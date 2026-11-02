19 августа 2026 года Биллу Клинтону исполняется 80 лет. Он вошел в историю как 42-й президент США, при котором американская экономика пережила продолжительный подъем, а федеральный бюджет впервые за десятилетия вышел на значительный профицит. Одновременно его президентство оказалось связано с импичментом и одним из самых громких политических скандалов XX века. Как Клинтон пришел к власти, чем запомнилось его президентство, что произошло в истории с Моникой Левински и почему спустя четверть века он остается заметной фигурой американской политики и массовой культуры — в материале mk.ru.

Полное имя: Уильям Джефферсон Клинтон. При рождении — Уильям Джефферсон Блайт III; фамилию отчима Роджера Клинтона взял в 15 лет.

Дата и место рождения: 19 августа 1946 года, город Хоуп, штат Арканзас. 19 августа 2026 года исполняется 80 лет.

Семья: отец погиб в автокатастрофе за три месяца до рождения сына, ранние годы Билл провел у бабушки и дедушки. Жена — Хиллари Родэм, в браке с 1975 года. Дочь Челси родилась в 1980 году.

Образование: Джорджтаунский университет (1968), Оксфорд по стипендии Родса, Йельская школа права (1973).

До Белого дома: генеральный прокурор Арканзаса в 1977–1979 годах, губернатор штата в 1979–1981 и 1983–1992 годах.

Президентство: 42-й президент США, два срока с 1993 по 2001 год, демократ. Вступил в должность в 46 лет — третий по молодости президент в истории страны после Теодора Рузвельта и Джона Кеннеди. Фото: SAUL LOEB/Keystone Press Agency/Global Look Press

Семья и ранние годы

Билл Клинтон родился 19 августа 1946 года в Хоупе, штат Арканзас, при рождении он получил имя Уильям Джефферсон Блайт III. «Билл» — обычная английская форма имени William.

Дата рождения и место рождения подтверждаются архивными материалами Белого дома и Президентской библиотеки Клинтона. Его отец, Уильям Джефферсон Блайт-младший, работал коммивояжером. Он погиб в автомобильной аварии за три месяца до рождения будущего президента.

После его смерти мать Билла, Вирджиния Кэссиди Блайт, воспитывала сына при значительном участии бабушки Эдит Кэссиди. Позднее Вирджиния получила профессию медсестры-анестезиолога. Miller Center, специализирующийся на исследованиях президентства США, отмечает, что в первые годы жизни Билла именно мать и бабушка играли главные роли в его воспитании.

Новая фамилия

В 1950 году Вирджиния вышла замуж за Роджера Клинтона, который работал в автосалоне в Хот-Спрингс. После этого семья переехала из Хоупа.

В школе мальчик продолжал носить фамилию Блайт. Билл официально сменил фамилию на Клинтон в 15 лет (в 1962 году) в знак уважения и солидарности со своим отчимом. Этот эпизод зафиксирован в исторических архивах штата Арканзас и подтвержден биографическими материалами.

Хот-Спрингс: школа, политика и саксофон

После переезда в Хот-Спрингс Клинтон учился в местной школе и довольно рано проявил интерес к политике. По данным Miller Center, в старших классах он активно участвовал в школьной жизни и играл на саксофоне в школьном ансамбле. Музыка осталась одним из его увлечений на всю жизнь.

Но самое важное для его будущей карьеры произошло не на музыкальной сцене.

В 1963 году, когда Клинтону было 17 лет, он оказался в Вашингтоне как один из представителей Арканзаса на молодежном политическом мероприятии Boys Nation, организованном American Legion. Там он встретился с президентом Джоном Кеннеди и сфотографировался с ним в Розовом саду Белого дома. Этот снимок впоследствии стал одним из самых известных эпизодов его юности.

Кеннеди был для подростка политическим кумиром, а встреча с действующим президентом стала для Клинтона символическим подтверждением того, что политика может быть его будущим. К тому же мать Билла с детства «предсказывала ему президентство» — такая деталь есть у Miller Center как штрих к биографии 42-го президента США.

Образование

Образовательная траектория Билла Клинтона довольно точно объясняет, как молодой политик из Арканзаса оказался в национальной политике: Джорджтаун → работа у сенатора Уильяма Фулбрайта → стипендия Родса → Оксфорд → Йельская школа права.

Джорджтаунский университет и Уильям Фулбрайт

В 1964 году Клинтон поступил в Джорджтаунский университет в Вашингтоне. Он выбрал факультет международных отношений, поскольку интересовался внешней политикой и хотел получить образование, связанное с государственной службой. В 1968 году окончил университет со степенью бакалавра международных отношений.

Во время учебы Клинтон работал в офисе сенатора от Арканзаса Дж. Уильяма Фулбрайта, который в то время возглавлял сенатский комитет по международным отношениям. Этот опыт оказался для будущего политика особенно важным: Клинтон получил возможность изнутри увидеть работу Конгресса и федеральной политики.

Стипендия Родса и Оксфорд

После окончания Джорджтауна в 1968 году Клинтон получил престижную стипендию Родса (Rhodes Scholarship) для обучения в Оксфордском университете. Он провел в Великобритании около двух лет.

Однако его обучение в Оксфорде, как отмечает Miller Center, не завершилось получением диплома. Клинтон вернулся в США и в 1970 году поступил в юридическую школу Йельского университета.

Оксфордский период также был связан с политикой. Клинтон участвовал в антивоенных выступлениях, а вопрос войны во Вьетнаме впоследствии стал одним из спорных эпизодов его президентской кампании 1992 года.

Йельская школа права

В Йеле он продолжил заниматься политикой: участвовал в избирательной кампании кандидата в Сенат США от Коннектикута Джо Даффи, а позднее работал в президентской кампании Джорджа Макговерна.

В 1973 году Клинтон окончил Yale Law School и получил юридическую степень J.D. (Juris Doctor). Стоит отметить, что полученная Клинтоном степень не является аналогом российского научного звания «доктор юридических наук».

В Йеле Клинтон познакомился с Хиллари Родэм. Они оба учились в юридической школе. Согласно официальной биографии Президентской библиотеки, молодые люди поженились в 1975 году.

После Йеля Клинтон вернулся в Арканзас и начал преподавать право в юридической школе Университета Арканзаса в Фейетвилле. Преподавание стало для него промежуточным этапом: в 1974 году Билл Клинтон впервые баллотировался в Палату представителей США.

Начало карьеры: от поражения на выборах до пяти губернаторских сроков

Клинтон избирался в Палату представителей США от 3-го округа Арканзаса, но проиграл выборы республиканцу Джону Полу Хаммершмидту.

Через два года молодой политик добился первой крупной победы в родном штате: в 1976 году Клинтона избрали генеральным прокурором Арканзаса. В этой должности он находился с 1977 по 1979 год.

Эта победа стала для Клинтона первым серьезным шагом в политической карьере. На уровне штата он быстро получил возможность продемонстрировать себя как политика.

В 1978 году, спустя всего два года после избрания генеральным прокурором, Клинтон решил баллотироваться на пост губернатора. Он выиграл выборы и в 32 года стал одним из самых молодых губернаторов в истории США.

Первый губернаторский срок и поражение 1980 года

Первый срок оказался для Клинтона гораздо сложнее, чем его стремительный политический взлет. Он пытался проводить реформы, в том числе в сфере образования и инфраструктуры, но одновременно столкнулся с несколькими серьезными проблемами. Одной из самых болезненных стала ситуация с кубинскими беженцами, временно размещенными федеральными властями в лагере Форт-Чаффи.

Еще одним непопулярным решением было повышение автомобильных сборов и регистрационных платежей для финансирования дорожного строительства. Клинтон также вступил в конфликт с влиятельными представителями лесной отрасли из-за политики вырубки леса.

На выборах 1980 года Клинтон проиграл республиканцу Фрэнку Уайту. Таким образом, он не просто потерял губернаторское кресло — на тот момент он оказался самым молодым бывшим губернатором в истории США.

Это поражение стало одним из ключевых эпизодов его карьеры. Клинтон не ушел из политики: он вернулся к юридической практике в Литл-Роке и практически сразу начал готовиться к следующей губернаторской кампании.

Возвращение в 1982 году

На выборах 1982 года Клинтон вновь баллотировался на пост губернатора, на этот раз сделав ставку на признание собственных ошибок и более осторожный политический стиль