 14 октября 1983 года в Доме культуры МВД имени Ф. Э. Дзержинского в Ленинграде. Именно эту дату источники называют началом его сольной карьеры. К этому времени у Розенбаума уже был свой стиль, собственный материал и главное — понимание того, что он хочет говорить со сцены именно своими песнями.

В том же году вышел альбом «Посвящение посвящающим», куда вошли, среди прочего, «Извозчик» и «Песня о скорой помощи».

С этого момента его творческая карьера начала развиваться стремительно.

Розенбаум оказался редким артистом, которому не требовалось долго объяснять аудитории, кто он такой. Его песни ходили в магнитофонных записях, переписывались с кассеты на кассету, расходились по стране задолго до того, как его творчество стало частью официальной массовой культуры.

Творчество Александра Розенбаума

«Блатные» песни

Пожалуй, ни одна тема не окружена таким количеством мифов, как знаменитые «блатные» песни Александра Розенбаума.

«Гоп-стоп» настолько убедителен, что у человека, впервые услышавшего песню, действительно может возникнуть вопрос: а не был ли сам автор частью этого мира?

Отвечаем: нет. Розенбаум не был уголовником и не писал эти песни как мемуары. Его интересовали персонажи, речь, городская мифология, одесская культура, литература.

Одним из важнейших литературных ориентиров для него был Исаак Бабель. И вот здесь происходит самое интересное. Розенбаум не просто сочинил несколько песен «про блатных». Он создал целый художественный мир и научился говорить изнутри разных персонажей. Поэтому слушатель иногда забывает, что перед ним автор, а не герой.

«Гоп-стоп» — один из самых известных текстов Розенбаума и одновременно один из самых показательных. По воспоминаниям автора, песня родилась буквально за двадцать минут — пока он ел тарелку грибного супа.

Сегодня некоторые строки песни воспринимаются как практически самостоятельные культурные цитаты. Но важнее другое: Розенбаум сумел передать не только сюжет, но и язык определенной среды — ее интонацию, жаргон, жестокость, юмор и театральность. В этом смысле «Гоп-стоп» ближе не к документальной хронике, а к литературному рассказу. Именно поэтому рядом с ним совершенно органично существует «Вальс-бостон». Один автор написал и то и другое.

И это, пожалуй, лучший способ наглядно показать масштаб Розенбаума.

Цикл про Афганистан

С войной все было иначе. Розенбаум неоднократно ездил в Афганистан с концертами и выступал перед