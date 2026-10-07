Семья

Артемий Лебедев родился 13 февраля 1975 года в Москве. Отец — Андрей Валентинович Лебедев (род. в 1951 году) — философ, кандидат философских наук и действующий сотрудник РАН, составлявший Большую Российскую Энциклопедию. Мать — Татьяна Ильинична Толстая (род. в 1951 году) — писательница, телеведущая и журналист, которая стала известной благодаря роману «Кысь» и телепередаче «Школа злословия». Дед по отцовской линии — генерал-полковник Валентин Яковлевич Лебедев (1923–2008), отличившийся в Великой Отечественной и советско-японской войнах. По материнской линии Артемий Лебедев принадлежит к роду Толстых — одним из его предков является известный писатель Алексей Николаевич Толстой (1882–1945), написавший «Петра I», «Аэлиту» и другие известные романы. У Артемия есть брат Алексей (род. в 1977 году) и сестра Ариадна (род. в 2010 году).

Образование

Артемий Лебедев не посещал детский сад, так как рос под присмотром родителей в московском районе Медведково. Впоследствии это повлияло на его умение находить общий язык со сверстниками в школе. Ему было скучно следовать общепринятой школьной программе, и вместо этого он разрабатывал для одноклассников сложные монограммы, искусно переплетая их инициалы. Нередко он просто пропускал занятия, из-за чего трижды менял школы. Он учился в московских школах №57, №274 и №583. В 1989 году вместе с семьей он переехал в американский Балтимор (штат Мэриленд), где его мать получила предложение преподавать каллиграфию и русскую литературу. После года обучения в средней школе Парквила он вернулся в СССР без родителей и брата Алексея. В 2022 году он объяснил свой самостоятельный отъезд обратно тем, что ему не нравился американский менталитет, что в США ему некомфортно и нет свободы. В итоге он завершил обучение в гуманитарном классе московской школы №57 и в 1991 году стал студентом факультета журналистики МГУ им. М.В.Ломоносова, поступив туда из-за невысокого конкурса. Однако, пренебрегая посещением занятий, он был отчислен после второго курса. Фото: Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

Карьера

Уже в школьные годы в Москве Артемий Лебедев проявил интерес к дизайну. В возрасте 17 лет он начал обучение у Аркадия Троянкера, арт-директора издания «Итоги», известного книжного иллюстратора и дизайнера. Это позволило ему создать свой первый арт-проект стоимостью 3 тысячи долларов. Сначала он работал над проектом дома, но, накопив средства, арендовал офис и сформировал команду. Важно отметить, что в компании действует строгий запрет на разглашение информации о заработной плате под угрозой увольнения. Он придерживается этой политики и сегодня. В 1992 году он совместно с партнером основал дизайнерскую студию «А-квадрат», где проработал недолго, всего год. В 1993 году он открыл собственную полиграфическую студию под названием «Артографика», специализирующуюся на издании книг и журналов. В это же время он занял должность арт-директора в компании «МакЦентр». В 1995 году Лебедев создал новую студию, названную WebDesign, которую через три года переименовал в «Студию Артемия Лебедева». К началу нового тысячелетия «Студия Артемия Лебедева» превратилась в крупную компанию, специализирующуюся на веб-дизайне. Она предлагает широкий спектр услуг, включая разработку шрифтов, упаковки, интерфейсов, интерьеров и промышленный дизайн. В штате студии числится 300 сотрудников.

Проекты

«Студия Артемия Лебедева» разработала множество проектов и логотипов, среди которых были:

— логотип сети ресторанов «Джон Федор» из Гомеля (Беларусь);

— проект градиентного флага Российской Федерации;

— логотипы Ярославля, Перми и других российских городов;

— логотип и схема Московского метрополитена;

— шрифт «Яндекса»;

— логотипы парка «Зарядье» в Москве;

— дизайн-коды для Мурманска, Архангельска, Якутска и других российских городов.

Личная жизнь

Личная жизнь Артемия Лебедева не менее неоднозначна, чем его творчество. Сам дизайнер скрывает подробности своих браков, но при этом утверждает, что он многодетный отец: у него есть десять детей от пяти женщин — шесть сыновей и четыре дочери. Дизайнер не называет имена детей, заявляя, что те сами это сделают, если захотят. Известно, что первой супругой дизайнера стала журналист Марина Литвинович (включена Минюстом РФ в реестр иноагентов), которая в 2001 году родила ему сына Савву. Получается, что старшему наследнику Лебедева уже 23 года. Пятой женой была дизайнер Алёна Иванова, которая родила Лебедеву шесть детей, но в 2024 году супруги официально развелись.

Награды

Артемий Лебедев является обладателем следующих наград:

— в 2020 году он получил государственную награду — медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени за заслуги в становлении и развитии российского сегмента информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

— в 2024 году он стал лауреатом премии «Феникс» от портала RuTube. Фото: скриншот vk.com Артемия Лебедева

Блогерство

Сегодня Артемий Лебедев имеет несколько блогов на различных интернет-площадках:

— на его страницу в социальной сети «ВКонтакте» подписано 1,4 миллиона человек;

— на его телеграм-канал подписаны 654 тысячи человек;

— на его страницу в социальной сети Facebook подписано 348 тысяч человек;

— на его канал в социальной сети Rutube подписано 193 тысячи человек;

— на его блог blog.tema.ru, работающий на платформе Teletype, подписаны 22 тысячи человек.

С 2001 по 2020 год он вел блог в социальной сети «Живой журнал», из которого он ушел, чтобы перейти на платформу Teletype. Также у него был канал в социальной сети YouTube, который был заблокирован в феврале 2023 года и на который на момент блокировки было подписано более 1 млн человек. Также у него есть свой сайт www . artlebedev . com , где собраны все проекты Лебедева и его студии.

Политические взгляды

Артемий Лебедев активно поддерживает политику действующей российской власти. В 2014 году он поддержал присоединение Крыма к Российской Федерации, а в 2015-м его студия придумала логотип полуострова. В 2017 году он высказался в поддержку Президента России Владимира Путина, а в 2020 году он снялся в агитационном ролике в поддержку референдума об изменении Конституции Российской Федерации, заявив, что ролик был снят до официального объявления о референдуме и что он не будет участвовать в нем.

В феврале 2022 года Лебедев одобрительно высказался о признании Россией независимости ЛНР и ДНР. В 2017 году Лебедев посетил Донецкую народную республику и Крым, за что украинские власти запретили ему въезд на территорию Украины. В январе 2022 года в отношении его были введены санкции со стороны Украины, а в марте 2023 года против него СБУ завела уголовное дело в связи с «незаконным» посещением Лебедевым Донецкой народной республики и Запорожской области, которые стали частью Российской Федерации по итогам референдума 30 сентября 2022 года. В рамках своего путешествия, произошедшего в июле 2022 года, Лебедев посетил не только Донецк, но еще и города в ДНР и Запорожской области — Мариуполь, Мелитополь и Энергодар, где расположена Запорожская АЭС.

ФИО: Артемий Андреевич Лебедев

Знак зодиака: Водолей

Рост: 180 см

Вес: 83 кг

Дата рождения: 13 февраля 1975 года