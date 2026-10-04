Происхождение

Родился в поселке Горный (Предгорный район Ставропольского края). Чеченец, относится к тейпу Беной — одному из наиболее многочисленных в Чечне. Отец был кадровым военным, офицером Советской армии. С началом противостояния между федеральным центром и сторонниками независимой Ичкерии встал на сторону федеральных сил, состоял в антидудаевской оппозиции. Погиб в 1994 году.

Детские и юношеские годы

Детство и юность прошли в Ставропольском крае. Учился в средней школе поселка Новый Маяк (Новоселицкий район Ставропольского края). После окончания школы поступил в ставропольский филиал Московской юридической академии, однако обучение не закончил. Через несколько лет поступил в Чеченский государственный университет, где обучался по специальности «юриспруденция». Окончил вуз в 2001 году.

Переломным моментом в жизни Апти Алаудинова и его семьи стала осень 1994 года. По словам самого Алаудинова, его отец и старший брат погибли 19 октября 1994 года в бою с дудаевцами. «В Урус-Мартане стояла часть, которая противостояла дудаевским формированиям, — рассказывал он в интервью «Российской газете». — Боевики пошли на штурм наших войск, где были отец и брат. Они приняли этот бой и погибли.

Потом 26 ноября 1994 года российские войска входили в Грозный, сражаясь с боевиками, и с ними вошли мои родственники. Много моих родных воевали на стороне Вооруженных сил России. Дядя и троюродный брат тогда тоже погибли... Моя война началась в октябре 1994 года, в тот день, когда убили отца».

В 1995–1996 годах проходил службу в Вооруженных силах России — в составе роты военной комендатуры Грозненского гарнизона. В 2000–2001 годах параллельно с учебой в университете работал в органах прокуратуры. Фото: Global Look Press

Карьера в Чечне

В 2001 году, после окончания вуза, перешел на работу в МВД по Чеченской Республике. Вначале занимал должность инспектора отдела комплектования в управлении кадров. В 2002–2004 годах — сотрудник управления собственной безопасности МВД по ЧР. В 2004–2005 годах — заместитель начальника отдела оперативно-розыскной работы управления собственной безопасности.

В ноябре 2005 года был назначен начальником управления по борьбе с организованной преступностью МВД по ЧР. В 2006 году возглавил Специальную комиссию по контролю над соблюдением норм и правил проживания в пунктах временного размещения переселенцев. В марте–апреле 2009 года — руководитель Управления Министерства юстиции РФ по ЧР. С апреля 2009-го по июнь 2011 года — заместитель начальника криминальной милиции МВД по ЧР.

В 2011 году назначен на должность заместителя министра внутренних дел по Чеченской Республике — начальника полиции. В июне 2012 года Алаудинову было присвоено специальное звание генерал-майора полиции. Он стал самым молодым генералом в МВД России (на тот момент ему было 38 лет).

В 2013 году защитил в МГУ им. М.В.Ломоносова диссертацию на соискание ученой степени кандидата политических наук. Тема научной работы: «Региональная идентичность как основа формирования общенациональной политической идентичности».

В марте 2021 года был освобожден от занимаемой должности. По версии ряда СМИ, увольнение было вызвано тем, что чиновник был заподозрен главой республики в нелояльности и по этой причине якобы впал в немилость. Однако сам Алаудинов категорически опроверг слухи, призвав не обращать на «сплетников» внимание.

«Никогда в жизни ни за какие блага этого мира я не повернулся бы спиной ни к Рамзану Ахматовичу Кадырову, ни к пути Ахмат-Хаджи Кадырова, — заявил Алаудинов в распространенном им тогда видеообращении. — Я как был, так и остаюсь членом команды Кадырова».

В 2021–2022 годах — помощник главы Чеченской Республики. С июля по октябрь 2022 года — секретарь Совета безопасности ЧР.

Участие в СВО

17 марта 2022 года Рамзан Кадыров опубликовал в соцсетях совместную фотографию с Алаудиновым, сопроводив ее следующим текстом: «Помощник Главы Чеченской Республики по силовому блоку, мой дорогой брат Апты Алаудинов во главе тысячи добровольцев из Чеченской Республики отправляется для участия в спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины». Фото: Соцсети

Вскоре после этого Алаудинов был назначен командиром специального отряда быстрого реагирования «Ахмат» (более известен как спецназ «Ахмат») — добровольческого подразделения в составе «Росгвардии». С ноября 2022-го по апрель 2024 года являлся одновременно заместителем командующего по ведению боевых действий 2-го армейского корпуса Народной милиции ЛНР (с января 2023 года — в составе Вооруженных сил Российской Федерации).

В августе 2022 года Апти Алаудинову было присвоено звание Героя России. Согласно соответствующему указу президента, этим были отмечены «заслуги перед государством и народом, мужество и героизм, проявленные в ходе проведения специальной военной операции на территории Луганской Народной Республики».

Сам Алаудинов так объяснял причины награждения: «Ничего героического я не сделал. Просто выполнил то, что должен был. Во главе со мной спецназ «Ахмата» совместно со вторым армейским корпусом освободили 36 населенных пунктов в ЛНР. В завершение операции нам удалось взять Лисичанск». Одновременно Алаудинов стал Героем Луганской Народной Республики. В ноябре 2022 года ему было присвоено воинское звание генерал-майор.

В начале февраля 2023 года была совершена попытка отравления Алаудинова: отравляющим веществом — бромцианом — было пропитано адресованное ему письмо. Благодаря удачному стечению обстоятельств, в том числе вовремя оказанной медицинской помощи, обошлось без тяжелых последствий. Тем не менее генералу и двум его адъютантам, контактировавшим с конвертом, пришлось около месяца провести в военном госпитале в Москве.

16 апреля 2024 года указом президента Апти Алаудинов был назначен заместителем начальника Главного управления по военно-политической работе Вооруженных Сил РФ. Первым об этом сообщил Рамзан Кадыров.

«Это важное решение подтверждает его выдающиеся способности, личное мужество и преданность избранному делу, — написал глава Чеченской Республики по этому поводу в своем телеграм-канале. — Без преувеличения, Апты Аронович — настоящий боевой генерал, обладающий исключительными личными, лидерскими и воинскими качествами». Кадыров подчеркнул, Алаудинов продолжит свою деятельность на посту командира спецназа «Ахмат».

После прорыва Вооруженных сил Украины на территорию Курской области России Алаудинов во главе спецназа «Ахмат» участвует в отражении вторжения противника. Выступает одним из основных спикеров Министерства обороны по этой теме. Сделал в этом качестве ряд резонансных заявлений.

В частности, выступил с резкой критикой родителей солдат-срочников, выступающих против отправки своих детей в зону боевых действий: «У меня встает к вам один вопрос: а зачем вы и ваши дети нужны этой стране?.. Не надо из восемнадцатилетних срочников-мужчин делать детей, которым мы должны дать соску и отправить его спать...

Это такой же защитник Отечества, как и мы... Не умрет никто, кому не суждено умереть. Но если ты умрешь, защищая свое Отечество, свою веру в Бога, ты попадешь в рай».

Семья

Женат. Достоверных данных о составе семьи в открытом доступе не имеется. Известно, однако, что у Алаудинова 12 детей. В интервью «РГ», опубликованном в сентябре этого года, он сообщил, что старшей дочери скоро исполнится 24 года, а самому младшему сыну будет восемь лет.

По словам Алаудинова, своих детей он воспитывает очень строго: «Не балую, ничего лишнего не позволяю. Я пытаюсь воспитать их так же, как меня воспитали, — отец и мама были консервативны. Своих детей приобщаю к вере в Бога».

Отношение к религии

Верующий мусульманин. По его собственными словам, совершает намаз пять раз в день в установленное время — «что бы вокруг ни происходило». Совершил хадж — паломничество в Мекку. Вмест