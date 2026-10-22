Семья

Арина Аяновна Шарапова родилась 30 мая 1961 года в Москве. Отец телеведущей, Аян Вениаминович Шарапов, работал дипломатом, а мать, Анна Ивановна, преподавала иностранные языки. Семья Арины Шараповой много путешествовала из-за работы отца, поэтому детство будущей телеведущей прошло не только в СССР, но и за рубежом.

Детство

Ранние годы Арины Шараповой были связаны с постоянными переездами. В середине 1960-х годов отца направили работать в страны Ближнего Востока, где Арина некоторое время жила и даже посещала школу в Ираке. Позже будущая телеведущая вернулась в Москву и жила вместе с бабушкой и дедушкой.

С раннего возраста Арина Шарапова проявляла интерес к журналистике, литературе и творчеству. Она много читала, особенно любила исторические произведения и художественную литературу из семейной библиотеки. Во время учебы в школе будущая телеведущая начала писать очерки и заметки для школьной прессы.

Кроме того, Арина Шарапова увлекалась зарубежным кинематографом. Среди любимых актрис телеведущая называла Софи Лорен и Катрин Денёв. Уже в подростковом возрасте Арина мечтала связать свою жизнь с телевидением. © Pavel Kashaev/ Global Look Press/ Global Look Press

Образование

В школе Арина Шарапова училась успешно и проявляла особый интерес к гуманитарным дисциплинам. Активное участие в школьной жизни и частые публичные выступления помогли ей развить уверенность в себе и ораторские способности.

Арина Шарапова имеет два высших образования. В 1984 году телеведущая окончила отделение прикладной социологии философского факультета МГУ имени Ломоносова. Позже Арина Аяновна получила диплом переводчика английского языка, завершив обучение в Московском государственном педагогическом институте иностранных языков имени Мориса Тореза. Кроме того, Арина Шарапова является кандидатом социологических наук.

Начало карьеры

Карьера Арины Шараповой началась в 1985 году в информационном агентстве РИА «Новости». Изначально телеведущая работала корреспондентом и занималась освещением политических событий.

На телевидение Арина Шарапова попала практически случайно. Однажды её пригласили принять участие в кастинге телеведущих. Несмотря на сомнения, Арина согласилась пройти прослушивание, после чего начала работать в телевизионном подразделении агентства.

С 1988 по 1991 год Арина Шарапова была корреспондентом главной редакции теленовостей АПН (РИА «Новости»). В 1991 году телеведущая получила должность специального корреспондента.

Карьера на ВГТРК и ОРТ

В 1992 году Арина Шарапова перешла в Дирекцию информационных программ ВГТРК, где до 1995 года вела выпуски программы «Вести».

Настоящая популярность пришла к телеведущей после перехода на ОРТ. С 1996 по 1998 год Арина Шарапова была ведущей главной информационной программы «Время». В 1998 году телеведущая покинула проект.

Позже Арина Шарапова продолжила карьеру на Первом канале. Наибольшую известность телеведущей принесла программа «Доброе утро», где она много лет выходит в эфир. Также Арина Шарапова принимала участие в различных телевизионных проектах и общественных мероприятиях.

Собственные проекты

В период с 1998 по 1999 год Арина Шарапова являлась ведущей ток-шоу «Арина» на телеканале НТВ. Затем, с 1999 по 2000 год, телеведущая работала над программой «Место встречи с Ариной Шараповой» на ТВ-6.

В 2000–2001 годах Арина Шарапова сотрудничала с Красноярской ГТРК «Центр России», где занималась проектами «Час Быка» и «Встречи с Ариной Шараповой». В 2001 году телеведущая снова вернулась на ТВ-6, став ведущей программы «Модные». Фото: Лилия Шарловская

Награды и премии

Арина Аяновна Шарапова удостоена многочисленных наград и премий за вклад в развитие российского телевидения и журналистики.

Орден Дружбы (2006) — за большой вклад в развитие отечественного телерадиовещания и многолетнюю профессиональную деятельность.

Почётная грамота Президиума Верховной Рады Автономной Республики Крым (2011) — за вклад в организацию международных культурно-массовых мероприятий и высокий профессионализм.

Почётная грамота Московской городской думы (2016) — за заслуги перед городским сообществом.

Почётная грамота Министерства обороны Российской Федерации (2022) — за содействие в решении задач Вооружённых Сил РФ.

Медаль «В память 850-летия Москвы».

Первый брак

Первым супругом Арины Шараповой стал поэт Олег Борушко. Телеведущая вышла замуж в восемнадцатилетнем возрасте. В этом браке родился сын Данила Олегович Шарапов, появившийся на свет в 1981 году.

Брак продлился несколько лет, после чего супруги приняли решение расстаться. Развод Арина Шарапова переживала тяжело, однако поддержка родителей и сына помогла ей справиться с трудным периодом. После развода Олег Борушко переехал в Великобританию, где продолжил литературную деятельность и стал организатором фестиваля «Пушкин в Британии». При этом он сохранил хорошие отношения с сыном.

Второй брак

Вторым супругом Арины Шараповой стал журналист Сергей Аллилуев — племянник Надежды Аллилуевой, жены Иосифа Сталина. Этот брак просуществовал около семи лет.

По признанию самой телеведущей, чувства со временем угасли. При этом в прессе неоднократно появлялись слухи о сложностях в отношениях супругов и напряжённом характере семейной жизни.

Третий брак

Третьим избранником Арины Шараповой стал продюсер Кирилл Легат. Ради этих отношений телеведущая покинула Первый канал и перешла на НТВ, где специально для неё создали авторскую программу «Арина».

Однако роман оказался недолгим. После расставания Арина Шарапова некоторое время работала на региональном телевидении в Красноярске, а позже вернулась на Первый канал.

Четвёртый брак

Четвёртый союз Арины Шараповой с предпринимателем Эдуардом Карташовым стал для телеведущей самым счастливым. Их знакомство произошло на дружеской вечеринке, после чего между ними завязались серьёзные отношения.

Арина Шарапова неоднократно рассказывала, что супруг с пониманием относится к её популярности и напряжённому рабочему графику. Этот брак телеведущая считает самым гармоничным в своей жизни.

Дети и внуки

У Арины Шараповой есть сын Данила Шарапов, который связан с медиасферой и телевидением. Также телеведущая является бабушкой и старается уделять семье как можно больше свободного времени.

Хобби

Арина Шарапова является большой поклонницей загородной жизни и садоводства. На своём участке под Домодедово телеведущая выращивает большое количество роз и самостоятельно ухаживает за цветами.

Путешествия также занимают важное место в жизни Арины Шараповой. Телеведущая предпочитает отдыхать в тёплых странах, наслаждаясь морем и солнечным климатом. Несколько лет назад Арина приобрела недвижимость в Крыму и регулярно проводит там летний отдых.

Фотография также входит в число увлечений телеведущей. Арина Шарапова часто публикует новые фотографии в социальных сетях, делясь моментами своей жизни с подписчиками.

В свободное время телеведущая читает историческую литературу и мемуары, а также любит экспериментировать с кулинарными рецептами. В своих соцсетях Арина Шарапова иногда публикует советы по приготовлению блюд и домашние рецепты.

Похудение

Поклонники телеведущей неоднократно обсуждали изменения во внешности Арины Шараповой. В СМИ регулярно появлялись материалы о похудении телеведущей, её образе жизни и системе питания. Сама Арина Шарапова отмечала, что старается следить за здоровьем, питанием и физической активностью.

Здоровье

В мае 2026 года в СМИ и Telegram-каналах появилась информация о том, что Арина Шарапова получила перелом ноги после падения у себя дома. Сообщалось, что, цнесмотря на травму, телеведущая всё же провела эфир программы «Доброе утро». Позже телеведущую посетила Елена Малышева, рассказавшая об этом в своем аккаунте в сети.

ФИО: Арина Аяновна Шарапова

Знак зодиака: Близнецы

Рост: 165 см

Вес: 68 кг

Дата рождения: 30 мая 1961 года