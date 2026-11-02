Семья

Родилась 20 января 1976 года в Ленинграде.

Отец — Юрий Федорович Волочков (род. 1947), профессиональный спортсмен, чемпион СССР 1983 года в мужском парном разряде (вместе с Иваном Минкевичем) по настольному теннису, тренер по легкой атлетике.

Мама — Тамара Владимировна Антонова (род. 1951), гид-экскурсовод в городе Санкт-Петербург.

23 сентября 2005 года Анастасия стала мамой. На свет появилась Ариадна, которая сейчас живет вместе со своим отцом, бывшим гражданским мужем балерины — бизнесменом и доктором юридических наук Игорем Александровичем Вдовиным (род. 1964).

Образование и карьера балерины

С раннего детства Анастасия Волочкова проявляла талант к танцам. Балерина имеет природную красоту и стать.

Закончила Академию Русского балета имени А.Я.Вагановой в Санкт-Петербурге. Посещала курс прославленной русской балерины Натальи Дудинской.

Учась в Академии, была приглашена в труппу Мариинского театра (1994–1998) в качестве стажера. И уже в апреле 1994 года дебютировала в роли Одетты-Одиллии («Лебединое озеро»). Танцевала ведущие партии в постановках «Жизель», «Раймонда» и «Жар-птица».

Затем Владимир Васильев пригласил Анастасию исполнить главную партию Лебедя в его новой постановке «Лебединого озера». В Большом театре (1998–2003) она исполняла ведущие партии в классических балетах, завоевав признание публики. Прима станцевала 250 спектаклей. Известными партиями стали: Никия («Баядерка»), Раймонда Фея Сирени («Спящая красавица»).

После ухода из Большого театра Волочкова стала публичной персоной, часто появляющейся в СМИ. Ее образ претерпел значительные изменения, и она стала ассоциироваться с яркой и эксцентричной личностью.

На сегодняшний день Анастасия Волочкова остается одной из самых обсуждаемых фигур в России. Анастасия известна своими шпагатами в необычных местах. А также она неоднократно становилась героиней пародий и интернет-мемов. Она продолжает выступать, ведет активный образ жизни и делится подробностями своей жизни в социальных сетях. Фото: Геннадий Черкасов

Скандал с Большим театром

Летом 2003 года произошли перемены в Большом театре. Многим действующим танцорам не продлили контракт, среди них оказался партнер танцовщицы — Евгений Иванченко и сама Анастасия, у которой был бессрочный контракт. Балерине предложили краткосрочный трудовой договор до 31 декабря 2003-го, который она отказалась подписывать.

За день до премьеры «Лебединого озера» в Большом театре Анастасию Волочкову сняли со спектакля без объяснения причин. Спектакль состоялся без участия актрисы. Преданные фанаты в ответ на замену балерины устроили маленькую демонстрацию с плакатами «Верните Волочкову на сцену!». Митингующих убрали с помощью ОМОНа.

Одной из причин увольнения назывался лишний вес, набранный балериной, разногласия с руководством театра и финансовые претензии. Балерина позже заявляла, что театр задолжал ей крупную сумму, в размере 100 миллионов рублей.

Увольнение балерины из труппы сопровождалось громким скандалом, который до сих пор не утихает. Ведь многие вопросы, связанные с увольнением балерины, так и остались без однозначного ответа.

Последствия скандала негативно сказались на репутации как Волочковой, так и Большого театра. Балерина длительное время судилась с Большим театром, пытаясь оспорить увольнение и взыскать долги.

Музыкальная карьера

Став сольной артисткой, Волочкова продолжила гастролировать по всему миру, ставила собственные спектакли. Ее выступления отличались не только виртуозным исполнением, но и экстравагантностью. Параллельно с балетом Анастасия активно участвовала в светских мероприятиях, появлялась на телевидении и в различных шоу, а также она начала строить карьеру в музыкальной индустрии.

В 2018 году творческая биография пополнилась синглом, а уже через три года Анастасия выпустила альбом «Вселенная», состоящий из 19 композиций, которые она исполняет в своих концертах, спектаклях и на мероприятиях.

Песни записывались в течение 10 лет. И самой первой из них стала песня «Балерина», написанная Игорем Николаевым. После записи песни Алла Борисовна Пугачева пригласила балерину в проект «Рождественские встречи». В альбоме также представлены дуэтные композиции с Николаем Басковым и Ромой Жуковым. На некоторые песни отсняты видео. Ролики транслировались на различных музыкальных каналах.

«Даже в баню телефон беру, чтобы всех забанить!» — одна из оригинальных строк из песни Анастасии. Фото: Соцсети

Актерская карьера

Анастасия Волочкова пробовала себя и в кино. В 2004 году она исполнила главную роль Кати Орловой в сериале «Место под солнцем». В драматичном сериале про жизнь балерины Волочкова сыграла саму себя. В 2005 году актриса прошла пробы на участие в российско-американском фильме «Черный принц». Музыкальный фильм был посвящен жизни великого русского поэта Александра Сергеевич Пушкина. И Волочкова на съемочной площадке превратилась в Наталью Гончарову. Также Волочкова, вместе с Викторией Боней, снималась в русско-американском боевике «Максимальный удар» (2017) и в сериале «Не родись красивой» (2005–2006).

В апреле 2016 года Волочкова попробовала себя в качестве драматической актрисы. Вместе с российским актером Саидом Баговым она сыграла в легендарном спектакле «Пришел мужчина к женщине». Спектакль проходил в театре «Школа современной пьесы».

Личная жизнь

Анастасия Волочкова за пределами сцены известна яркой и часто скандальной личной жизнью.

Первые глубокие чувства балерина испытала в 19 лет, работая в Мариинском театре. Анастасия встречалась со своим партнером, артистом балета Фарухом Рузиматовым. Позже артистка рассказывала, что не считала зазорным встречаться с коллегами.

Вторую любовь Волочкова встретила на гастролях. Меценат Энтони Керман жил в Лондоне и помогал балерине в карьере.

Следующий роман, приписываемый Волочковой, стал самым обсуждаемым. С олигархом Сулейманом Керимовым они встретились на банкете, на который танцовщица сперва даже не хотела идти. Почитатели Волочковой уверены, что именно этот бизнесмен подарил балерине квартиру в Москве на Петровке и апартаменты в Санкт-Петербурге напротив Мариинского театра.

В 2001 году в ночном клубе артистка познакомилась со звездой Голливуда Джимом Керри. Она рассказывала, что продюсер Боб Ван Ронкель сообщил балерине о том, что голливудский актер знает о знаменитой балерине и хочет познакомиться. Анастасия не только встретилась с актером, но и провела ночную экскурсию по Москве. По признанию звезды, Джим влюбился в русскую диву с первого взгляда.

Через три года Анастасия снималась в фильме о жизни Александра Пушкина «Черный принц». Волочкова играла Наталью Гончарову. А грузинский актер Леван Учанейшвили — известного поэта. На съемках, как говорят, зародился их роман. Фото: Соцсети

Актриса меняла своих возлюбленных, пока не родила наследницу. 23 сентября 2005 года на свет появилась Ариадна, которая сейчас живет вместе со своим отцом.

Через два года, в 2007 году, когда Анастасии был 31 год, она вышла замуж за отца своей дочери, бизнесмена и доктора юридических наук Игоря Александровича Вдовина (род. 1964). На момент знакомства с балериной Игорь был ж