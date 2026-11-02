Семья
Родилась 20 января 1976 года в Ленинграде.
Отец — Юрий Федорович Волочков (род. 1947), профессиональный спортсмен, чемпион СССР 1983 года в мужском парном разряде (вместе с Иваном Минкевичем) по настольному теннису, тренер по легкой атлетике.
Мама — Тамара Владимировна Антонова (род. 1951), гид-экскурсовод в городе Санкт-Петербург.
23 сентября 2005 года Анастасия стала мамой. На свет появилась Ариадна, которая сейчас живет вместе со своим отцом, бывшим гражданским мужем балерины — бизнесменом и доктором юридических наук Игорем Александровичем Вдовиным (род. 1964).
Образование и карьера балерины
С раннего детства Анастасия Волочкова проявляла талант к танцам. Балерина имеет природную красоту и стать.
Закончила Академию Русского балета имени А.Я.Вагановой в Санкт-Петербурге. Посещала курс прославленной русской балерины Натальи Дудинской.
Учась в Академии, была приглашена в труппу Мариинского театра (1994–1998) в качестве стажера. И уже в апреле 1994 года дебютировала в роли Одетты-Одиллии («Лебединое озеро»). Танцевала ведущие партии в постановках «Жизель», «Раймонда» и «Жар-птица».
Затем Владимир Васильев пригласил Анастасию исполнить главную партию Лебедя в его новой постановке «Лебединого озера». В Большом театре (1998–2003) она исполняла ведущие партии в классических балетах, завоевав признание публики. Прима станцевала 250 спектаклей. Известными партиями стали: Никия («Баядерка»), Раймонда Фея Сирени («Спящая красавица»).
После ухода из Большого театра Волочкова стала публичной персоной, часто появляющейся в СМИ. Ее образ претерпел значительные изменения, и она стала ассоциироваться с яркой и эксцентричной личностью.
На сегодняшний день Анастасия Волочкова остается одной из самых обсуждаемых фигур в России. Анастасия известна своими шпагатами в необычных местах. А также она неоднократно становилась героиней пародий и интернет-мемов. Она продолжает выступать, ведет активный образ жизни и делится подробностями своей жизни в социальных сетях.
Скандал с Большим театром
Летом 2003 года произошли перемены в Большом театре. Многим действующим танцорам не продлили контракт, среди них оказался партнер танцовщицы — Евгений Иванченко и сама Анастасия, у которой был бессрочный контракт. Балерине предложили краткосрочный трудовой договор до 31 декабря 2003-го, который она отказалась подписывать.
За день до премьеры «Лебединого озера» в Большом театре Анастасию Волочкову сняли со спектакля без объяснения причин. Спектакль состоялся без участия актрисы. Преданные фанаты в ответ на замену балерины устроили маленькую демонстрацию с плакатами «Верните Волочкову на сцену!». Митингующих убрали с помощью ОМОНа.
Одной из причин увольнения назывался лишний вес, набранный балериной, разногласия с руководством театра и финансовые претензии. Балерина позже заявляла, что театр задолжал ей крупную сумму, в размере 100 миллионов рублей.
Увольнение балерины из труппы сопровождалось громким скандалом, который до сих пор не утихает. Ведь многие вопросы, связанные с увольнением балерины, так и остались без однозначного ответа.
Последствия скандала негативно сказались на репутации как Волочковой, так и Большого театра. Балерина длительное время судилась с Большим театром, пытаясь оспорить увольнение и взыскать долги.
Музыкальная карьера
Став сольной артисткой, Волочкова продолжила гастролировать по всему миру, ставила собственные спектакли. Ее выступления отличались не только виртуозным исполнением, но и экстравагантностью. Параллельно с балетом Анастасия активно участвовала в светских мероприятиях, появлялась на телевидении и в различных шоу, а также она начала строить карьеру в музыкальной индустрии.
В 2018 году творческая биография пополнилась синглом, а уже через три года Анастасия выпустила альбом «Вселенная», состоящий из 19 композиций, которые она исполняет в своих концертах, спектаклях и на мероприятиях.
Песни записывались в течение 10 лет. И самой первой из них стала песня «Балерина», написанная Игорем Николаевым. После записи песни Алла Борисовна Пугачева пригласила балерину в проект «Рождественские встречи». В альбоме также представлены дуэтные композиции с Николаем Басковым и Ромой Жуковым. На некоторые песни отсняты видео. Ролики транслировались на различных музыкальных каналах.
«Даже в баню телефон беру, чтобы всех забанить!» — одна из оригинальных строк из песни Анастасии.
Актерская карьера
Анастасия Волочкова пробовала себя и в кино. В 2004 году она исполнила главную роль Кати Орловой в сериале «Место под солнцем». В драматичном сериале про жизнь балерины Волочкова сыграла саму себя. В 2005 году актриса прошла пробы на участие в российско-американском фильме «Черный принц». Музыкальный фильм был посвящен жизни великого русского поэта Александра Сергеевич Пушкина. И Волочкова на съемочной площадке превратилась в Наталью Гончарову. Также Волочкова, вместе с Викторией Боней, снималась в русско-американском боевике «Максимальный удар» (2017) и в сериале «Не родись красивой» (2005–2006).
В апреле 2016 года Волочкова попробовала себя в качестве драматической актрисы. Вместе с российским актером Саидом Баговым она сыграла в легендарном спектакле «Пришел мужчина к женщине». Спектакль проходил в театре «Школа современной пьесы».
Личная жизнь
Анастасия Волочкова за пределами сцены известна яркой и часто скандальной личной жизнью.
Первые глубокие чувства балерина испытала в 19 лет, работая в Мариинском театре. Анастасия встречалась со своим партнером, артистом балета Фарухом Рузиматовым. Позже артистка рассказывала, что не считала зазорным встречаться с коллегами.
Вторую любовь Волочкова встретила на гастролях. Меценат Энтони Керман жил в Лондоне и помогал балерине в карьере.
Следующий роман, приписываемый Волочковой, стал самым обсуждаемым. С олигархом Сулейманом Керимовым они встретились на банкете, на который танцовщица сперва даже не хотела идти. Почитатели Волочковой уверены, что именно этот бизнесмен подарил балерине квартиру в Москве на Петровке и апартаменты в Санкт-Петербурге напротив Мариинского театра.
В 2001 году в ночном клубе артистка познакомилась со звездой Голливуда Джимом Керри. Она рассказывала, что продюсер Боб Ван Ронкель сообщил балерине о том, что голливудский актер знает о знаменитой балерине и хочет познакомиться. Анастасия не только встретилась с актером, но и провела ночную экскурсию по Москве. По признанию звезды, Джим влюбился в русскую диву с первого взгляда.
Через три года Анастасия снималась в фильме о жизни Александра Пушкина «Черный принц». Волочкова играла Наталью Гончарову. А грузинский актер Леван Учанейшвили — известного поэта. На съемках, как говорят, зародился их роман.
Актриса меняла своих возлюбленных, пока не родила наследницу. 23 сентября 2005 года на свет появилась Ариадна, которая сейчас живет вместе со своим отцом.
Через два года, в 2007 году, когда Анастасии был 31 год, она вышла замуж за отца своей дочери, бизнесмена и доктора юридических наук Игоря Александровича Вдовина (род. 1964). На момент знакомства с балериной Игорь был ж