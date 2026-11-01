Александр Вучич — главный политический игрок Сербии XXI века. Его правление сочетает экономический рост с демократическими отступлениями. Будущее страны зависит от того, сможет ли он сохранить баланс между ЕС, Россией и внутренней стабильностью.
Ранние годы и образование
Александр Вучич родился 5 марта 1970 года в Белграде (СФРЮ, ныне Сербия) в семье экономистов:
- Отец— Анжелко Вучич (родом из Боснии).
- Мать— Ангелина Милованова, журналистка государственного телевидения.
В школе Вучич был отличником, побеждал в республиканских олимпиадах по истории. В 1994 году окончил юридический факультет Белградского университета.
Начало политической карьеры (1990-е)
В 1993 году Вучич вступил в Сербскую радикальную партию (СРП) — ультранационалистическую организацию, выступавшую за создание «Великой Сербии». В 1995 году стал генеральным секретарем СРП.
В 1998–2000 годах занимал пост министра информации в правительстве Мирко Марьяновича. В этот период:
- Ввел жесткую цензуру, в результате представительства ряда иностранных СМИ в стране были закрыты.
- Запретил трансляцию зарубежных телеканалов на сербском языке.
- Во время бомбардировок Югославии странами НАТО приказал всем журналистам вражеских государств покинуть страну.
После свержения Милошевича в 2000 году Вучич временно отошел от политики, но в 2004-м баллотировался в мэры Белграда (проиграл во втором туре). То же самое повторилось в 2008 году.
Переход к умеренным взглядам и приход к власти
В 2008 году Вучич покинул СРП и создал Сербскую прогрессивную партию (СНП), взяв курс на евроинтеграцию.
- 2012–2014— вице-премьер и министр обороны.
- 2014–2017— премьер-министр Сербии. Провел экономические реформы, но критиковался за авторитарные методы.
- 2017— избран президентом Сербии(переизбран в 2022 году).
Политика на посту президента
Косовский вопрос:
- Формально не признает независимость Косова, но ведет переговоры с Приштиной.
- В 2023 году согласился на де-факто нормализацию отношений.
Внешняя политика
Вучич проводит многовекторную политику:
- ЕС: Сербия — кандидат на вступление, но переговоры заморожены из-за Косова.
- Россия: Отказывается вводить санкции, но осуждает войну в Украине.
- Китай: Привлечены крупные инвестиции в инфраструктуру.
Отношение к Украине
- 2022: Назвал войну «мировым конфликтом», но отказался поддерживать санкции против РФ.
Личная жизнь
- Первая жена(1997–2011) — Ксения Янкович, журналистка. Дети: Данило(род. 1997) и Милица (род. 2002).
- Вторая жена(с 2013) — Тамара Джуканович, дипломат. Сын Вукан (род. 2017).
- Хобби:Коллекционирование вина, болеет за «Црвену Звезду».
Интересные факты
- Рост — 199 см (один из самых высоких мировых лидеров).
- Владеет английским, русским и французским языками.
- В 2015 году задекларировал только 30-метровую квартиру и отсутствие автомобиля.
Награды
- Большой крест ордена Святого апостола Марка (26 сентября 2017 года, Александрийская православная церковь).
- Орден Республики Сербской (15 февраля 2018 года, Республика Сербская, Босния и Герцеговина).
- Орден «Достык» I степени (19 сентября 2018 года, Казахстан) — за огромный вклад в укрепление мира, дружбы и сотрудничества между Республикой Казахстан и Республикой Сербия.
- Орден Александра Невского (7 января 2019 года, Россия).