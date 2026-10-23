Происхождение

Родился и вырос в Москве. Отец — Рэм Александрович Белоусов (1926–2008). Родился в Ленинграде, был экономистом, доктором экономических наук, профессором. Работал в Академии общественных наук при ЦК КПСС (ныне Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ), возглавлял кафедру управления социально-экономическими процессами. Участник Великой Отечественной войны, служил в авиационном полку дальнего действия (авиамеханик, бортстрелок бомбардировщика).

Мать — Алиса Павловна Белоусова (до замужества Травникова; 1934–2015) была радиохимиком, кандидатом химических наук, специализировалась на изучении редких элементов. Преподавала в Московском государственном университете тонких химических технологий имени М.В.Ломоносова.

Дед по отцу, Александр Александрович Белоусов (1904–1985), — генерал-майор инженерно-авиационной службы, участник Великой Отечественной войны. Согласно данным открытых источников, жил и похоронен в Киеве.

Дед по матери, Павел Иванович Травников (1908–1985), работал в органах государственной безопасности. Выйдя в отставку, заложил во дворе своего дома (Москва, Фрунзенская набережная, 8) ботанический сад, названный впоследствии его именем. С конца 1980-х годов Сад Травникова имеет статус памятника природы.

У Андрея Белоусова есть младший брат Дмитрий. Дмитрий Рэмович Белоусов (родился в 1972 году) — кандидат экономических наук, заведующий лабораторией, руководитель направления анализа и прогнозирования макроэкономических процессов в Институте народнохозяйственного прогнозирования РАН. Фото: ru.wikipedia.org

Образование, начало трудовой деятельности

Учился в московской средней школе №2 с физико-математическим уклоном (ныне — лицей «Вторая школа» имени В.Ф.Овчинникова), по окончании которой поступил на экономический факультет МГУ им М.В.Ломоносова. На одном курсе с ним учился Андрей Клепач (в 2008–2014 годах — заместитель министра экономического развития; ныне — главный экономист госкорпорации «ВЭБ.РФ»).

Окончил университет в 1981 году с отличием, получив специальность «экономист-кибернетик». После этого поступил в аспирантуру Центрального экономико-математического института АН СССР (ЦЭМИ). Там же одновременно начал трудовую деятельность. В 1981–1986 годах – стажер-исследователь, младший научный сотрудник лаборатории моделирующих человеко-машинных систем ЦЭМИ.

Научная карьера

С 1986 года — в Институте экономики и прогнозирования научно-технического прогресса АН СССР (с 1991 года — Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН): младший научный сотрудник, научный сотрудник, старший научный сотрудник. В 1991 году был назначен заведующим лабораторией анализа и прогнозирования макроэкономических процессов и возглавлял ее до 2006 года, совмещая эту деятельность с работой в других организациях.

«Его трудоспособность была невероятной, — вспоминал бывший коллега Белоусова по институту Александр Ковальджи. — Он мог просиживать за столом, анализируя реальные цифры и выстраивая глобальную картину экономики, с утра до вечера. Многое брал на себя добровольно, например, уже в 1990-е сам при своей лаборатории стал издавать ежемесячный аналитический журнал».

В 1988 году защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Тема диссертационного исследования: «Имитационное моделирование механизмов формирования и использования оборотных средств (многоотраслевой подход)». В 2006 году стал доктором экономических наук. Тема докторской диссертационной работы: «Противоречия и перспективы развития системы воспроизводства российской экономики».

В 2000 году основал Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП). В 2000–2006 годах — генеральный директор ЦМАКП.

На государственной службе

В 1999 году вошел в состав коллегии Министерства экономики РФ (с 2000 года — Министерство экономического развития и торговли). В 2000–2008 годах — внештатный советник председателя Правительства РФ: с 2000-го по 2004 год — Михаила Касьянова (признан в России иноагентом); с 2004-го по 2006 год — Михаила Фрадкова.

В 2006 году окончательно перешел на госслужбу. С февраля 2006 года — заместитель министра экономического развития и торговли РФ (в мае 2008 года ведомство было переименовано в Министерство экономического развития).

В 2008–2012 годах — директор департамента экономики и финансов аппарата Правительства России (председатель правительства — Владимир Путин). В эти годы был одним из ключевых лиц, отвечавших за формирование экономической повестки кабинета министров.

В октябре 2011 года Белоусову указом президента был присвоен классный чин действительного государственного советника Российской Федерации 1-го класса.

С мая 2012-го по июнь 2013 года — министр экономического развития России (председатель правительства — Дмитрий Медведев). 24 июня 2013 года назначен помощником президента по экономическим вопросам. В 2015–2017 годах — председатель совета директоров компании «Роснефть». Фото: Министерство обороны РФ

С 21 января 2020 года — первый заместитель председателя Правительства РФ (председатель правительства — Михаил Мишустин). На этом посту курировал, в частности, разработку направлений социально-экономического развития, реализацию нацпроектов, вопросы поддержки малого и среднего бизнеса и улучшения инвестклимата, реализацию инвестпроектов.

С 30 апреля по 19 мая 2020 года в связи с болезнью Михаила Мишустина, заразившегося коронавирусом COVID-19, исполнял обязанности главы правительства. В 2020–2024 годах — председатель совета директоров ОАО «РЖД».

Одна из наиболее известных и резонансных инициатив Белоусова, выдвинутых им во время пребывания в должности первого вице-премьера, — предложение изъять сверхдоходы у крупного бизнеса, полученные благодаря благоприятной внешнеэкономической конъюнктуре.

«Идея этого налога про 300 миллиардов рублей принадлежит бизнесу, а не государству, — объяснял Белоусов. — Они понимают, что у них колоссальные сверхдоходы за 2021 год и 2022 год... Они говорят: «Ребят, чем нам налоги повышать, давайте мы лучше скинемся и заплатим». Другое его высказывание на ту же тему: «Хочу напомнить главный закон капитализма: «делиться надо».

Предложение было реализовано и дало ощутимый эффект. В декабре 2023 года министр финансов Силуанов сообщил, что налог на сверхприбыль (разовый сбор, который должны были уплатить компании, чья средняя доналоговая прибыль в 2021 и 2022 годах превысила миллиард рублей) позволил пополнить бюджет на 315 миллиардов рублей.

Среди выступлений Белоусова, сделанных в этот период его деятельности, пожалуй, наибольшую известность приобрело то, в котором он привел шуточную классификацию бизнеса, придуманную, по его словам, в начале 1990-х одним из его знакомых: «Есть три вида бизнеса: «крысить», «хрючить» и «копытить». При этом «крысить», пояснил первый вице-премьер, «это налетели, съели и побежали на другую кучу», «хрючить» — «когда корыто есть и все припадают к нему и отгоняют друг друга», а «копытить» — «когда олень из-подо льда выбивает кусочек ягеля, долго стучит копытами».

С 2022 года находится под персональными санкциями США, Канады, Евросоюза, Великобритании, Австралии, Японии и Украины.

Во главе Министерства обороны

12 мая 2024 года Владимир Путин представил Совету Федерации — для проведения консультаций — кандидатуру Андрея Белоусова на пост министра обороны РФ. 14 мая 2024 года кандидатура Белоусова прошла процедуру согласования в верхней палате, и в тот же день указом президента он был назначен главой оборонного ведомства.

«Обязуюсь приложить все мои силы, здоровье, если потребуется — жизнь для решения поставленных задач, — заявил Андрей Белоусов, завершая свое выступление перед сенаторами. — И знаете, я всегда руководствовался, стараюсь руководствоваться и буду руководствоваться принципом (я хочу