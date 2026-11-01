Дата обновления страницы: 02.11.2026
Содержание:

Биография

Александр Вучич — главный политический игрок Сербии XXI века. Его правление сочетает экономический рост с демократическими отступлениями. Будущее страны зависит от того, сможет ли он сохранить баланс между ЕС, Россией и внутренней стабильностью.

Ранние годы и образование

Александр Вучич родился 5 марта 1970 года в Белграде (СФРЮ, ныне Сербия) в семье экономистов:

  • Отец— Анжелко Вучич (родом из Боснии).
  • Мать— Ангелина Милованова, журналистка государственного телевидения.

В школе Вучич был отличником, побеждал в республиканских олимпиадах по истории. В 1994 году окончил юридический факультет Белградского университета.

Начало политической карьеры (1990-е)

В 1993 году Вучич вступил в Сербскую радикальную партию (СРП) — ультранационалистическую организацию, выступавшую за создание «Великой Сербии». В 1995 году стал генеральным секретарем СРП.

В 1998–2000 годах занимал пост министра информации в правительстве Мирко Марьяновича. В этот период:

  • Ввел жесткую цензуру, в результате представительства ряда иностранных СМИ в стране были закрыты.
  • Запретил трансляцию зарубежных телеканалов на сербском языке.
  • Во время бомбардировок Югославии странами НАТО приказал всем журналистам вражеских государств покинуть страну.

 После свержения Милошевича в 2000 году Вучич временно отошел от политики, но в 2004-м баллотировался в мэры Белграда (проиграл во втором туре). То же самое повторилось в 2008 году.

Переход к умеренным взглядам и приход к власти

В 2008 году Вучич покинул СРП и создал Сербскую прогрессивную партию (СНП), взяв курс на евроинтеграцию.

  • 2012–2014— вице-премьер и министр обороны.
  • 2014–2017— премьер-министр Сербии. Провел экономические реформы, но критиковался за авторитарные методы.
  • 2017— избран президентом Сербии(переизбран в 2022 году).

Политика на посту президента

Косовский вопрос:

  • Формально не признает независимость Косова, но ведет переговоры с Приштиной.
  • В 2023 году согласился на де-факто нормализацию отношений.

Внешняя политика

Вучич проводит многовекторную политику:

  • ЕС: Сербия — кандидат на вступление, но переговоры заморожены из-за Косова.
  • Россия: Отказывается вводить санкции, но осуждает войну в Украине.
  • Китай: Привлечены крупные инвестиции в инфраструктуру.

Отношение к Украине

  • 2022: Назвал войну «мировым конфликтом», но отказался поддерживать санкции против РФ.
    Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Личная жизнь

  • Первая жена(1997–2011) — Ксения Янкович, журналистка. Дети: Данило(род. 1997) и Милица (род. 2002).
  • Вторая жена(с 2013) — Тамара Джуканович, дипломат. Сын Вукан (род. 2017).
  • Хобби:Коллекционирование вина, болеет за «Црвену Звезду».

Интересные факты

  • Рост — 199 см (один из самых высоких мировых лидеров).
  • Владеет английским, русским и французским языками.
  • В 2015 году задекларировал только 30-метровую квартиру и отсутствие автомобиля.

Награды

  • Большой крест ордена Святого апостола Марка (26 сентября 2017 года, Александрийская православная церковь).
  • Орден Республики Сербской (15 февраля 2018 года, Республика Сербская, Босния и Герцеговина).
  • Орден «Достык» I степени (19 сентября 2018 года, Казахстан) — за огромный вклад в укрепление мира, дружбы и сотрудничества между Республикой Казахстан и Республикой Сербия.
  • Орден Александра Невского (7 января 2019 года, Россия).

 