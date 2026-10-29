Андрей Малахов — один из самых известных и медийных телеведущих России. Его карьера на федеральном телевидении длится более 30 лет. Начав с должности главного редактора журнала «StarHit» (2007–2019), он стал лицом Первого канала благодаря скандальным ток-шоу, а затем успешно перешел на канал «Россия-1», где продолжает вести рейтинговые программы и получать профессиональные награды.

Детство и юность

Андрей Малахов родился в г. Апатиты Мурманской области в интеллигентной семье.

Отец — Николай Дмитриевич Малахов (1947–2006). Геофизик, инженер, в последние годы работал в строительной компании, умер от тяжелой болезни сердца.

Мать — Людмила Николаевна Малахова (1941). Работала воспитателем и заведующей детским садом, специализирующемся на коррекции зрения.

Дальние родственники Андрея Малахова по линии отца живут в Судане, Йемене, Саудовской Аравии, Азербайджане и Дагестане, а по материнской — в России, США, Мексике и Бразилии.

Учился в одном классе с DJ Грувом. Андрей окончил школу с серебряной медалью и посещал музыкальную школу по классу скрипки, хотя сам признается, что больше любил быть ведущим концертов, чем музыкантом. Уже в школьные годы проявил интерес к журналистике. Фото: Global Look Press

Образование

1992 — во время учебы в МГУ проходил практику в отделе культуры газеты «Московские новости», был автором и ведущим программы «Стиль» на радио «Максимум».

1993 — во время учебы в МГУ стажировался в США в Мичиганском университете (Michigan State University, США). От университета его направили на практику на телевидение Детройта, в подразделение «Парамаунт Пикчерз».

1995 — факультет журналистки Московского государственного университета им. М.В.Ломоносова (МГУ). Окончил с красным дипломом.

2023 — юридический факультет Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ). Получил второе высшее, окончил с красным дипломом.

2024 — преподавал основы журналистики в Российском государственном гуманитарном университете (РГГУ).

Телевидение

Андрей Малахов работает на телевидении с 1992 года. Начинал с сюжетов для программы «Воскресенье с Сергеем Алексеевым» на ОРТ, затем был редактором программы «Утро». Далее карьера Малахова на ТВ делится на два основных этапа:

Первый канал (1992–2017). Здесь он прошел путь от редактора до ведущего главных шоу канала. Также вел полуфинал «Евровидения-2009».

1996 — «Доброе утро». Ведущий программы.

2001-2004 — «Большая стирка». Ведущий программы.

2004-2005 — «Пять вечеров». Ведущий программы.

2011 — «Детектор лжи». Ведущий программы.

2015-2016 — «Барахолка». Ведущий программы.

2005-2017 — «Пусть говорят». Ведущий программы.

2012-2017 — «Сегодня вечером с Андреем Малаховым». Ведущий программы.

Россия-1 (с 2017 г.). После ухода с Первого канала стал ведущим и продюсером программ, которые выходят и по сей день.

2017 — «Прямой эфир». Ведущий программы.

2017 — «Привет, Андрей!». Музыкальное шоу. Ведущий программы.

2017 — «Малахов». Ток-шоу. Ведущий программы.

2020 — «Танцы со звездами». Ведущий программы.

2022 — «Песни от всей души». Ведущий программы.

Андрей Малахов также вел телеверсию музыкального хит-парада «Золотой граммофон» и полуфинал «Евровидения» в Москве.

В 2017 году Малахов основал собственную телекомпанию «ТВ Хит», которая занимается производством телепроектов. Среди проектов компании — развлекательное шоу «Смотреть до конца» на канале «Россия-1», премьера которого состоялась в январе 2021 года.

Личная жизнь

Супруга: Наталья Шкулева (издатель, дочь медиаменеджера Виктора Шкулева). Пара поженилась в 2011 году в Париже.

Дети: Сын Александр (род. 16 ноября 2017 года).

До замужества с Натальей Шкулевой Андрей Малахов был замечен в нескольких романтических отношениях:

1995 — Лиза. Оперная дива из Швеции, старше Андрея на 13 лет. Роман перерос в семилетний гражданский брак, но закончился из-за разницы в амбициях: Лиза мечтала о карьере на родине, а Андрей видел свое будущее в России.

1999 — Маргарита Буряк. Светская львица и многодетная мать, значительно старше телеведущего. Двухлетний роман с Маргаритой обернулся скандалом, так как она состояла в браке с влиятельным бизнесменом.

2000 — Марина Кузьмина. Успешная блондинка, старше телеведущего. Отношения с Мариной длились два года, но она исчезла из жизни Малахова, отправившись в Турцию. Позже Кузьмина объяснила свой поступок усталостью от светской суеты и желанием создать семью.

2006 — Телеведущая Ксения Собчак. Сам Малахов отрицал романтические отношения, называя Ксению давней подругой.

Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press

Актерская карьера

Андрей Малахов периодически снимается в кино и сериалах, почти исключительно в роли самого себя (камео).

2005 — «Молоды и счастливы». Роль камео.

2006 — «Капитанские дети». Роль камео.

2007 — х.ф. «Нулевой километр». Роль камео.

2007 — х.ф. «Нулевой километр». Роль камео.

2007 — «Счастливы вместе». «Мисс Сочи каждого хочет». Роль камео.

2009 — «Папины дочки». 154-я серия. Роль камео — телеведущий ищет невесту и обращается в брачное агентство мамы девочек

2010 — «Одна за всех». Роль камео.

2010 — х.ф. «На ощупь». Роль камео.

2011 — х.ф. «Свадьба по обмену». Роль камео.

2015 — х.ф. «Самый лучший день». Роль камео. Телеведущий приезжает в школу Маши Ворониной, которая выиграла миллион и пожертвовала деньги на благотворительность

2015 — «Воронины». 347-я серия. Роль камео

2018 — х.ф. (мюзикл) «Золушка». Роль камео.

2016 — х.ф. «День до». Роль камео — телеведущий в новелле «Телепрограмма»

2017 — «Кухня: Последняя битва». Роль камео: Малахов вместе с Дмитрием Нагиевым выступал в роли ведущих чемпионата мира среди поваров.

2019 — х.ф. «Холоп». Роль камео.

2020 — «Чума!». Второй сезон. Продюсеры: Сергей Шнуров и Тина Канделаки. Роль средневекового журналиста.

2023 — «Куплю актрису». (1-я серия). Роль камео — одна из «недосягаемых звезд», которые проходят мимо охранника телецентра Гриши.

2024 — х.ф. «Непослушники». Роль камео.

Книги

Андрей Малахов является автором двух художественных романов:

2006 — «Мои любимые блондинки». Роман о жизни в кадре и за кадром. Издательство «Эксмо» (Москва)

2009 — «Моя вторая половинка». Роман о цене успеха, карьере, любви и деньгах. Издательство «Эксмо» (Москва)

Государственные награды

2006 — Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. За вклад в развитие телерадиовещания.

2022 — Премия Правительства РФ в области СМИ. За большой вклад в развитие отечественного телерадиовещания и многолетнюю плодотворную деятельность.

Премии и общественные награды

Главной профессиональной наградой является премия ТЭФИ, которую он получал несколько раз:

2005 — ТЭФИ — церемония вручения российской общенациональной индустриальной телевизионной премии за высшие достижения в области телевизионных искусств. Номинация: «Ведущий развлекательной программы» — «Пять вечеров» (Первый канал).

2011 — Орден Дружбы. За большой вклад в развитие средств массовой информации и многолетнюю плодотворную деятельность.

2017 — Золотая медаль имени Льва Николаева. Награда учреждена Министерством образования и науки РФ совместно с телекомпанией «Цивилизация» и вручается за существенный вклад в просвещение, популяризацию достижений науки и культуры.

2018 — ТЭФИ — церемония вручения российской общенациональной индустриальной телевизионной премии за высшие достижения в области телевизионных искусств. Номинация: «Ведущий развлекательного ток-шоу прайм-тайма» категории «Вечерний прайм» за программу «Привет, Андрей!» («Россия-1»)

2025 — ТЭФИ — церемония вручения российской общенациональной индустриальной телевизионной премии за высшие достижения в области телевизионных искусств. Статуэтки за шоу «Малахов» и «Песни от всей души», а также как «Лучший ведущий развлекательного ток-шоу». Ведущий развлекательной программы» за программу «Пять вечеров» — «Первый канал»

Музыкальная карьера

Профессиональной музыкальной карьеры нет.