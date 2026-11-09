Александре Пахмутовой 9 ноября 2026 года исполняется 97 лет: она родилась в 1929 году в поселке Бекетовка под Сталинградом — теперь это территория Волгограда. Советский и российский композитор, пианистка, народная артистка СССР, она написала больше 400 песен, среди которых «Нежность», «Надежда» и «Как молоды мы были». Биография, рост, 67 лет брака с Николаем Добронравовым, есть ли дети и чем композитор занята сейчас — в материале mk.ru.
Полное имя: Пахмутова Александра Николаевна
Дата рождения: 9 ноября 1929 года
Возраст: 97 лет (с 9 ноября 2026 года)
Место рождения: поселок Бекетовка под Сталинградом, сейчас территория Волгограда
Рост: 149 см
Образование: Центральная музыкальная школа при Московской консерватории; композиторский факультет Московской консерватории, диплом 1953 года; аспирантура
Профессия: композитор, пианистка
Звания и награды: народная артистка РСФСР, народная артистка СССР (1984), Герой Социалистического Труда (1990), Герой Труда Российской Федерации (2024), орден Андрея Первозванного (2019), три ордена «За заслуги перед Отечеством», лауреат государственных премий СССР и России
Главные песни: «Нежность», «Надежда», «Старый клен», «Как молоды мы были», «Орлята учатся летать», «Созвездие Гагарина» — всего более 400
Музыка для кино и спорта: «Девчата», «Три тополя на Плющихе», «Битва за Москву», Олимпиада-80 и фильм «О спорт, ты — мир!»
Муж: поэт Николай Добронравов, постоянный соавтор; вместе 67 лет, с 1956 года до его смерти 16 сентября 2023 года
Дети: своих детей у супругов не было
Детство, образование и начало творческого пути
Александра Пахмутова родилась в Бекетовке — поселке на Волге в 18 километрах от Сталинграда. Отец, Николай Андрианович, работал на электростанции, а в свободное время играл на фортепиано, балалайке и скрипке. Он первым заметил у дочери слух и сам стал учить ее музыке.
По данным Московской консерватории, уже в три с половиной года Александра играла на фортепиано, пробовала подбирать услышанные мелодии. В пять лет она сочинила первую пьесу, «Петухи поют», а в семь, в 1936 году, родители отдали ее в музыкальную школу. Весной 1941 года она окончила четвертый класс, и ее собирались отправить в интернат при Ленинградской консерватории.
«В 42‑м году, когда уже враг подступал к городу, отец и брат остались на Волжской электростанции, они там работали, станция располагалась от центра в 18 километрах и работала всю войну, а мы, когда начались бои в Сталинграде, уехали в эвакуацию. Там рояля не было, я научилась играть на аккордеоне, изучала казахский язык, выступала в госпиталях», — вспоминала Александра Пахмутова в интервью «МК».
Домой они вернулись в 1943-м: от дома осталась одна стена, на месте музыкальной школы была воронка. В тот же год поздней осенью, вскоре после своего четырнадцатилетия, девочка поехала с родителями в Москву на прослушивание в Центральную музыкальную школу при консерватории.
«И вот собрали комиссию... Я положила ватник на рояль… (Смеется.) В общем, вынесли вердикт, что меня надо учить, и я осталась. Интерната при школе не было, но у родителей оказались в Москве друзья — Спицыны, и я стала у них жить в одной комнатке в коммунальной квартире», — вспоминала Пахмутова.
После занятий Александра ходила в кружок юных композиторов, которым руководил Виссарион Шебалин, — там юная пианистка начала сочинять всерьез.
В 1948 году Александра Пахмутова поступила в Московскую государственную консерваторию имени П. И. Чайковского, где занималась в классе композитора Виссариона Шебалина. Консерваторию она окончила в 1953 году, а в 1956-м — аспирантуру. Ее диссертация была посвящена партитуре оперы Михаила Глинки «Руслан и Людмила».
Песни Александры Пахмутовой: главные произведения
Творческая биография Александры Пахмутовой тесно связана с историей советской песни. Она работала с Михаилом Матусовским, Сергеем Гребенниковым, Евгением Долматовским, Львом Ошаниным, Робертом Рождественским и другими поэтами. Самым продолжительным и плодотворным стал ее союз с Николаем Добронравовым.
Среди самых известных песен композитора:
- «Песня о тревожной молодости»,
- «Геологи»,
- «Главное, ребята, сердцем не стареть!»,
- «Старый клен»,
- «Хорошие девчата»,
- «Нежность»,
- «Обнимая небо»,
- «Орлята учатся летать»,
- «Знаете, каким он парнем был?»,
- «Надежда»,
- «Мелодия»,
- «И вновь продолжается бой»,
- «Беловежская пуща»,
- «Птица счастья»,
- «Как молоды мы были»,
- «До свиданья, Москва»,
- «Поклонимся великим тем годам».
Многие произведения Пахмутовой рождались из конкретных историй и встреч. Как рассказывал в интервью «МК» Николай Добронравов, на творчество их вдохновляли самые разные люди: космонавты, ученые, артисты, рабочие и другие современники. В разговоре вспоминали Юрия Гагарина, конструктора Сергея Королева, певцов Юрия Гуляева, Иосифа Кобзона и Муслима Магомаева.
Для Пахмутовой песня была не просто мелодией, а способом рассказать о человеке и времени. Поэтому в ее творчестве рядом существуют лирические произведения, песни о молодежи, космосе, спорте, строительстве и военной памяти.
Александра Пахмутова писала не только песни, но и симфонические произведения, концерты для оркестра, музыку для кино и театра. Но именно песни принесли ей всенародную известность.
«Нежность», «Надежда» и «Как молоды мы были»
Одной из самых известных лирических песен Пахмутовой стала «Нежность» на стихи Сергея Гребенникова и Николая Добронравова. Широкую популярность произведению принесло исполнение Майи Кристалинской.
«Когда Майя исполнила в первый раз в концерте «Нежность», она ушла со сцены под стук собственных каблуков. Но она упрямо продолжала ее петь, и где-то на восьмой раз зритель наконец-то песню принял, а потом уже и влюбился в нее. Так что мы считаем Майю соавтором этой песни», — рассказывал «МК» Николай Добронравов.
В 1972 году была написана песня «Мелодия». По словам Александры Пахмутовой, она пообещала Муслиму Магомаеву «песню с шестью бемолями» в обмен на его согласие исполнить песню «Герои спорта» к Олимпиаде 1972 года. Николай Добронравов признавался, что слова к этой песни рождались у него целый год. «Мелодия» так понравилась Магомаеву, что он не стал ждать партитуру.
«Вообще-то я никогда не отдаю песню без партитуры, но тут он выпросил клавир. У него через три дня был концерт, и он за это время уже успел заказать аранжировку и спел ее с большим успехом. Потом я уже сделала свою аранжировку. Муслим записал «Мелодию» по моей партитуре. Кстати, песня оказалась написанной в ре-миноре, «пришлось взять на полтона ниже, и остался один бемоль», — рассказывала Пахмутова «МК».
Песня «Надежда» на стихи Николая Добронравова датируется 1974 годом. Первым исполнителем был Юрий Пузырев, а всенародно известной композиция стала благодаря Анне Герман. Позднее песня превратилась в своеобразный гимн надежды и поддержки.
В 1975 году появилась песня «Как молоды мы были» на стихи Добронравова. Одним из первых ее исполнителей стал Александр Градский. Песня вошла в фильм «Моя любовь на третьем курсе» и со временем стала самостоятельным хитом, который исполняют и современные артисты.
Музыка Александры Пахмутовой в кино
Александра Пахмутова писала музыку к художественным и документальным фильмам, а некоторые песни из картин становились самостоятельными произведениями, известными далеко за пределами кинотеатров.
Для комедии Юрия Чулюкина «Девчата» (1961) Пахмутова написала музыку, в том числе к песням «Хорошие девчата» и «Старый клен» на стихи Михаила Матусовского.
В мелодраме Татьяны Лиозновой «Три тополя на Плющихе» (1967) звучит «Нежность» — одна из самых известных песен Пахмутовой и Добронравова.
Композитор также работала над музыкой к картинам «По ту сторону», «Семья Ульяновых», «Яблоко раздора», «Жили-были старик со старухой», «Моя любовь на третьем курсе», «Полынь — трава горькая» и другим фильмам.
Отдельное место занимает музыка к документальной киноленте «О спорт, ты — мир!», посвященной московской Олимпиаде 1980 года. Пахмутова создала и другие произведения спортивной тематик