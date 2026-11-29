Участник юмористического шоу «Однажды в России» на телеканале ТНТ. Капитан команды КВН «Сборная Камызякского края». Ведущий шоу: «Я себя знаю», «Большое шоу», «Где логика?», «Музыкальная интуиция», «Это про меня».

Семья

Азамат Мусагалиев родился в октябре 1984 года в городе Камызяк в Астраханской области, в семье казахов. Происходит из рода адай ветви байулы племени алшын.

Город своего детства он до сих пор вспоминает с теплом и любовью, если шутит про него — всегда по-доброму.

Азамат — не единственный ребенок в семье, у него есть старшие брат и сестра. Семья мальчика почитала традиции предков и своего народа: дома мальчик общался на казахском языке, а вот с друзьями во дворе или с одноклассниками школе говорил на русском.

«У нас очень большая община, и мои родители вместе с бабушкой и дедушкой с детства приучали нас с братом к национальным традициям. Я и казахский язык хорошо знаю, и даже задавался вопросом, почему он так похож на татарский и башкирский», — рассказывал Мусагалиев.

При этом к детям в семье относились достаточно строго, следили за их должным воспитанием.

Когда Азамат еще был школьником, в его семье произошла трагедия — скоропостижно скончался отец Азамата, который был опорой для семьи и ее кормильцем. Мальчику в тот момент было всего 16 лет. После этой семейной трагедии мама Мусагалиева вынуждена была работать на двух работах, чтобы поднять детей.

Образование

В сыне отец всегда видел врача, а вот мама считала, что ребенок может стать научным сотрудником или педагогом. Азамат ходил в обычную среднюю школу №4, а в свободное время по инициативе матери посещал струнный класс музыкальной школы.

Родительские взгляды на будущее сына, а также смерть отца серьезно повлияли на жизненный путь Мусагалиева. Окончив школу, Азамат поступил в медицинскую академию в Астрахани, однако вскоре понял, что медицина — это все же не его, и перевелся на факультет рыбоохраны и экологии Астраханского государственного технического университета. Однако экологом так и не стал: будучи студентом, парень познакомился с «Клубом веселых и находчивых», и КВН сыграл значительную роль в его жизни, став основой успеха в карьере. Фото: Global Look Press

Музыкальная карьера

Занятия музыкой не прошли даром: Мусагалиев окончил класс гитары и до сих пор часто играет на этом инструменте во время своих выступлений. В арсенале артиста десятки юмористических песен. Например, «Песня о девушке, которая хотела похудеть» или совместная с Яной Кошкиной песня «Дубай».

В театре

Будучи студентом, Азамат принял окончательное решение связать дальнейшую судьбу со стезей артиста. Так в его жизни начались гастроли по российским городам в составе команды юмористов.

Путь «Камызяков» в КВН, как и карьера Мусагалиева, не был простым. Он стартовал со сборной Астрахани, которая в 2008 году в сезоне Премьер-лиги завершила выступление на этапе одной четвертой финала. Постепенно, шаг за шагом, команда набирала популярность, а сам Мусагалиев приобрел известность, сделав себе имя. Денис Дорохов, Азамат Мусагалиев, Гарик Харламов Фото: Соцсети

Кинематограф

Актерская карьера молодого юмориста началась в 2014 году: Азамат снялся в популярном ситкоме про врачей «Интерны».

В 2018 году вместе с известным юмористом Гариком «Бульдогом» Харламовым снялся в комедии «Zомбоящик».

Кроме того, Мусагалиев снимался в многочисленных кинофильмах, сериалах и шоу, среди которых:

2019 год — Хан в фильме «Холоп»

2019 год — Эльдар в сериале «Толя-робот» на телеканале ТНТ

2020 год — полицейский в фильме «Закладка»

2022 год — Азамат Тахирович, депутат/царь Иван Васильевич Грозный в фильме «СамоИрония судьбы»

2023 год — двойник Иосифа Сталина, актер щухинского училища в фильме «Иван Васильевич меняет всё».

Карьера на телевидении

Азамат Мусагалиев участвовал в следующих телешоу:

«Чувство юмора» на Первом канале (2014)

«Однажды в России» на ТНТ (2014–2024)

«Где логика?» (2015–2023)

«Импровизация» (2016–2022)

«Студия СОЮЗ» (2017–2021)

«Прожарка» (2018–2022)

«Большой завтрак» (2018)

«Всё, кроме обычного» (2018)

«Почувствуй нашу любовь дистанционно» (2020)

«TALK» (2020–2021)

«Двое на миллион» (2020–2021)

«Ты как я» (2020–2021)

«Музыкальная интуиция» (2021–2024)

«Я тебе не верю» (2021–2022)

«Концерты» (2022–2023)

«Это миниатюры» (2022–2023)

«Конфетка» (2023–2024)

«Звёзды» (2024)



Блогерство

На октябрь 2024 года на официальный паблик Мусагалиева в социальной сети «ВКонтакте» подписано более 1,4 миллиона человек.

По данным на 14 сентября 2024 года у Азамата Мусагалиева 9 335 908 подписчиков в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).

На видеоплатформе YouTube у актера более двух миллионов подписчиков.

Награды

Азамат — настоящий медалист видеохостинга YouTube. Он получил сначала серебряную кнопку (более 100 тысяч подписчиков), а затем и золотую (более миллиона подписчиков).

Политические взгляды

По словам самого актера, для политики он не подходит абсолютно, однако примерять на себе роль различных государственных и политических деятелей ему приходится постоянно.

Например, в КВН он предстал перед зрителями в образе мэра Камызяка, активно критиковал в своих ролях и скетчах нерадивых чиновников.

Актер и юморист активно поддерживает Российскую Федерацию и даже был включен в базу данных украинского ресурса «Миротворец» после выступления в Донецкой народной республике.

Выступил доверенным лицом президента Российской Федерации Владимира Путина на президентских выборах в 2018 и 2024 годах. Фото: Соцсети

Личная жизнь

В 2006 году Азамат Тахирович Мусагалиев женился на Виктории Мусагалиевой, с которой познакомился еще будучи студентом. В браке пара состоит уже более пятнадцати лет. Это образцовая семья, в которой растут трое детей. Дочь Милана родилась 23 июля 2008 года, дочь Лейсан родилась 7 февраля 2013 года, 12 мая 2023 года на свет появился долгожданный сын.

Мусагалиев Азамат Тахирович

Знак зодиака: Скорпион

Рост: 180 см

Дата рождения: 25 октября 1984 года

Вес: 77 кг