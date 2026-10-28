Дата обновления страницы: 02.11.2026
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Биография

Детство и образование

Борис Щербаков родился 11 декабря 1949 года в Ленинграде. Его отец, Василий Захарович, и мать, Мария Михайловна, познакомились во время блокады Ленинграда, когда оба работали на Дороге Жизни — единственной транспортной артерии, связывавшей осажденный город с «большой землей».

Отец возил хлеб на полуторках, а мать работала регулировщиком движения. Однажды весной машина под управлением Василия Захаровича ушла под лед, однако он был спасен матерью Бориса. После войны родители поженились. В мирное время отец работал дальнобойщиком, а мать — намотчицей трансформаторов.

В детстве Борис активно участвовал в уличных драках и мечтал стать капитаном дальнего плавания. В возрасте 12 лет, занимаясь в школьном драмкружке, он получил предложение сыграть главную роль в фильме «Мандат». За эту работу Борис получил значительный гонорар, 480 рублей, который позволил спасти его отца от тюрьмы: Василий Щербаков случайно сбил человека, но тот остался жив, и адвокат, нанятый на деньги Бориса, доказал его невиновность.

После окончания школы в 1967 году Щербаков подал документы в Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии, но не прошел дальше третьего тура. Чтобы не терять времени, он поступил на режиссерский факультет Института культуры, где узнал о наборе курса в школе-студии МХАТ под руководством Павла Массальского. Борис поехал в Москву и настойчиво ворвался на заседание кафедры, заявив о своем желании учиться. Через полчаса его зачислили в школу-студию МХАТ, которую он окончил в 1972 году.

Параллельно с учебой Щербаков работал уборщиком метро на станции «Проспект Маркса» (ныне — «Охотный Ряд»), а также уборщиком и сторожем в шашлычной «Спорт».

Личная жизнь

Борис Щербаков был женат на своей однокурснице Татьяне Бронзовой, которая с 1991 по 2001 годы заведовала труппой МХАТ. Их чувства зародились после репетиции отрывка «Женитьбы Белугина» на втором курсе. Татьяна развелась с первым мужем ради Бориса. Пара поженилась в 1973 году. В 1977 году у них родился сын Василий, который получил юридическое образование и окончил режиссерский факультет ВГИКа.

Театральная карьера

МХАТ имени А.П.Чехова:

  • «Сталевары» Г.Бокарева
  • «Валентин и Валентина» М.Рощина
  • «Заседание парткома» А.Гельмана
  • «Волоколамское шоссе» А.Бека
  • «Дачники» В.Салюка
  • «Вишневый сад» А.Чехова
  • «Чайка» А.Чехова
  • «И свет во тьме светит» Л.Толстого

Московский Новый драматический театр:

  • «Профессионалы победы» А.Гельмана

Антрепризы:

  • «Двое с большой дороги» В.Мережко (1997)
  • «Искушение» А.Николаи (2000)
  • «Свободная пара» (2003)
  • «Не отрекаются любя» (2003)
  • «Дама ждет, кларнет играет…» (2004)
  • «Пусть говорят» (2010)
  • «Заложники любви» (2010)
  • «Всё сначала» (2011)
  • «Подкаблучники» (2015)

Фильмография

Фильмы и сериалы:

  • «Мандат» (1963)
  • «Снегурочка» (1968)
  • «Момент истины (В августе 44-го…)» (1975)
  • «И снова Анискин» (1977)
  • «Исчезновение» (1978)
  • «Трасса» (1978)
  • «Следствие ведут ЗнаТоКи. Подпасок с огурцом» (1979)
  • «С любимыми не расставайтесь» (1979)
  • «Старый Новый год» (1980)
  • «Через тернии к звездам» (1980)
  • «Ленин. Страницы жизни» (1983)
  • «Гостья из будущего» (1984)
  • «Битва за Москву» (1985)
  • «Воскресный папа» (1985)
  • «Без срока давности» (1986)
  • «Петр Великий» (1986)
  • «Воры в законе» (1988)
  • «…По прозвищу «Зверь» (1990)
  • «Тихий Дон» (1992–2006)
  • «Кодекс бесчестия» (1993)
  • «Третий не лишний» (1994)
  • «Волшебник Изумрудного города» (1994)
  • «Королева Марго» (1996)
  • «Старые песни о главном 2» (1996)
  • «Чехов и Ко» (1998)
  • «День святого Валентина» (2000)
  • «Марш Турецкого» (2000)
  • «Сыщики» (2001–2006)
  • «Следствие ведут ЗнаТоКи. Третейский судья» (2002)
  • «Следствие ведут ЗнаТоКи. Пуд золота» (2002)
  • «Убойная сила 4» (2003)
  • «Солдаты» (2004, 2006–2007)
  • «Осторожно, Задов!» (2005)
  • «Грозовые ворота» (2006)
  • «Любовь как любовь» (2006)
  • «Саперы» (2007)
  • «Бородин. Возвращение генерала» (2008)
  • «Катя» (2009)
  • «Высший пилотаж» (2009)
  • «Военная разведка» (2010–2012)
  • «Жуков» (2011)
  • «Катя. Продолжение» (2011)
  • «Легенда №17» (2013)
  • «Мститель» (2013)
  • «Красная королева» (2015)
  • «Семья Светофоровых» (2016–2018)
  • «Крым» (2017)
  • «Команда Б» (2018)
  • «Универ» (2018)
  • «Лев Яшин. Вратарь мечты» (2019)
  • «Спасти Ленинград» (2019)
  • «Обоюдное согласие» (2022)
  • «Ёлки 10» (2023)
  • «Федя. Народный футболист» (2024)

Телеспектакли

  • «В восемнадцать мальчишеских лет» (1974)
  • «Заседание парткома» (1976)
  • «С любовью к женщине» (1978)
  • «Бездельники поневоле №215» (Киножурнал «Фитиль», 1980)
  • «Волоколамское шоссе» (1984)
  • «Дорогие мои, хорошие» (1988)
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Pres

Дублирование

  • «Враг народа» (1990)
  • «Гудзонский ястреб» (1991)
  • «Некуда бежать» (1993)
  • «На расстоянии удара» (1993)
  • «Уличный боец» (1994)
  • «Максимальный риск» (1996)
  • «Машина времени» (2002)
  • «Эдисон» (2006)
  • «Богатырша» (2015)

Телевидение

  • «Голубой огонек 1982» (ко Дню 8 марта, вместе с Александром Парром и Вадимом Ледогоровым)
  • «Доброе утро» на Первом канале (январь 2007-го 27 мая 2014 года)
  • «Последний день» на телеканале «Звезда» (18 сентября 2015–29 сентября 2021)
  • «Главный день» на телеканале «Звезда» (6 октября 2021–24 августа 2024)
  • «Хорошие песни» на телеканале «ТВ Центр» (с 3 ноября 2023 года, вместе с Элеонорой Филиной)
  • «Любовь на линии огня» на телеканале «Звезда» (с 18 января 2025)

Награды

  • 23 января 1985 года — Заслуженный артист РСФСР
  • 1985 год — Лауреат Государственной премии СССР за участие в фильме «Берег»
  • 26 мая 1994 года — Народный артист Российской Федерации
  • 23 октября 1998 года — Лауреат Ордена Дружбы за многолетнюю плодотворную деятельность и в связи с 100-летием МХАТ
  • 2016 год — Лауреат премии ФСБ России за заслуги в киноиндустрии
  • 19 мая 2020 года — Лауреат Ордена Почёта за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства

Политические взгляды

Борис Щербаков поддерживает текущую российскую политику в отношении Украины. В 2014 году он поддержал воссоединение Крыма с Россией, называя себя советским человеком, который всегда считал Крым российской территорией.

Он поддержал специальную военную операцию России на территории Украины и подписал письмо с поддержкой решения президента РФ Владимира Путина в марте 2022 года. Также он выразил поддержку антироссийским санкциям со стороны Запада, отмечая необходимость уменьшения зависимости России от Запада и помощи жителям Донбасса. В связи с политической позицией Украина ввела против него санкции.

 

 

ФИО: Борис Васильевич Щербаков
Дата рождения: 11 декабря 1949 года
Место рождения: Ленинград, СССР
Рост: 177 см
Вес: 73 кг
Знак зодиака: Стрелец