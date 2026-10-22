Андрей Викторович Губин, чьё настоящее имя при рождении — Андрей Валерьевич Клементьев, является популярным артистом российской и советской эстрады. Его творческая деятельность охватывает несколько профессий: он проявил себя как певец и музыкант, а также как автор песен, композитор и музыкальный продюсер.

Наибольшая известность пришла к нему в девяностые годы прошлого века. Среди самых узнаваемых хитов исполнителя — композиции «Лиза», «Зима-холода» и «Такие девушки как звёзды».

Детство

В возрасте семи лет Андрей Губин вместе с родителями и своей годовалой сестрой перебрался в Москву. Его семья проживала в небольшой квартире, которую они снимали.

Поскольку у семьи отсутствовала московская прописка и своя квартира, они часто меняли место жительства, снимая жилплощадь. Это приводило к тому, что Андрей постоянно менял школы и не мог надолго закрепиться в одном коллективе, чтобы завести друзей детства.

К тому же, до достижения тринадцатилетнего возраста Андрей заметно картавил. Проблему помогла решить мать его приятеля, которая дала мальчику книги по логопедии. Работа с этими материалами позволила будущему артисту исправить речь. Скриншот программы

Образование

В школе мальчик показывал высокие результаты успеваемости, что побудило его отца перевести сына из второго класса сразу в четвертый. Однако этот переход через класс отрицательно сказался на его успехах в учебе. В частности, наибольшие трудности начала вызывать математика.

Начало карьеры

В возрасте двенадцати лет Андрей сочинил свои первые стихотворные строки. Дебютным произведением юного автора стало стихотворение «Папа».

Находясь в седьмом классе, он создал свою первую песню под названием «Мальчик-бродяга».

Его музыкальная карьера началась с альбома «Я — бомж», изданного в 1989 году тиражом всего двести копий. Этот сборник включал композиции, затрагивающие социальные и политические темы.

Следующая работа, пластинка «Аве Мария», была частично представлена в виде песенных аранжировок.

Третий альбом «Принц и принцесса» так и не увидел свет, поскольку на его выпуск не нашлось необходимых денег.

Музыкальное творчество

Дебютный альбом Андрея Губина «Мальчик-бродяга», увидевший свет в 1996 году, включал такие известные композиции, как заглавный трек, «Лиза» и «Ночь».

Спустя два года, в 1998-м, был выпущен второй релиз под названием «Только ты», где прозвучали песни «Зима-холода», «Птица» и «Милая моя далеко». Третий студийный альбом «Было, но прошло» вышел в 2000 году и вызвал неоднозначную реакцию: если поклонники встретили его тепло, то часть критиков сочла ряд композиций проходными. Популярность четвёртому альбому «Всегда с тобой», появившемуся в 2002 году, была обеспечена.

В 2004 году дискография артиста пополнилась сборником лучших песен «Время романтиков». Среди самых известных хитов Андрея Губина — «Лиза», «Зима-холода» и «Такие девушки как звёзды».

Продюсерская работа

В качестве автора песен Андрей Губин создавал композиции для ряда известных исполнителей. Среди его работ — ставший популярным трек «Ла-ла-ла», который он написал для Жанны Фриске, а также песня «Мама-Мария». В списке артистов, для которых он работал, значатся Майк Мироненко, Юлия Беретта, группа «Ранетки», Сосо Павлиашвили и Кристина Орбакайте.

Совместные проекты

Среди творческих партнеров Губина — певица Ольга Орлова. Их совместная работа — композиция «Я всегда с тобой». Также артист записал песню «Те, кто любит» вместе с коллективом «Краски».

Награды и премии

За победу на фестивале «Песня года» артист был удостоен звания лауреата в 1995, 1996, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2004 и 2006 годах. Его композиции «Милая моя» и «Девушки как звёзды» принесли ему премию «Золотой граммофон» в 1998 и 2003 годах соответственно. Скриншот: YouTube

Здоровье

В середине 2000-х из-за диагностированной левосторонней прозопалгии лица Губин перестал активно гастролировать и сократил публичные выступления. По собственному признанию, в этот период он не прекращал сочинять музыку, работая «в стол», и уделял внимание занятиям спортом. В августе 2024 года певец сообщил о своей готовности возобновить концертную деятельность при условии улучшения состояния здоровья.

Личная жизнь

На январь 2026 года Андрей Губин не был официально женат и не имел детей.

В личной жизни Губина были следующие события. Его первой любовью стала Елизавета Саутина, которую он встретил в метро в возрасте 19 лет. Они начали жить вместе, но через год отношения закончились, поскольку Губин часто находился в разъездах.

Следующей его партнершей была Люся Кобевко, солистка группы «Карамель». Они провели вместе почти полтора года, и позже артист назвал её своей самой большой любовью.

После этого Губин встречался с другими девушками. В качестве слухов упоминались возможные романы с Таней Терешиной из Hi-Fi, Жанной Фриске, Юлией Береттой и Анастасией Старыгиной.

В 2024 году в интервью Губин сообщил, что у него есть девушка, но тогда он не раскрыл подробностей о своей избраннице.

Дети

В 2017 году Максим Кваснюк утверждал, что является внебрачным сыном артиста, однако тест ДНК не подтвердил это.

Текущая деятельность

Долгие годы Андрей Губин был практически недосягаем для публики, ведя уединенный образ жизни вдали от медийного пространства. Он избегал общения с прессой и поклонниками, сознательно дистанцируясь от мира шоу-бизнеса.

Ситуация изменилась лишь в 2024 году, когда музыкант отметил свое 50-летие и начал иногда появляться перед камерами. Время оставило следы на его внешности, однако уникальный голос сохранил свою узнаваемость. Сам артист, впрочем, относится к своему новому облику с долей скепсиса. В одном из интервью он даже скрыл лицо под медицинской маской, пошутив, что не хочет пугать людей, и отметив, что по-прежнему хорошо работают лишь его глаза.

Известно, что Губин сменил место жительства, перебравшись из Москвы в частный дом в Подмосковье. Причиной переезда стал городской шум. Столичная четырехкомнатная квартира у него осталась в личном пользовании, но наведывается он туда теперь крайне редко.

Юбилей

Одним из редких публичных событий с участием Губина стал юбилейный концерт, организованный Игорем Крутым в рамках сочинского фестиваля «Новая волна». На сцене хиты Губина исполняли Филипп Киркоров, Григорий Лепс, Сергей Лазарев и другие известные артисты. Сам виновник торжества оставался в зрительном зале, отказавшись от выступления по состоянию здоровья. Уговорить его выйти на сцену не смог даже сам Крутой. По словам продюсера Сергея Дворцова, чтобы присутствовать на этом мероприятии, Губину пришлось принять сильнодействующие лекарства.

Религиозные взгляды

Губин не раз заявлял о своей вере. Он признаётся, что читает Евангелие, ходит в церковь и даже добровольно месяц мыл полы в храме, о чём рассказывал в интервью.

Публичные заявления

В своих публичных выступлениях артист в основном говорит о здоровье и творческих планах. У него диагностирована левосторонняя прозопалгия лица, и это состояние он часто обсуждает.

Рассуждая о шоу-бизнесе, Губин в некоторых беседах высказывался в защиту коллег. Например, он объяснял ситуации объективными причинами, защищая Аллу Пугачёву от обвинений в «травле» конкурентов.

Мировоззрение певца

Его восприятие действительности строится на оптимизме и благодарности, несмотря на жизненные сложности. По словам Губина, его растили в добре и заботе, и это нужно беречь.

ФИО: Андрей Викторович Губин (Клементьев)

Знак зодиака: Телец

Рост: 166 см

Вес: 66 кг

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