Семья

Алиса родилась 8 декабря 1934 года в Ленинграде в семье Бруно Артуровича Фрейндлиха и Ксении Федоровны Фрейндлих (Федоровой). Отец был актером театра и кино, народным артистом СССР. Мать училась на драматических курсах Ленинградского театра рабочей молодежи, работала бухгалтером. Незадолго до начала войны родители расстались: отец уехал на гастроли в Ташкент, а девочка осталась жить с матерью.

В 1941 году Алиса пошла в первый класс школы №239 (ныне физико-математический лицей №239). Через несколько дней после этого началась блокада Ленинграда. Из-за тяжелых условий учебы как таковой не было: учительница говорила не по теме урока, а обо всем, что тогда было нужно блокадникам.

Алиса выжила благодаря бабушке по отцовской линии Шарлотте Фридриховне, которая строго распределяла пайку хлеба и не позволяла съедать его раньше времени. По словам актрисы, в те годы у детей не было сил играть, они лишь сидели и смотрели на стрелки часов, ожидая положенной порции еды.

Бабушка Алисы не дожила до окончания войны. Как потомственная немка, она подлежала высылке из Ленинграда. Алису удалось записать как русскую. «Это спасло мне жизнь!» — позднее признавалась уже именитая актриса.

После войны Алиса вместе с мамой три года жила в Таллине. В 1948 году они вернулись в Ленинград, где девочка снова поступила в школу №239. Там она попала в театральный кружок, которым руководила Мария Призван—Соколова.

Образование

В 1957 году Алиса Фрейндлих окончила актерский факультет Ленинградского театрального института им. А.Н.Островского (впоследствии Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии, ныне Российский государственный институт сценических искусств). Фото: Global Look Press

Личная жизнь

Алиса Фрейндлих была замужем три раза:

Однокурсник Владимир Карасев. Брак с ним продлился с 1956 по 1957 г. Театральный режиссер и актер Игорь Владимиров. Супруги поженились в 1964 году. В 1968 году у пары родилась дочь Варвара. Развод состоялся в 1981 году. После развода с Фрейндлих Владимиров оставил своей семье квартиру. Актер Театра имени Ленсовета Юрий Соловей. Зарегистрировали отношения в 1883 году, и в 1990 году брак распался.

С тех пор Алиса Бруновна больше не выходила замуж.

Дочь Варвара окончила Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии, снялась в нескольких полнометражных фильмах, была замужем за политиком Сергеем Тарасовым, от которого у нее двое детей: сын Никита Владимиров и дочь Анна Тарасова. Тарасов погиб в 2009 году во время подрыва поезда «Невский экспресс», в связи с чем Фрейндлих отказалась от празднования своего 75-летнего юбилея. Внук Никита окончил школу-студию МХАТ и стал продюсером.

Актерская карьера

Актерская карьера Алисы Фрейндлих началась в Театре имени Комиссаржевской, куда она поступила после окончания института в 1957 году. Затем 22 года Фрейндлих работала в Академическом театре им. Ленсовета.

Дебютировала в кино в 1955 году — исполнила эпизодические роли в фильмах «Неоконченная повесть» и «Таланты и поклонники». Первая главная роль случилась в 1974 году в фильме «Анна и Командор».

Всесоюзную популярность актрисе принесла роль Людмилы Прокофьевны Калугиной в комедии «Служебный роман» (1977).

В 1983 году по приглашению главного режиссера Георгия Товстоногова Алиса Фрейндлих вошла в состав труппы Ленинградского академического Большого драматического театра имени Максима Горького (БДТ).

В общей сложности актриса снялась в более чем 50 фильмах и сериалах, не считая фильмов-спектаклей.

По состоянию на 2024 год Алиса Фрейндлих занята в спектаклях «Дядюшкин сон», «Лето одного года», «Война и мир Толстого», «Алиса».

Фильмография

1955 — «Неоконченная повесть». Эпизод. — «Таланты и поклонники». Эпизод.

1957 — «Бессмертная песня». Гимназистка.

1958 — «Город зажигает огни». Зина Пичикова.

1959 — «Повесть о молодоженах». Галя.

1961 — «Полосатый рейс». Буфетчица.

1964 — «Фро». Наташа Букова.

1965 — «Похождения зубного врача». Маша. — «Первый посетитель». Таня.

1966 — «Двенадцать стульев»

1968 — «Любить…». Аня. — «Город и песня». Певица

1969 — «Вальс». Маруся — «Вчера, сегодня и всегда» (новелла «Необыкновенный суд»). Жена подсудимого. — «Три рассказа И.Бунина» (новелла «Мадрид»). Поля. — «Семейное счастье (новелла «От нечего делать»)». Анна Семеновна Капитонова

1970 — «Тайна железной двери». Люся Рыжкова, мать Толика

1972 — «Моя жизнь». Клеопатра Полознева

1973 — «Исполняющий обязанности». Евгения Синеграч. — «Мелодии Верийского квартала». Алиса Аквамаринская

— «Анна и Командор». Анна. — «Соломенная шляпка», баронесса де Шампиньи. — «Анна и Командор», «Соломенная шляпка», «Агония»

1975 — «Агония». Анна Александровна Вырубова. — «Поезд памяти»

1976 — «Всегда со мною…» Таня Ильина. — «Принцесса на горошине». Королева-мать

1977 — «Служебный роман». Людмила Прокофьевна Калугина

1978 — «Д’Артаньян и три мушкетера». Королева Анна Австрийская. «Старомодная комедия». Лидия Васильевна Жербер. — «Сталкер». Жена Сталкера — «Д’Артаньян и три мушкетера»

1980 — «Сергей Иванович уходит на пенсию». Наташа. «Три года». Полина Рассудина, учительница музыки. — «Я помню чудное мгновение…»

«Опасный возраст». Лилия Ивановна Родимцева, — «Два голоса (новелла «Идеалистка»)». Екатерина.

1983 — «Клетка для канареек». Мать Олеси

1984 — «Жестокий романс». Харита Игнатьевна Огудалова, — «Успех». Зинаида Николаевна Арсеньева

1985 — «Простая смерть». Прасковья Фёдоровна

1986 — «Прости». Елизавета Андреевна, — «Тайна Снежной Королевы». Снежная Королева

1987 — «Чехарда». Маргарита Васильевна Кудрявцева

1988 — «Будни и праздники Серафимы Глюкиной». Серафима Глюкина

1990 — «Последний пылкий влюбленный»

1992 — «Мушкетеры, 20 лет спустя». Королева Анна Австрийская

1993 — «Тайна королевы Анны, или Мушкетеры тридцать лет спустя». Королева Анна Австрийская

1994 — «Охота». Марья Игнатьевна Щепина, «Подмосковные вечера»

2006 — Трилогмия «Женская логика». Ольга Петровна Туманова

2004 — «На Верхней Масловке». Анна Борисовна

2008 — «Полторы комнаты, или Сентиментальное путешествие на родину». Мать Бродского, —2008 — «Марево». Пульхерия Ивановна Товстогубиха , —«Возвращение мушкетеров, или Сокровища кардинала Мазарини». Анна Австрийская

2009 — «Васильевский остров». Анна Игнатьевна.

2014 — «Линия Марты» (4-серийный художественный фильм). Марья Михайловна, — «Бульварное кольцо». Эсфирь Михайловна Шапиро.

2017 — «Большой». Галина Михайловна Белецкая, наставница Юли. «Карп отмороженный». Людмила Борисовна

2022 — «Родители строгого режима» (главная роль — Вера Николаевна Литвина). Алиса Фрейндлих, Андрей Мягков в фильме "Служебный роман", 1977 год. Фото: Global Look Press

Телевидение

Телевизионные программы, посвященные Алисе Фрейндлих:

«Алиса Фрейндлих. Вчера, сегодня и всегда». Выпуск от 8 декабря 2024 года можно посмотреть на телеканале «ТВ Центр».

«XX век. Алиса Фрейндлих вспоминает блокаду». Программа вышла 23 января 2025 года на телеканале «Культура». В ней актриса вспоминает о трагических периодах детства с мамой в блокадном Ленинграде.

Также 8 декабря 2024 года на Первом канале состоялась премьера документального фильма «Алиса Фрейндлих. В моей душе покоя нет». В картине использованы кадры хроники разных лет, в том числе из личного архива актрисы

Озвучивание

Алиса Бруновна Фрейндлих подарила не только свой голос «Голубому Щенку» из одноименного мультфильма и озвучивала множество фильмов, но и также рассказывала множество сказок. В частности, она прочитала всего А.С.