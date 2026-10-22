Александр Николаевич Сокуров (род. 14 июня 1951) — советский и российский кинорежиссер и сценарист, известный философским и экспериментальным подходом к кино. Его фильмы часто соединяют документальную фактуру и художественную форму, а визуальный стиль узнают по протяженным планам и нестандартной съемке. Среди самых обсуждаемых работ — «Русский ковчег» (2002), снятый одним непрерывным кадром, и «Фауст» (2011), получивший «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля.

Быстрые факты:

- Полное имя: Александр Николаевич Сокуров

- Дата рождения: 14 июня 1951

- Место рождения: деревня Подорвиха, Иркутская область (позже затоплена при заполнении Иркутского водохранилища)

- Профессия: кинорежиссер, сценарист

- Известные фильмы: «Русский ковчег», «Фауст», «Одинокий голос человека»

- Звания и награды: народный артист России (2004), многократный лауреат премии «Ника», обладатель Государственных премий РФ, премия «ТЭФИ-2007» в номинации «Режиссер телевизионного документального фильма / сериала» за фильм «Элегия жизни. Ростропович. Вишневская», приз ФИПРЕССИ на Каннском кинофестивале за фильм «Отец и сын», приз «Золотой лев» Венецианского кинофестиваля за картину «Фауст».

- Признание: Европейская киноакадемия включала его в список лучших режиссеров мирового кино. Фото: Marco Alpozzi/Keystone Press Agency/Global Look Press

Детство и ранние впечатления

Александр Николаевич Сокуров родился 14 июня 1951 года в деревне Подорвиха Иркутской области в семье военнослужащего, участника Великой Отечественной войны. Мать работала секретарем-машинисткой. Из-за службы отца семья часто переезжала. Поэтому Сокуров начал учиться в Польше, а закончил среднюю школу в Туркменистане.

Его родной деревни Подорвихи больше не существует — ее затопили при создании Иркутского водохранилища в 1950-х. Это символичное начало биографии человека, который в своем творчестве постоянно размышляет о времени, памяти и исчезающем прошлом.

Одним из ярких впечатлений детства Александра стали радиопередачи и радиотеатр. Они научили будущего режиссера работать с голосом, тишиной и ритмом — элементами, которые позже станут ключевыми в его авторском стиле.

Образование: от истории к кино

В 1968 году Сокуров поступил на исторический факультет Горьковского государственного университета (ныне Нижний Новгород). Во время учебы он параллельно работал на Горьковском телевидении: начинал помощником, а потом дорос до ассистента режиссера. Уже в 18–19 лет молодой человек выпускал собственные телевизионные программы, включая прямой эфир и спортивные передачи. В 1974 году защитил диплом историка.

В 1975 году поступил во ВГИК на режиссерский факультет в мастерскую документального кино Александра Згуриди. Учился на «отлично», получал именную стипендию имени Сергея Эйзенштейна. Во время учебы он познакомился с Юрием Арабовым — будущим постоянным соавтором сценариев.

Однако учебу пришлось завершить экстерном - на год раньше срока в 1979 году из-за конфликта с администрацией института и Госкино. Сокурова обвиняли в формализме, его студенческие работы отвергались. Это стало важным этапом становления независимого авторского голоса.

Первый полный метр и «фильм, который хотели уничтожить»

Дипломной (и дебютной полнометражной) работой стал фильм «Одинокий голос человека», снятый по мотивам произведений Андрея Платонова. Руководство ВГИКа не приняло картину, а ректор Виталий Ждан отдал приказ смыть пленку, уничтожить фильм. Однако картина, которая впоследствии получила признание на многочисленных кинофестивалях, чудом сохранилась благодаря оператору Сергею Юриздицкому.

«И мы его украли: забрали сначала позитивы, а потом я пошел на склад негативов, переложил негатив в коробки от каких-то своих срезок по черно-белым работам и вынес. И никто не кинулся искать фильм. Он хранился у меня много лет, пока его не удалось выпустить на экран», - вспоминал Юриздицкий в «Киноведческих записках»

Именно эта лента стала точкой сборки будущего стиля Сокурова — сочетания документальной искренности и художественной глубины.

Профессиональный старт на «Ленфильме»

В 1980 году Сокуров был зачислен в штат «Ленфильма» по рекомендации Андрея Тарковского. Знаменитый режиссер высоко оценил талант начинающего коллеги:

«…у него в этом фильме не актеры и даже не любители, а просто люди с улицы. При этом там есть какой-то странный стиль, срез — какие-то странные аспекты, там есть куски, которым я просто, не скрывая, завидую, потому что мне так никогда не снять… У Сокурова есть странные вещи, необъяснимые, даже глупые, непонятные вроде, несвязные… Но… гений! Рука гения…»

Поддержка Тарковского стала для Сокурова пропуском в мир большого кино. Его ранние работы — «Разжалованный» (1980) и «Скорбное бесчувствие» (1983) — отражали поиск собственной формы. Однако в течение долгого времени, вплоть до конца 1980-х годов, ни один из его фильмов не был допущен к прокату. Руководители партийных органов и Госкино усматривали в них настроения, чуждые советскому человеку. Сокуров неоднократно шутил, что ему предназначено место в лагере под Сыктывкаром. Тарковский дважды устраивал другу выезд за рубеж, но тот предпочел остаться на родине: говорил, что его удерживают русский язык и сокровища Эрмитажа. Фото: Александр Астафьев

Стиль и темы: за что узнают Сокурова

Сокуров — мастер философского и экспериментального кино. Его фильмы затрагивают исторические, социальные и экзистенциальные темы. Он смешивает документальное и игровое, уделяет огромное внимание времени, пространству и «воздуху» кадра.

Характерные приемы:

- Протяженные планы.

- Нестандартные ракурсы и съемочные решения.

- Внимание к звуку, тишине и ритму.

- Документальная фактура внутри художественного повествования.

Как смотреть Сокурова? Не торопиться. Важны не только сюжет, но и движение камеры, свет, паузы, ощущение течения времени. Его кино требует погружения и вознаграждает глубиной.

Ключевые фильмы

«Одинокий голос человека» (1978/1987) — дебютная картина режиссера, которую едва не уничтожили. Лента по Платонову о возвращении солдата после Гражданской войны. Фильм —легенда биографии. «Дни затмения» (1988)

Игровой фильм по мотивам повести Юрия Трифонова «Обмен». Картина исследует темы одиночества, поиска смысла и столкновения человека с окружающим миром. Она получила международное признание (приз на Берлинском кинофестивале в программе «Форум нового кино»).

«Мать и сын» (1997)

Поэтическая драма о последних днях жизни матери и заботе сына. Фильм минималистичен по сюжету, но богат визуально. Одна из первых широко признанных международных работ режиссера (специальный приз Московского кинофестиваля, Государственная премия РФ).

«Молох» (1999)

Первая часть тетралогии о природе власти. Фильм о последних днях Адольфа Гитлера и Евы Браун в «Орлином гнезде». Сокуров показывает диктатора не как демоническую фигуру, а как обычного человека. «Молох» получил приз за лучший сценарий на Каннском кинофестивале и номинацию на «Золотую пальмовую ветвь».

«Телец» (2001)

Вторая часть тетралогии о власти. Посвящена последним дням Владимира Ленина в Горках. Фильм отмечен Государственной премией РФ, премиями «Ника» и другими наградами.

«Отец и сын» (2003)

История сложных отношений отца-военного и взрослого сына. Фильм исследует темы мужественности, любви и отчуждения. Получил приз ФИПРЕССИ на Каннском кинофестивале.

«Фауст» (2011)

Завершение тетралогии о природе власти (вместе с «Молохом», «Тельцом» и «Солнцем»). Философская притча по Гете. Получил «Золотого льва» - гл