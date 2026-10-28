Детство и образование
Борис Щербаков родился 11 декабря 1949 года в Ленинграде. Его отец, Василий Захарович, и мать, Мария Михайловна, познакомились во время блокады Ленинграда, когда оба работали на Дороге Жизни — единственной транспортной артерии, связывавшей осажденный город с «большой землей».
Отец возил хлеб на полуторках, а мать работала регулировщиком движения. Однажды весной машина под управлением Василия Захаровича ушла под лед, однако он был спасен матерью Бориса. После войны родители поженились. В мирное время отец работал дальнобойщиком, а мать — намотчицей трансформаторов.
В детстве Борис активно участвовал в уличных драках и мечтал стать капитаном дальнего плавания. В возрасте 12 лет, занимаясь в школьном драмкружке, он получил предложение сыграть главную роль в фильме «Мандат». За эту работу Борис получил значительный гонорар, 480 рублей, который позволил спасти его отца от тюрьмы: Василий Щербаков случайно сбил человека, но тот остался жив, и адвокат, нанятый на деньги Бориса, доказал его невиновность.
После окончания школы в 1967 году Щербаков подал документы в Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии, но не прошел дальше третьего тура. Чтобы не терять времени, он поступил на режиссерский факультет Института культуры, где узнал о наборе курса в школе-студии МХАТ под руководством Павла Массальского. Борис поехал в Москву и настойчиво ворвался на заседание кафедры, заявив о своем желании учиться. Через полчаса его зачислили в школу-студию МХАТ, которую он окончил в 1972 году.
Параллельно с учебой Щербаков работал уборщиком метро на станции «Проспект Маркса» (ныне — «Охотный Ряд»), а также уборщиком и сторожем в шашлычной «Спорт».
Личная жизнь
Борис Щербаков был женат на своей однокурснице Татьяне Бронзовой, которая с 1991 по 2001 годы заведовала труппой МХАТ. Их чувства зародились после репетиции отрывка «Женитьбы Белугина» на втором курсе. Татьяна развелась с первым мужем ради Бориса. Пара поженилась в 1973 году. В 1977 году у них родился сын Василий, который получил юридическое образование и окончил режиссерский факультет ВГИКа.
Театральная карьера
МХАТ имени А.П.Чехова:
- «Сталевары» Г.Бокарева
- «Валентин и Валентина» М.Рощина
- «Заседание парткома» А.Гельмана
- «Волоколамское шоссе» А.Бека
- «Дачники» В.Салюка
- «Вишневый сад» А.Чехова
- «Чайка» А.Чехова
- «И свет во тьме светит» Л.Толстого
Московский Новый драматический театр:
- «Профессионалы победы» А.Гельмана
Антрепризы:
- «Двое с большой дороги» В.Мережко (1997)
- «Искушение» А.Николаи (2000)
- «Свободная пара» (2003)
- «Не отрекаются любя» (2003)
- «Дама ждет, кларнет играет…» (2004)
- «Пусть говорят» (2010)
- «Заложники любви» (2010)
- «Всё сначала» (2011)
- «Подкаблучники» (2015)
Фильмография
Фильмы и сериалы:
- «Мандат» (1963)
- «Снегурочка» (1968)
- «Момент истины (В августе 44-го…)» (1975)
- «И снова Анискин» (1977)
- «Исчезновение» (1978)
- «Трасса» (1978)
- «Следствие ведут ЗнаТоКи. Подпасок с огурцом» (1979)
- «С любимыми не расставайтесь» (1979)
- «Старый Новый год» (1980)
- «Через тернии к звездам» (1980)
- «Ленин. Страницы жизни» (1983)
- «Гостья из будущего» (1984)
- «Битва за Москву» (1985)
- «Воскресный папа» (1985)
- «Без срока давности» (1986)
- «Петр Великий» (1986)
- «Воры в законе» (1988)
- «…По прозвищу «Зверь» (1990)
- «Тихий Дон» (1992–2006)
- «Кодекс бесчестия» (1993)
- «Третий не лишний» (1994)
- «Волшебник Изумрудного города» (1994)
- «Королева Марго» (1996)
- «Старые песни о главном 2» (1996)
- «Чехов и Ко» (1998)
- «День святого Валентина» (2000)
- «Марш Турецкого» (2000)
- «Сыщики» (2001–2006)
- «Следствие ведут ЗнаТоКи. Третейский судья» (2002)
- «Следствие ведут ЗнаТоКи. Пуд золота» (2002)
- «Убойная сила 4» (2003)
- «Солдаты» (2004, 2006–2007)
- «Осторожно, Задов!» (2005)
- «Грозовые ворота» (2006)
- «Любовь как любовь» (2006)
- «Саперы» (2007)
- «Бородин. Возвращение генерала» (2008)
- «Катя» (2009)
- «Высший пилотаж» (2009)
- «Военная разведка» (2010–2012)
- «Жуков» (2011)
- «Катя. Продолжение» (2011)
- «Легенда №17» (2013)
- «Мститель» (2013)
- «Красная королева» (2015)
- «Семья Светофоровых» (2016–2018)
- «Крым» (2017)
- «Команда Б» (2018)
- «Универ» (2018)
- «Лев Яшин. Вратарь мечты» (2019)
- «Спасти Ленинград» (2019)
- «Обоюдное согласие» (2022)
- «Ёлки 10» (2023)
- «Федя. Народный футболист» (2024)
Телеспектакли
- «В восемнадцать мальчишеских лет» (1974)
- «Заседание парткома» (1976)
- «С любовью к женщине» (1978)
- «Бездельники поневоле №215» (Киножурнал «Фитиль», 1980)
- «Волоколамское шоссе» (1984)
- «Дорогие мои, хорошие» (1988)
Дублирование
- «Враг народа» (1990)
- «Гудзонский ястреб» (1991)
- «Некуда бежать» (1993)
- «На расстоянии удара» (1993)
- «Уличный боец» (1994)
- «Максимальный риск» (1996)
- «Машина времени» (2002)
- «Эдисон» (2006)
- «Богатырша» (2015)
Телевидение
- «Голубой огонек 1982» (ко Дню 8 марта, вместе с Александром Парром и Вадимом Ледогоровым)
- «Доброе утро» на Первом канале (январь 2007-го 27 мая 2014 года)
- «Последний день» на телеканале «Звезда» (18 сентября 2015–29 сентября 2021)
- «Главный день» на телеканале «Звезда» (6 октября 2021–24 августа 2024)
- «Хорошие песни» на телеканале «ТВ Центр» (с 3 ноября 2023 года, вместе с Элеонорой Филиной)
- «Любовь на линии огня» на телеканале «Звезда» (с 18 января 2025)
Награды
- 23 января 1985 года — Заслуженный артист РСФСР
- 1985 год — Лауреат Государственной премии СССР за участие в фильме «Берег»
- 26 мая 1994 года — Народный артист Российской Федерации
- 23 октября 1998 года — Лауреат Ордена Дружбы за многолетнюю плодотворную деятельность и в связи с 100-летием МХАТ
- 2016 год — Лауреат премии ФСБ России за заслуги в киноиндустрии
- 19 мая 2020 года — Лауреат Ордена Почёта за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства
Политические взгляды
Борис Щербаков поддерживает текущую российскую политику в отношении Украины. В 2014 году он поддержал воссоединение Крыма с Россией, называя себя советским человеком, который всегда считал Крым российской территорией.
Он поддержал специальную военную операцию России на территории Украины и подписал письмо с поддержкой решения президента РФ Владимира Путина в марте 2022 года. Также он выразил поддержку антироссийским санкциям со стороны Запада, отмечая необходимость уменьшения зависимости России от Запада и помощи жителям Донбасса. В связи с политической позицией Украина ввела против него санкции.
ФИО: Борис Васильевич Щербаков
Дата рождения: 11 декабря 1949 года
Место рождения: Ленинград, СССР
Рост: 177 см
Вес: 73 кг
Знак зодиака: Стрелец