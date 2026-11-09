Александре Пахмутовой 9 ноября 2026 года исполняется 97 лет: она родилась в 1929 году в поселке Бекетовка под Сталинградом — теперь это территория Волгограда. Советский и российский композитор, пианистка, народная артистка СССР, она написала больше 400 песен, среди которых «Нежность», «Надежда» и «Как молоды мы были». Биография, рост, 67 лет брака с Николаем Добронравовым, есть ли дети и чем композитор занята сейчас — в материале mk.ru.

Полное имя: Пахмутова Александра Николаевна

Дата рождения: 9 ноября 1929 года

Возраст: 97 лет (с 9 ноября 2026 года)

Место рождения: поселок Бекетовка под Сталинградом, сейчас территория Волгограда

Рост: 149 см

Образование: Центральная музыкальная школа при Московской консерватории; композиторский факультет Московской консерватории, диплом 1953 года; аспирантура

Профессия: композитор, пианистка

Звания и награды: народная артистка РСФСР, народная артистка СССР (1984), Герой Социалистического Труда (1990), Герой Труда Российской Федерации (2024), орден Андрея Первозванного (2019), три ордена «За заслуги перед Отечеством», лауреат государственных премий СССР и России

Главные песни: «Нежность», «Надежда», «Старый клен», «Как молоды мы были», «Орлята учатся летать», «Созвездие Гагарина» — всего более 400

Музыка для кино и спорта: «Девчата», «Три тополя на Плющихе», «Битва за Москву», Олимпиада-80 и фильм «О спорт, ты — мир!»

Муж: поэт Николай Добронравов, постоянный соавтор; вместе 67 лет, с 1956 года до его смерти 16 сентября 2023 года

Дети: своих детей у супругов не было

Детство, образование и начало творческого пути

Александра Пахмутова родилась в Бекетовке — поселке на Волге в 18 километрах от Сталинграда. Отец, Николай Андрианович, работал на электростанции, а в свободное время играл на фортепиано, балалайке и скрипке. Он первым заметил у дочери слух и сам стал учить ее музыке.

По данным Московской консерватории, уже в три с половиной года Александра играла на фортепиано, пробовала подбирать услышанные мелодии. В пять лет она сочинила первую пьесу, «Петухи поют», а в семь, в 1936 году, родители отдали ее в музыкальную школу. Весной 1941 года она окончила четвертый класс, и ее собирались отправить в интернат при Ленинградской консерватории.

«В 42‑м году, когда уже враг подступал к городу, отец и брат остались на Волжской электростанции, они там работали, станция располагалась от центра в 18 километрах и работала всю войну, а мы, когда начались бои в Сталинграде, уехали в эвакуацию. Там рояля не было, я научилась играть на аккордеоне, изучала казахский язык, выступала в госпиталях», — вспоминала Александра Пахмутова в интервью «МК».

Домой они вернулись в 1943-м: от дома осталась одна стена, на месте музыкальной школы была воронка. В тот же год поздней осенью, вскоре после своего четырнадцатилетия, девочка поехала с родителями в Москву на прослушивание в Центральную музыкальную школу при консерватории.

«И вот собрали комиссию... Я положила ватник на рояль… (Смеется.) В общем, вынесли вердикт, что меня надо учить, и я осталась. Интерната при школе не было, но у родителей оказались в Москве друзья — Спицыны, и я стала у них жить в одной комнатке в коммунальной квартире», — вспоминала Пахмутова.

После занятий Александра ходила в кружок юных композиторов, которым руководил Виссарион Шебалин, — там юная пианистка начала сочинять всерьез.

В 1948 году Александра Пахмутова поступила в Московскую государственную консерваторию имени П. И. Чайковского, где занималась в классе композитора Виссариона Шебалина. Консерваторию она окончила в 1953 году, а в 1956-м — аспирантуру. Ее диссертация была посвящена партитуре оперы Михаила Глинки «Руслан и Людмила».

Песни Александры Пахмутовой: главные произведения

Творческая биография Александры Пахмутовой тесно связана с историей советской песни. Она работала с Михаилом Матусовским, Сергеем Гребенниковым, Евгением Долматовским, Львом Ошаниным, Робертом Рождественским и другими поэтами. Самым продолжительным и плодотворным стал ее союз с Николаем Добронравовым.

Фото: Михаил Ковалев

Среди самых известных песен композитора:

«Песня о тревожной молодости»,

«Геологи»,

«Главное, ребята, сердцем не стареть!»,

«Старый клен»,

«Хорошие девчата»,

«Нежность»,

«Обнимая небо»,

«Орлята учатся летать»,

«Знаете, каким он парнем был?»,

«Надежда»,

«Мелодия»,

«И вновь продолжается бой»,

«Беловежская пуща»,

«Птица счастья»,

«Как молоды мы были»,

«До свиданья, Москва»,

«Поклонимся великим тем годам».

Многие произведения Пахмутовой рождались из конкретных историй и встреч. Как рассказывал в интервью «МК» Николай Добронравов, на творчество их вдохновляли самые разные люди: космонавты, ученые, артисты, рабочие и другие современники. В разговоре вспоминали Юрия Гагарина, конструктора Сергея Королева, певцов Юрия Гуляева, Иосифа Кобзона и Муслима Магомаева.

Для Пахмутовой песня была не просто мелодией, а способом рассказать о человеке и времени. Поэтому в ее творчестве рядом существуют лирические произведения, песни о молодежи, космосе, спорте, строительстве и военной памяти.

Александра Пахмутова писала не только песни, но и симфонические произведения, концерты для оркестра, музыку для кино и театра. Но именно песни принесли ей всенародную известность.

«Нежность», «Надежда» и «Как молоды мы были»

Одной из самых известных лирических песен Пахмутовой стала «Нежность» на стихи Сергея Гребенникова и Николая Добронравова. Широкую популярность произведению принесло исполнение Майи Кристалинской.

«Когда Майя исполнила в первый раз в концерте «Нежность», она ушла со сцены под стук собственных каблуков. Но она упрямо продолжала ее петь, и где-то на восьмой раз зритель наконец-то песню принял, а потом уже и влюбился в нее. Так что мы считаем Майю соавтором этой песни», — рассказывал «МК» Николай Добронравов.

В 1972 году была написана песня «Мелодия». По словам Александры Пахмутовой, она пообещала Муслиму Магомаеву «песню с шестью бемолями» в обмен на его согласие исполнить песню «Герои спорта» к Олимпиаде 1972 года. Николай Добронравов признавался, что слова к этой песни рождались у него целый год. «Мелодия» так понравилась Магомаеву, что он не стал ждать партитуру.

«Вообще-то я никогда не отдаю песню без партитуры, но тут он выпросил клавир. У него через три дня был концерт, и он за это время уже успел заказать аранжировку и спел ее с большим успехом. Потом я уже сделала свою аранжировку. Муслим записал «Мелодию» по моей партитуре. Кстати, песня оказалась написанной в ре-миноре, «пришлось взять на полтона ниже, и остался один бемоль», — рассказывала Пахмутова «МК».

Песня «Надежда» на стихи Николая Добронравова датируется 1974 годом. Первым исполнителем был Юрий Пузырев, а всенародно известной композиция стала благодаря Анне Герман. Позднее песня превратилась в своеобразный гимн надежды и поддержки.

Фото: Лилия Шарловская

В 1975 году появилась песня «Как молоды мы были» на стихи Добронравова. Одним из первых ее исполнителей стал Александр Градский. Песня вошла в фильм «Моя любовь на третьем курсе» и со временем стала самостоятельным хитом, который исполняют и современные артисты.

Музыка Александры Пахмутовой в кино

Александра Пахмутова писала музыку к художественным и документальным фильмам, а некоторые песни из картин становились самостоятельными произведениями, известными далеко за пределами кинотеатров.

Для комедии Юрия Чулюкина «Девчата» (1961) Пахмутова написала музыку, в том числе к песням «Хорошие девчата» и «Старый клен» на стихи Михаила Матусовского.

В мелодраме Татьяны Лиозновой «Три тополя на Плющихе» (1967) звучит «Нежность» — одна из самых известных песен Пахмутовой и Добронравова.

Композитор также работала над музыкой к картинам «По ту сторону», «Семья Ульяновых», «Яблоко раздора», «Жили-были старик со старухой», «Моя любовь на третьем курсе», «Полынь — трава горькая» и другим фильмам.

Отдельное место занимает музыка к документальной киноленте «О спорт, ты — мир!», посвященной московской Олимпиаде 1980 года. Пахмутова создала и другие произведения спортивной тематик