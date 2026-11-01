Александр Вучич — главный политический игрок Сербии XXI века. Его правление сочетает экономический рост с демократическими отступлениями. Будущее страны зависит от того, сможет ли он сохранить баланс между ЕС, Россией и внутренней стабильностью.

Ранние годы и образование

Александр Вучич родился 5 марта 1970 года в Белграде (СФРЮ, ныне Сербия) в семье экономистов:

Отец— Анжелко Вучич (родом из Боснии).

Мать— Ангелина Милованова, журналистка государственного телевидения.

В школе Вучич был отличником, побеждал в республиканских олимпиадах по истории. В 1994 году окончил юридический факультет Белградского университета.

Начало политической карьеры (1990-е)

В 1993 году Вучич вступил в Сербскую радикальную партию (СРП) — ультранационалистическую организацию, выступавшую за создание «Великой Сербии». В 1995 году стал генеральным секретарем СРП.

В 1998–2000 годах занимал пост министра информации в правительстве Мирко Марьяновича. В этот период:

Ввел жесткую цензуру, в результате представительства ряда иностранных СМИ в стране были закрыты.

Запретил трансляцию зарубежных телеканалов на сербском языке.

Во время бомбардировок Югославии странами НАТО приказал всем журналистам вражеских государств покинуть страну.

После свержения Милошевича в 2000 году Вучич временно отошел от политики, но в 2004-м баллотировался в мэры Белграда (проиграл во втором туре). То же самое повторилось в 2008 году. Фото: kremlin.ru

Переход к умеренным взглядам и приход к власти

В 2008 году Вучич покинул СРП и создал Сербскую прогрессивную партию (СНП), взяв курс на евроинтеграцию.

2012–2014— вице-премьер и министр обороны.

2014–2017— премьер-министр Сербии. Провел экономические реформы, но критиковался за авторитарные методы.

2017— избран президентом Сербии(переизбран в 2022 году).

Политика на посту президента

Косовский вопрос:

Формально не признает независимость Косова, но ведет переговоры с Приштиной.

В 2023 году согласился на де-факто нормализацию отношений.

Внешняя политика

Вучич проводит многовекторную политику:

ЕС: Сербия — кандидат на вступление, но переговоры заморожены из-за Косова.

Россия: Отказывается вводить санкции, но осуждает войну в Украине.

Китай: Привлечены крупные инвестиции в инфраструктуру.

Отношение к Украине

2022: Назвал войну «мировым конфликтом», но отказался поддерживать санкции против РФ. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Личная жизнь

Первая жена(1997–2011) — Ксения Янкович, журналистка. Дети: Данило(род. 1997) и Милица (род. 2002).

Вторая жена(с 2013) — Тамара Джуканович, дипломат. Сын Вукан (род. 2017).

Хобби:Коллекционирование вина, болеет за «Црвену Звезду».

Интересные факты

Рост — 199 см (один из самых высоких мировых лидеров).

Владеет английским, русским и французским языками.

В 2015 году задекларировал только 30-метровую квартиру и отсутствие автомобиля.

Награды