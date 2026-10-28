Детство и образование

Борис Щербаков родился 11 декабря 1949 года в Ленинграде. Его отец, Василий Захарович, и мать, Мария Михайловна, познакомились во время блокады Ленинграда, когда оба работали на Дороге Жизни — единственной транспортной артерии, связывавшей осажденный город с «большой землей».

Отец возил хлеб на полуторках, а мать работала регулировщиком движения. Однажды весной машина под управлением Василия Захаровича ушла под лед, однако он был спасен матерью Бориса. После войны родители поженились. В мирное время отец работал дальнобойщиком, а мать — намотчицей трансформаторов.

В детстве Борис активно участвовал в уличных драках и мечтал стать капитаном дальнего плавания. В возрасте 12 лет, занимаясь в школьном драмкружке, он получил предложение сыграть главную роль в фильме «Мандат». За эту работу Борис получил значительный гонорар, 480 рублей, который позволил спасти его отца от тюрьмы: Василий Щербаков случайно сбил человека, но тот остался жив, и адвокат, нанятый на деньги Бориса, доказал его невиновность.

После окончания школы в 1967 году Щербаков подал документы в Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии, но не прошел дальше третьего тура. Чтобы не терять времени, он поступил на режиссерский факультет Института культуры, где узнал о наборе курса в школе-студии МХАТ под руководством Павла Массальского. Борис поехал в Москву и настойчиво ворвался на заседание кафедры, заявив о своем желании учиться. Через полчаса его зачислили в школу-студию МХАТ, которую он окончил в 1972 году.

Параллельно с учебой Щербаков работал уборщиком метро на станции «Проспект Маркса» (ныне — «Охотный Ряд»), а также уборщиком и сторожем в шашлычной «Спорт». Фото: Лилия Шарловская

Личная жизнь

Борис Щербаков был женат на своей однокурснице Татьяне Бронзовой, которая с 1991 по 2001 годы заведовала труппой МХАТ. Их чувства зародились после репетиции отрывка «Женитьбы Белугина» на втором курсе. Татьяна развелась с первым мужем ради Бориса. Пара поженилась в 1973 году. В 1977 году у них родился сын Василий, который получил юридическое образование и окончил режиссерский факультет ВГИКа.

Театральная карьера

МХАТ имени А.П.Чехова:

«Сталевары» Г.Бокарева

«Валентин и Валентина» М.Рощина

«Заседание парткома» А.Гельмана

«Волоколамское шоссе» А.Бека

«Дачники» В.Салюка

«Вишневый сад» А.Чехова

«Чайка» А.Чехова

«И свет во тьме светит» Л.Толстого

Московский Новый драматический театр:

«Профессионалы победы» А.Гельмана

Антрепризы:

«Двое с большой дороги» В.Мережко (1997)

«Искушение» А.Николаи (2000)

«Свободная пара» (2003)

«Не отрекаются любя» (2003)

«Дама ждет, кларнет играет…» (2004)

«Пусть говорят» (2010)

«Заложники любви» (2010)

«Всё сначала» (2011)

«Подкаблучники» (2015)

Фото: Владимир Чистяков

Фильмография

Фильмы и сериалы:

«Мандат» (1963)

«Снегурочка» (1968)

«Момент истины (В августе 44-го…)» (1975)

«И снова Анискин» (1977)

«Исчезновение» (1978)

«Трасса» (1978)

«Следствие ведут ЗнаТоКи. Подпасок с огурцом» (1979)

«С любимыми не расставайтесь» (1979)

«Старый Новый год» (1980)

«Через тернии к звездам» (1980)

«Ленин. Страницы жизни» (1983)

«Гостья из будущего» (1984)

«Битва за Москву» (1985)

«Воскресный папа» (1985)

«Без срока давности» (1986)

«Петр Великий» (1986)

«Воры в законе» (1988)

«…По прозвищу «Зверь» (1990)

«Тихий Дон» (1992–2006)

«Кодекс бесчестия» (1993)

«Третий не лишний» (1994)

«Волшебник Изумрудного города» (1994)

«Королева Марго» (1996)

«Старые песни о главном 2» (1996)

«Чехов и Ко» (1998)

«День святого Валентина» (2000)

«Марш Турецкого» (2000)

«Сыщики» (2001–2006)

«Следствие ведут ЗнаТоКи. Третейский судья» (2002)

«Следствие ведут ЗнаТоКи. Пуд золота» (2002)

«Убойная сила 4» (2003)

«Солдаты» (2004, 2006–2007)

«Осторожно, Задов!» (2005)

«Грозовые ворота» (2006)

«Любовь как любовь» (2006)

«Саперы» (2007)

«Бородин. Возвращение генерала» (2008)

«Катя» (2009)

«Высший пилотаж» (2009)

«Военная разведка» (2010–2012)

«Жуков» (2011)

«Катя. Продолжение» (2011)

«Легенда №17» (2013)

«Мститель» (2013)

«Красная королева» (2015)

«Семья Светофоровых» (2016–2018)

«Крым» (2017)

«Команда Б» (2018)

«Универ» (2018)

«Лев Яшин. Вратарь мечты» (2019)

«Спасти Ленинград» (2019)

«Обоюдное согласие» (2022)

«Ёлки 10» (2023)

«Федя. Народный футболист» (2024)

Телеспектакли

«В восемнадцать мальчишеских лет» (1974)

«Заседание парткома» (1976)

«С любовью к женщине» (1978)

«Бездельники поневоле №215» (Киножурнал «Фитиль», 1980)

«Волоколамское шоссе» (1984)

«Дорогие мои, хорошие» (1988)

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Pres

Дублирование

«Враг народа» (1990)

«Гудзонский ястреб» (1991)

«Некуда бежать» (1993)

«На расстоянии удара» (1993)

«Уличный боец» (1994)

«Максимальный риск» (1996)

«Машина времени» (2002)

«Эдисон» (2006)

«Богатырша» (2015)

Телевидение

«Голубой огонек 1982» (ко Дню 8 марта, вместе с Александром Парром и Вадимом Ледогоровым)

«Доброе утро» на Первом канале (январь 2007-го 27 мая 2014 года)

«Последний день» на телеканале «Звезда» (18 сентября 2015–29 сентября 2021)

«Главный день» на телеканале «Звезда» (6 октября 2021–24 августа 2024)

«Хорошие песни» на телеканале «ТВ Центр» (с 3 ноября 2023 года, вместе с Элеонорой Филиной)

«Любовь на линии огня» на телеканале «Звезда» (с 18 января 2025)

Награды

23 января 1985 года — Заслуженный артист РСФСР

1985 год — Лауреат Государственной премии СССР за участие в фильме «Берег»

26 мая 1994 года — Народный артист Российской Федерации

23 октября 1998 года — Лауреат Ордена Дружбы за многолетнюю плодотворную деятельность и в связи с 100-летием МХАТ

2016 год — Лауреат премии ФСБ России за заслуги в киноиндустрии

19 мая 2020 года — Лауреат Ордена Почёта за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства

Политические взгляды

Борис Щербаков поддерживает текущую российскую политику в отношении Украины. В 2014 году он поддержал воссоединение Крыма с Россией, называя себя советским человеком, который всегда считал Крым российской территорией.

Он поддержал специальную военную операцию России на территории Украины и подписал письмо с поддержкой решения президента РФ Владимира Путина в марте 2022 года. Также он выразил поддержку антироссийским санкциям со стороны Запада, отмечая необходимость уменьшения зависимости России от Запада и помощи жителям Донбасса. В связи с политической позицией Украина ввела против него санкции.

ФИО: Борис Васильевич Щербаков

Дата рождения: 11 декабря 1949 года

Место рождения: Ленинград, СССР

Рост: 177 см

Вес: 73 кг

Знак зодиака: Стрелец