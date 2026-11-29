Участник юмористического шоу «Однажды в России» на телеканале ТНТ. Капитан команды КВН «Сборная Камызякского края». Ведущий шоу: «Я себя знаю», «Большое шоу», «Где логика?», «Музыкальная интуиция», «Это про меня».
Семья
Азамат Мусагалиев родился в октябре 1984 года в городе Камызяк в Астраханской области, в семье казахов. Происходит из рода адай ветви байулы племени алшын.
Город своего детства он до сих пор вспоминает с теплом и любовью, если шутит про него — всегда по-доброму.
Азамат — не единственный ребенок в семье, у него есть старшие брат и сестра. Семья мальчика почитала традиции предков и своего народа: дома мальчик общался на казахском языке, а вот с друзьями во дворе или с одноклассниками школе говорил на русском.
«У нас очень большая община, и мои родители вместе с бабушкой и дедушкой с детства приучали нас с братом к национальным традициям. Я и казахский язык хорошо знаю, и даже задавался вопросом, почему он так похож на татарский и башкирский», — рассказывал Мусагалиев.
При этом к детям в семье относились достаточно строго, следили за их должным воспитанием.
Когда Азамат еще был школьником, в его семье произошла трагедия — скоропостижно скончался отец Азамата, который был опорой для семьи и ее кормильцем. Мальчику в тот момент было всего 16 лет. После этой семейной трагедии мама Мусагалиева вынуждена была работать на двух работах, чтобы поднять детей.
Образование
В сыне отец всегда видел врача, а вот мама считала, что ребенок может стать научным сотрудником или педагогом. Азамат ходил в обычную среднюю школу №4, а в свободное время по инициативе матери посещал струнный класс музыкальной школы.
Родительские взгляды на будущее сына, а также смерть отца серьезно повлияли на жизненный путь Мусагалиева. Окончив школу, Азамат поступил в медицинскую академию в Астрахани, однако вскоре понял, что медицина — это все же не его, и перевелся на факультет рыбоохраны и экологии Астраханского государственного технического университета. Однако экологом так и не стал: будучи студентом, парень познакомился с «Клубом веселых и находчивых», и КВН сыграл значительную роль в его жизни, став основой успеха в карьере.
Музыкальная карьера
Занятия музыкой не прошли даром: Мусагалиев окончил класс гитары и до сих пор часто играет на этом инструменте во время своих выступлений. В арсенале артиста десятки юмористических песен. Например, «Песня о девушке, которая хотела похудеть» или совместная с Яной Кошкиной песня «Дубай».
В театре
Будучи студентом, Азамат принял окончательное решение связать дальнейшую судьбу со стезей артиста. Так в его жизни начались гастроли по российским городам в составе команды юмористов.
Путь «Камызяков» в КВН, как и карьера Мусагалиева, не был простым. Он стартовал со сборной Астрахани, которая в 2008 году в сезоне Премьер-лиги завершила выступление на этапе одной четвертой финала. Постепенно, шаг за шагом, команда набирала популярность, а сам Мусагалиев приобрел известность, сделав себе имя.
Кинематограф
Актерская карьера молодого юмориста началась в 2014 году: Азамат снялся в популярном ситкоме про врачей «Интерны».
В 2018 году вместе с известным юмористом Гариком «Бульдогом» Харламовым снялся в комедии «Zомбоящик».
Кроме того, Мусагалиев снимался в многочисленных кинофильмах, сериалах и шоу, среди которых:
- 2019 год — Хан в фильме «Холоп»
- 2019 год — Эльдар в сериале «Толя-робот» на телеканале ТНТ
- 2020 год — полицейский в фильме «Закладка»
- 2022 год — Азамат Тахирович, депутат/царь Иван Васильевич Грозный в фильме «СамоИрония судьбы»
- 2023 год — двойник Иосифа Сталина, актер щухинского училища в фильме «Иван Васильевич меняет всё».
Карьера на телевидении
Азамат Мусагалиев участвовал в следующих телешоу:
- «Чувство юмора» на Первом канале (2014)
- «Однажды в России» на ТНТ (2014–2024)
- «Где логика?» (2015–2023)
- «Импровизация» (2016–2022)
- «Студия СОЮЗ» (2017–2021)
- «Прожарка» (2018–2022)
- «Большой завтрак» (2018)
- «Всё, кроме обычного» (2018)
- «Почувствуй нашу любовь дистанционно» (2020)
- «TALK» (2020–2021)
- «Двое на миллион» (2020–2021)
- «Ты как я» (2020–2021)
- «Музыкальная интуиция» (2021–2024)
- «Я тебе не верю» (2021–2022)
- «Концерты» (2022–2023)
- «Это миниатюры» (2022–2023)
- «Конфетка» (2023–2024)
- «Звёзды» (2024)
Блогерство
На октябрь 2024 года на официальный паблик Мусагалиева в социальной сети «ВКонтакте» подписано более 1,4 миллиона человек.
По данным на 14 сентября 2024 года у Азамата Мусагалиева 9 335 908 подписчиков в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).
На видеоплатформе YouTube у актера более двух миллионов подписчиков.
Награды
Азамат — настоящий медалист видеохостинга YouTube. Он получил сначала серебряную кнопку (более 100 тысяч подписчиков), а затем и золотую (более миллиона подписчиков).
Политические взгляды
По словам самого актера, для политики он не подходит абсолютно, однако примерять на себе роль различных государственных и политических деятелей ему приходится постоянно.
Например, в КВН он предстал перед зрителями в образе мэра Камызяка, активно критиковал в своих ролях и скетчах нерадивых чиновников.
Актер и юморист активно поддерживает Российскую Федерацию и даже был включен в базу данных украинского ресурса «Миротворец» после выступления в Донецкой народной республике.
Выступил доверенным лицом президента Российской Федерации Владимира Путина на президентских выборах в 2018 и 2024 годах.
Личная жизнь
В 2006 году Азамат Тахирович Мусагалиев женился на Виктории Мусагалиевой, с которой познакомился еще будучи студентом. В браке пара состоит уже более пятнадцати лет. Это образцовая семья, в которой растут трое детей. Дочь Милана родилась 23 июля 2008 года, дочь Лейсан родилась 7 февраля 2013 года, 12 мая 2023 года на свет появился долгожданный сын.
Мусагалиев Азамат Тахирович
Знак зодиака: Скорпион
Рост: 180 см
Дата рождения: 25 октября 1984 года
Вес: 77 кг