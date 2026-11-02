Баста, он же Ноггано, он же N1NT3ND0, является одним из самых успешных рэп-старожилов России. Свой первый альбом Василий Вакуленко записал в 17 лет. С тех пор он выпустил более 20 студийников и экранизировал почти 50 музыкальных композиций. Баста очень многогранен и многолик: он певец, актер, музыкант, телеведущий, продюсер, режиссер и владелец лейбла Gazgolder.

Образование

Пока Василий учился в СОШ №32 города Ростова-на-Дону, он по настоянию бабушки вынужден был посещать музыкальную школу.

Получив аттестат, Вакуленко поступил в местное музыкальное училище на дирижерское отделение, но оттуда его отчислили за плохую успеваемость.

Семья

Василий Вакуленко родился в Ростове-на-Дону в семье военнослужащего Михаила Вакуленко и студентки Анны Раздайбеды. Но родители быстро расстались, и свое детство Баста провел на попечении бабушки и дедушки. Тем временем его отец продолжал служить, а мама получала второе высшее экономическое образование.

Рэпер впоследствии признавался, что не ощущал какой-то особенной связи со своими родителями. Зато дедушка и бабушка стали для него всем. Именно бабушка отправила Василия в музыкальную школу по классу аккордеона, а потом настояла, чтобы он учился и по классу фортепиано.

Дедушка для Басты стал главным мужским примером. Выходец из казачьего рода, он много лет проработал в шахте и в молодости играл в русский хоккей. Дедушка исправно посещал собрания класса и помогал ребенку с уроками.

Личная жизнь

В 2009 году артист женился на Елене Пинской, дочери известного бизнесмена Дмитрия Пинского и журналистки Татьяны Пинской.

Супруга признается, что Баста заворожил ее на первом же свидании. Он показался ей таким эрудированным и интересным собеседником, что у нее не осталось сомнений: она хочет продолжать с ним знакомство и дальше.

Вместе с супругой Вакуленко живет в Москве и воспитывает двух дочерей: Марию, которая родилась в 2009 году, и Василису, родившуюся в 2013 году.

Начало карьеры

Еще в школьные годы Василий заинтересовался новыми для России 90-х музыкальными явлениями: рэп-культурой и хип-хопом. В 15 лет он собрал свою первую группу, которую назвал «Уличные звуки», и пробовал сам писать песни. Его тогдашними кумирами были Wu-Tang Clan, Ol’dirty Bastard и Busta Rhymes.

Карьера

Вместе со своей группой Баста пробовал гастролировать по Ростовской области, Краснодарскому краю и Северному Кавказу. Потом сделал небольшую паузу и в 2002 году отправился покорять Москву. Однажды диск Басты попал в руки Богдану Титомиру, и тот привел Вакуленко в творческое объединение Gazgolder, совладельцем которого Баста стал через несколько лет. Фото: Виталий Кривцов

2006–2010

В 2006 году клип Басты «Осень» ворвался на все музыкальные телеканалы. В это же время он выпустил сольный альбом «Баста 1», а год спустя — «Баста 2».

В 2007 году Вакуленко создал свое творческое «альтер-эго» — Ноггано. Под этим псевдонимом он выпустил три альбома. На российского рэпера обратили внимание американские производители видеоигр из Rockstar Games.

Еще одно альтер-эго Басты — N1NT3ND0 («Нинтендо»).

«Что будет, если в моей голове начнут сражаться Баста, Ноггано и N1NT3NDO? Ну, это произойдет скоро, но никто не победит. Это три составляющие меня. В каждом из нас живет плохой, злой и добрый. Просто у меня: не плохой, а Ноггано, не злой, а N1NT3NDO, не добрый, а Баста» — так говорил Вакуленко о трех своих образах.

2011–2014

В это время артист выпустил альбом «ГлаЗ» и начал работу над электронным проектом Bratia Stereo. В нем участвовали Купэ и другие музыканты, которые играли микс из хауса, дабстепа, минимал-техно, техно, хип-хопа, рока и других музыкальных направлений.

В 2012-м музыкант записал несколько кавер-версий песен Михея, в частности, трек «Мама», на который был снят видеоклип. Также Баста выступил на большом концерте, посвященном 10-летию памяти Михея, который прошел 1 ноября на площадке Arena Moscow.

По завершении 2013 года Баста вошел в список 15 российских артистов года по версии журнала Time Out.

В 2014 году в прокат вышел фильм «Газгольдер». В поддержку проката резиденты Gazgolder отправились в масштабный тур по 20 городам России.

2015­–2020

В августе 2015 года Баста стал наставником популярного музыкального телепроекта «Голос. 4-й сезон». Также принял участие в 7-м, 9-м и 11-м сезонах шоу.

В 2018 году Баста запустил на телеканале «Пятница!» музыкальный проект «Голос улиц», в котором приняли участие молодые рэперы из разных российских городов. В этом же году он стал продюсером шоу «Песни. 2-й сезон» на ТНТ вместе с Тимати, а также присоединился к составу жюри телепроекта «Голос. Дети». В 7-м сезоне подопечная Басты, Олеся Казаченко, одержала победу в проекте. Баста удостоился звания «Лучший наставник» в 7-м, 8-м и 9-м сезонах.

Главные хиты

«Ты так мне необходим» (feat. MONA)

«Удали» (feat. Ramil’)

«Сансара» (feat. Скриптонит, Диана Арбенина, Сергей Бобунец)

«Рэквием»

«Ты была права»

«Выпускной» (Медлячок)

«Где ты теперь и с кем»

«Неболей» (feat. Zivert)

«Моя игра»

«Урбан»

Скандалы

В 2016-м Децл (Кирилл Толмацкий) подал в суд на ночной клуб Gazgolder, пожаловавшись, что громкая музыка мешает спать его семье. Вакуленко воспринял претензию сверхэмоционально и обозвал рэпера в соцсетях лохматым чмом.

Позже он объяснил свою агрессию. По его словам, Децл с женой часто посещали клуб, но однажды Кирилла выставили из заведения, так как тот перебрал. Суд постановил выплатить Толмацкому 50 тысяч, но Василий не успокоился, продолжая оскорблять оппонента в соцсетях. В итоге в 2017-м ему пришлось раскошелился на новый штраф — в 350 тысяч.

В 2014 году Сеть всколыхнул конфликт между Бастой и блогерами «Немагия». Ребята сделали обзор на фильм «Газгольдер», в котором музыкант выступил в качестве режиссера, продюсера и сценариста. Видео не слишком понравилось рэперу, однако ролик заставил звезду переосмыслить свои взгляды на некоторые политические моменты. Фото: Лилия Шарловская

Бизнес

В 2021 году журнал Forbes поставил Басту на восьмую строчку в рейтинге «50 самых успешных звезд России», оценив его доход за год в $5,3 млн.

Основной бизнес Басты — это лейбл «Газгольдер». Творческое объединение появилось в 2005 году, оно сформировалось вокруг московского клуба «Газгольдер». В 2006 году на его базе появился лейбл и звукозаписывающая студия, благодаря которым и вышел первый альбом исполнителя. В «Газгольдере» функционируют арт-бюро, рекорд-лейбл, букинг и промо-агентства, магазин фирменной одежды. Компания занимается организацией и проведением концертов, выставок, спектаклей и других культурных мероприятий.

В июне 2019 года Баста стал амбассадором банка ФК «Открытие». Стоимость контракта Forbes оценивал в $200–250 тыс.

Кроме ресторана «Frank by Баста» в Москве, который специализируется на приготовлении мяса, за исполнителем числятся аудиотехника Z и ювелирное кастом-агентство. А в 2019 году Баста официально стал владельцем ростовского футбольного клуба СКА.

Дискография

Баста 1 (2006)

Баста 2 (2007)

Первый/ Ноггано (2008)

Теплый/ Ноггано (2009)

Неизданное/ Ноггано (2010)

Баста / Гуф (2010)

Баста 3 (2010)

Баста 4 (2015)

Баста/ Смоки Мо (2015)

Баста 5 (2015)

Баста 40 (2020)

Клипы