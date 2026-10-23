Всё пока идет к финалу ЦСКА – «Локомотив», и это будет очень сильная серия - Алексей Дементьев

В гостях у «Московского комсомольца» побывал известный хоккейный эксперт, российский агент и функционер, много лет отработавший скаутом клубов Национальной хоккейной лиги Алексей Дементьев. Во второй части интервью мы обсудили центральный матч недели между «Спартаком» и ЦСКА. За счет чего красно-белые смогли взять верх над принципиальным соперником, прервав 12-матчевую победную серию армейцев Москвы. Наш собеседник также объяснил в чем кроются причины слабой игры третьего столичного клуба «Динамо», которое в межсезонье возглавил Леонид Тамбиев.