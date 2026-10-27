Дата смерти: 25 декабря 2025 года

Вера Алентова скончалась в Москве во время церемонии прощания с коллегой Анатолием Лобоцким. Звезде советского кино стало плохо в Театре Маяковского, где проходило прощание с ее коллегой. Алентова прошла внутрь, спустя пять минут началась суматоха, после чего приехал реанимационный автомобиль. Алентову вынесли на носилках, машина с врачами не отъезжала около получаса. Но реанимировать звезду театра и кино не удалось.

По версии на 25 декабря, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. По некоторым данным, проблемы с сердцем у нее начались после перенесенного коронавируса.

Детство и образование

Вера Алентова родилась 21 февраля 1942 года в городе Котласе (Коми АССР) в семье театральных артистов Ирины Николаевой Алентовой и Валентина Михайловича Быкова. Вера появилась на свет спустя восемь месяцев после начала Великой Отечественной войны — мать сначала работала в театре, а затем шла на фабричную смену. После войны, в 1945 году, отца Веры перевели в Грозный, куда он перевез всю семью. Однако в 1946 году он простудился, получил осложнение — воспаление легких — и умер в 28 лет от туберкулеза в голодное послевоенное время. Девочка осталась на попечении матери, которая переехала с ней к родственникам на Украину. Вера признается, что практически не помнит своего отца, зато помнит наставление своей матери, что «Бог всегда помогает сиротам». Вера провела детство в нищете — картонные игрушки и платье на первый класс школы ей делала мать, которая служила в театре Кривого Рога, где постоянно задерживали зарплату, а по вечерам работала швеей, чтобы не голодать. В восемь лет мать взяла Веру с собой на работу в театр, после чего, как выражалась Вера, она «подхватила театральную бациллу».

В детстве мать и дочь постоянно переезжали с места на место: девочка поступила в школу в Кривом Роге, затем она переехала с матерью в Узбекистан, а закончила школу в Барнауле. В 15 лет у нее появился отчим — мать вышла замуж за своего коллегу — актера Барнаульского драматического театра. После школы Алентова решила попробовать поступить в Барнаульский драматический театр. В итоге ее взяли в театр на должность актрисы вспомогательного состава, чему отчим обрадовался, а мать — нет: она видела свою дочь врачом и не считала театр профессиональной деятельностью. Также Вера пыталась поступить в медицинский институт Барнаула по настоянию матери, однако на подготовительных курсах на операции ей стало плохо, и после разговоров с дочерью мать смирилась с ее выбором актерской профессии, при этом настояв на том, чтобы Вера поступала в театральные вузы Москвы. Однако набор во всех вузах кончился, и Вера весь следующий год работала на барнаульском меланжевом комбинате, производящем пряжу. Год спустя, в 1961 году, Вера Алентова отправилась в Москву и поступила в школу-студию МХАТ на курс Василия Маркова, которую окончила в 1965 году.

Личная жизнь

С 1962 по 2021 год Вера Алентова была замужем за актером, режиссером и народным артистом СССР Владимиром Меньшовым. Она сблизилась с ним на первом курсе учебы в МХАТ, и они стали близкими друзьями. Также Вера заметила, что у Владимира есть внутренний стержень, искренность и свой взгляд на вещи — три качества, которые, по ее мнению, необходимы хорошему человеку. Пара расписалась в конце второго курса обучения во МХАТе. 28 июля 1969 года у супругов родилась дочь Юлия Меньшова, которая пошла по стопам родителей, став актрисой театра и кино. После рождения дочери новоиспеченная мать взяла фамилию своей матери — Алентова. 5 июля 2021 года Владимир Меньшов скончался от последствий коронавируса (он не вакцинировался из-за противопоказаний по здоровью), и Вера Алентова стала вдовой.

Театральная карьера

Вера Алентова приняла участие в следующих театральных постановках:

Московский драматический театр имени А.С.Пушкина:

— «Шоколадный солдатик» Дж. Б. Шоу

— «Аленький цветочек»

— «Зыковы» Максима Горького

— «Дети солнца» Максима Горького

— «Пизанская башня»

— «Федра»

— «Счастливые дни»

— «Квадратура круга»

— «Человек и джентльмен»

— «Сокровище»

— «Жил-был Я»

— «Последние дни»

— «Невольницы»

— «Разбойники»

— «Разбитое счастье» («Светит, да не греет»)

— «Я — женщина»

— «Подонки»

— «Призраки»

— «Французский бенефис»

— «Варшавская мелодия»

— «Где любезная моя?»

— «Красотки кабаре»

— «Наваждение»

— «Пули над Бродвеем»

— «Бешеные деньги»

— «Девичник club»

— «Недосягаемая»

— «Любовь. Письма»

— «Семейка Краузе»

— «Апельсины & лимоны»

— «Ложные признания»

— «Мадам Рубинштейн» Вера Алентова

Фильмография

Вера Алентова снялась в следующих фильмах и сериалах:

— «Дни летные» (1965)

— «Звезды и солдаты» (1967)

— «Рождение» (1976)

— «Москва слезам не верит» (1979)

— «Время для размышлений» (1982)

— «Время желаний» (1984)

— «Завтра была война» (1987)

— «Прости нас, сад» (1988)

— «Процесс» (1989)

— «Жених из Майами» (1994)

— «Ширли-мырли» (1995)

— «Сын за отца» (1995)

— «Зависть богов» (2000)

— «Бальзаковский возраст, или все мужики сво…» (2007)

— «И все-таки я люблю…» (2007)

— «Вера Алентова. «О Москве, слезах и Вере Алентовой» (2012)

— «Бальзаковский возраст, или все мужики сво… 5 лет спустя» (2013)

— «Вера Алентова. «Я покажу вам королеву-мать!» (2017)

— «Воскресенье» (2019)

— «Ампир V» (2022)

Награды

Вера Алентова является обладателем следующих наград:

— в 1981 году она стала лауреатом Государственной премии СССР в области искусства за исполнение роли Екатерины Александровны Тихомировой в художественном фильме «Москва слезам не верит» (1979) производства киностудии «Мосфильм»;

— в 1981 году она стала лауреатом премии «Сан-Мишель» на Международном кинофестивале в Брюсселе (Бельгия) за лучшую женскую роль — за исполнение роли Екатерины Александровны Тихомировой в художественном фильме «Москва слезам не верит» (1979) производства киностудии «Мосфильм»;

— в 1982 году она стала заслуженным артистом РСФСР «за заслуги в области искусства»;

— в 1992 году она стала народным артистом Российской Федерации «за большие заслуги в области театрального искусства»;

— в 2001 году она стала лауреатом ордена Дружбы «за большой вклад в развитие театрального искусства»;

— в 2002 году она стала обладателем Почетной грамоты Правительства Москвы «за большие творческие достижения в развитии театрального искусства и в связи с юбилеем»;

— в 2008 году она стала лауреатом IV российской национальной телевизионной премии ТЭФИ в категории «Лица» в номинации «Исполнительница женской роли в телевизионном фильме/сериале» за исполнение роли Анны Брониславовны Лягушовой в художественном фильме «И все-таки я люблю…» (2007);

— в 2012 году она стала лауреатом ордена Почета «За заслуги перед Отечеством» IV степени «за большой вклад в развитие отечественного театрального и кинематографического искусства, многолетнюю творческую деятельность»;

— в 2018 году она стала обладателем Нагрудного знака РФ «За вклад в российскую культуру» от Министерства культуры Российской Федерации;

— в 2019 году она стала лауреатом Медали Пушкина «за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, средств массовой инф