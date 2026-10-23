Александр Сергеевич Зацепин — советский и российский композитор, создавший музыкальное сопровождение к ряду фильмов, включая комедии Леонида Гайдая. Написавший множество хитов для звезд советской и российской сцены. Герой Труда Российской Федерации (2025). Народный артист Российской Федерации (2003). Член-корреспондент Национальной академии кинематографических искусств и наук (2002), член Союза композиторов СССР (1956) и Союза кинематографистов СССР (1957).

Семья

Отец — Сергей Дмитриевич Зацепин, хирург по профессии. Мать — Валентина Болеславовна Оксентович, учитель русского языка и литературы.

В 1941 году отец был задержан по статье 58 ( обвинение в контрреволюционной деятельности ) и приговорен к десяти годам заключения; после освобождения в 56 году был реабилитирован. В семью так и не вернулся. Сына воспитывала одна мать. Однако с отцом будущий композитор поддерживал отношения.

Сам Александр Зацепин рассказал, что семье удалось избежать конфискации имущества — несмотря на совместное проживание, родители были официально разведены задолго до этого события.

Детство

Зацепин родился 10 марта 1926 года в Новосибирске. По его словам, у отца был большой архив записей классической музыки, а ежедневное прослушивание музыки стало обычной практикой семьи. С раннего возраста Зацепин хорошо знал известнейшие балеты и оперы. Уже во 2-м классе он одновременно с общеобразовательной школой поступил в музыкальную школу, где освоил игру на фортепиано, а с 4-го класса начал писать свои собственные композиции.

Александр сочетал обучение в музыкальной школе с интересом к технике: исполнял произведения на пианино, писал короткие композиции, в то же время собирал радиоприёмники, изучал кинематографию и возглавлял джазовый ансамбль.

Занимался в детстве акробатикой. фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/Global Look Press

Образование

— Закончил в 1956 году Алма-Атинскую консерваторию, класс композиции Е.Г. Брусиловского, по специальностям фортепиано и композиция.

— Дипломным проектом стал балет «Старик Хоттабыч», поставленный в Алма-Атинском театре оперы и балета.

Ранее:

— Музыкальная школа в Новосибирске

— с ранних лет Зацепин занимался музыкой: учился играть на фортепиано и изучал теорию.

— В седьмом классе получил награду на школьной олимпиаде за создание плёночного проектора, изготовленного из металлической линейки.

— На стажировке в центре юных техников-натуралистов освоил самостоятельную сборку лампового радиоприёмника, а также прошёл обучение по программам тракториста и киномеханика.

— Новосибирский институт инженеров железнодорожного транспорта

— в 1944 году после окончания школы поступил в этот технический вуз, но затем не смог успешно учиться и был отчислен.

Карьера

— В 1945 году после отчисления из института был призван на военную службу, где вошел в состав Ансамбля песни и пляски Сибирского военного округа. За время службы он освоил игру на ряде музыкальных инструментов.

— После увольнения в запас он на протяжении некоторого периода занимал должность концертмейстера в Новосибирской филармонии.

— В 1956 году завершил обучение в Алма-Атинской консерватории, специализируясь на фортепиано и композиции.

— Впоследствии трудился в качестве музыкального оформителя на киностудии «Казахфильм».

Творчество

За свою продолжительную и богатую творческую деятельность Александр Зацепин создал свыше 300 песен и написал музыку для более чем 120 кино- и анимационных фильмов.

В 1957 году свет увидела комедия Шакена Айманова «Наш милый доктор», к которой была написана музыка. Мелодия «Надо мной небо синее, облака лебединые…», прозвучавшая в этой картине, завоевала признание публики и положила начало широкой известности композитора.

Следующий, 1958 год, ознаменовался переездом в Москву и знакомством с творческим деятелем Леонидом Гайдаем. Результатом их совместной работы в 1965 году стал фильм «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика», саундтрек к которому создал Зацепин.

Музыкальные композиции Александра Сергеевича стали неотъемлемой частью большинства комедийных шедевров Гайдая, включая такие картины, как «Кавказская пленница», «Бриллиантовая рука», «Двенадцать стульев», «Не может быть!» и, конечно же, «Иван Васильевич меняет профессию».

Период 1970-х годов ознаменовался началом плодотворного сотрудничества с популярной исполнительницей Аллой Пугачёвой. В эти годы было создано немало музыкальных композиций, ставших настоящими хитами: «Волшебник-недоучка», «До свиданья, лето», «Куда уходит детство».

В мире анимации имя Александра Зацепина неразрывно связано с культовым мультфильмом «Тайна третьей планеты», а также рядом других анимационных работ, где его музыкальное сопровождение мастерски погружает зрителя в атмосферу захватывающих приключений и фэнтезийных миров. Фото: Мария Ермолаева

Ключевые фильмы и проекты (по годам)

1950–1960‑е

1958 — Наш милый доктор (композитор)

— Наш милый доктор (композитор) 1958 — Шквал

— Шквал 1959 — Дорога жизни

— Дорога жизни 1960 — Песня зовёт

— Песня зовёт 1961 — Совершенно серьёзно, Чужой бумажник

— Совершенно серьёзно, Чужой бумажник 1964 — Любит — не любит?, Что такое теория относительности?

— Любит — не любит?, Что такое теория относительности? 1965 — Операция «Ы» и другие приключения Шурика — начало сотрудничества с Гайдаем

1966–1969 — кульминация карьеры в комедиях Гайдая

Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика (1966)

Петух, Человек без паспорта и др. (1966)

Кавказская пленница / Kidnapping, Caucasian Style

1968 — Фильм, фильм, фильм Film, Film, Film

1969 — Бриллиантовая рука

The Diamond Arm

1969 — Красная палатка

The Red Tent — музыка к международному проекту

1970–1979 — разнообразие жанров

1971 — 12 стульев (композитор)

12 Chairs

1973 — Иван Васильевич меняет профессию

Ivan Vasilyevich Changes His Profession

1973 — Земля Санникова (в котором прозвучала песня «Есть только миг»)

Sannikov Land (featuring the song “There Is Only a Moment”)

1975 — Не может быть!

It Can’t Be!

1978 — 31 июня — мюзикл‑фэнтези

31st of June — musical fantasy

Женщина, которая поёт (композиции, частично с участием Зацепина)

A Woman That Sings (compositions partially by Zatsepin)

1980–1990‑е и позже

1981 — Тайна третьей планеты — анимация (музыка)

The Secret of the Third Planet — animation (music)

1990 — Частный детектив, или операция «Кооперация»

Private Detective, or Operation “Cooperation”

1993 — На Дерибасовской…

On Deribasovskaya…

2002 — Casus Belli

Casus Belli

2019 — Оранжевая корова (телевизионная музыка)

Orange Cow — television music

2022 — СоюзКиноМульт. Выпуск №2 и №3 (композиции)

SoyuzKinoMult. Issue #2 and #3 (compositions)

Некоторые фильмы с музыкой Александра Зацепина транслировались за рубежом, хотя популярность была разной в зависимости от страны.

Кино, нашедшее зрителей за рубежом