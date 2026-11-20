Детство и образование

Александра Бортич родилась 24 сентября 1994 года в Светлогорске (Республика Беларусь). До трех лет жила с родителями в Светлогорске, а после развода родителей проживала с бабушкой в белорусском городе Гродно. В 10 лет мать забрала ее в Москву, где Саша пошла в школу. Как вспоминала актриса в интервью Владимиру Познеру, в школе ей было сложно учиться из-за издевательств со стороны одноклассников. Тем не менее помимо средней общеобразовательной школы Бортич также окончила музыкальную школу по классу саксофона. После окончания школы она совершила попытку поступить в театральный институт, однако не прошла по конкурсу. После этого поступила в педагогической институт, однако через два месяца поняла, что ей неинтересно там учиться. По этой причине будущая актриса бросила институт, зарабатывала на жизнь, работая официанткой в кафе. И целый год ходила на кастинги. О работе официанткой актриса вспоминает с теплотой: ей нравилось помимо своих прямых обязанностей развлекать людей, поэтому у нее были хорошие чаевые. По ее мнению, официант в кафе «может сделать вечер для посетителя как обычным, так и классным».

Фото: Соцсети

Личная жизнь

У Александры Бортич было множество романов. Долгое время она встречалась с актером Ильей Маланиным, с которым она познакомилась на съемках фильма «Неуловимые». В 2016 году Бортич вышла замуж за рэпера Вячеслава Воронцова, однако брак продлился всего два года, и они вскоре развелись. В 2019 году Бортич начала встречаться с предпринимателем и создателем школы ораторского мастерства «Король говорит!» Евгением Савельевым — сыном Валерия Савельева, известного предпринимателя и депутата «Единой России» из Свердловской области. 22 июня 2020 года у пары родился сын Александр. В мае 2023 года стало известно о разводе супругов, в подробности которого Бортич не стала вдаваться, отметив, что и у нее, и у Евгения, и у их общего ребенка все хорошо.

Награды

Александра Бортич является обладателем следующих наград:

- Приз за лучшую женскую роль (вместе с Мариной Васильевой) на XXII фестивале российского кино в Онфлере (Франция) — за роль в фильме «Как меня зовут» (2014)

- Приз имени Александра Абдулова «За лучшую женскую роль в российском дебютном фильме» (вместе с Мариной Васильевой) на XIII международном кинофестивале кинематографических дебютов «Дух огня» в Ханты-Мансийске — за роль в фильме «Как меня зовут» (2015)

- Приз «Лучшая женская роль второго плана» XXII Международного фестиваля актеров кино «Созвездие», который проводит Гильдия актеров кино России — за роль в фильме «Духless 2» (2015)

- Главная награда и титул «Женщина года» премии «Женщина года» по версии журнала «Glamour» (2018)

- Приз «Героиня Нового сезона» на фестивале онлайн-кинотеатров «Новый сезон» на курорте Роза Хутор за роль в сериале «Между нами химия» (2024)

Фото: Соцсети

Фильмография

Александра Бортич снялась в следующих фильмах и сериалах:

- «Как меня зовут» (2014)

- «Духless 2» (2015)

- «Неуловимые: Последний герой» (2015) - «Викинг» (2016)

- «Полицейский с Рублевки» (2016-2018)

- «Шакал» (2016)

- «Про любовь. Только для взрослых» (2017)

- «Торгсин» (2017)

- «Филфак» (2017)

- «Я худею» (2018)

- «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел» (2018)

- «Миллиард» (2019)

- «Холоп» (2019)

- «Игра на выживание» (2020)

- «Орел и решка. Кино» (2022)

- «Кто там?» (2022)

- «Фишер» (2023)

- «Первый номер» (2024)

- «Между нами химия» (2024)

- «Будь моим парнем» (2025).

Театральная карьера

Театр «Центр драматургии и режиссуры»:

- «Однорукий из Спокана» (2018)

Театр на Бронной:

- «Комедия двенадцатой ночи» (2022)

Театр Наций:

- «Отцы и дети» (2024)

Участие в видеоклипах

Александра Бортич снялась в следующих видеоклипах:

- DJ Smash и Моя Мишель — «Темные аллеи» (2016)

- EMIN — «Сбежим в Баку» (2016)

- Cream Soda — «Комета» (2019)

- Serj Tankian — «Elasticity» (2021)

- Cream Soda — «Подожгу» (2021)

Политические взгляды

Александра Бортич придерживалась оппозиционных политических взглядов. После президентских выборов в Беларуси 2020 года, где победил Александр Лукашенко, Бортич вышла на пикет в Москве против Лукашенко, а также писала в социальных сетях, что «ему пора уйти». В 2021 году она поддержала арестованного Алексея Навального (включен в реестр террористов и экстремистов), призвав выйти на митинг, однако сама там не присутствовала, за что она подверглась жестким насмешкам со стороны пользователей социальных сетей. Режиссер Никита Михалков в выпуске своей авторской программы «Бесогон» раскрыл гонорары Александры Бортич и обвинил актрису в двуличии.

После начала специальной военной операции актриса выложила в свои социальные сети фотографии, где она выглядела заплаканной. Однако она продолжила сниматься в России и не уехала за границу, за что ее раскритиковала в своем Telegram-канале актриса Яна Поплавская, которая обратила внимание на ее политические взгляды и выразила надежду, что фильм с ее участием «Будь моим парнем» не получит прокатного удостоверения. При этом с бывшим супругом Бортич политику не обсуждает. 30 августа 2025 года Бортич была внесена в базу украинского сайта «Миротворец» за участие в фильме «Викинг», съемки которого проходили на территории Крыма.

ФИО: Бортич Александра Николаевна

Знак зодиака: Весы

Рост: 168 см

Вес: 52 кг

Дата рождения: 24 сентября 1994 года