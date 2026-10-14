Дмитрий Брекоткин родился 28 марта 1970 года в Свердловске. Его отец работал инженером, мать была занята в сфере медицины.

Дмитрий с детства увлекается спортом. Занимался такими его видами, как ориентирование, плавание, лыжи, игра в бадминтон. В пятом классе увлекся самбо, имеет разряд кандидата в мастера спорта.

С 1988 по 1990 год служил срочную службу в танковых войсках в Восточной Германии.

После окончания службы в армии поступил в Уральский политехнический институт на специальность "механическая обработка цветных металлов". Студентом начал играть в КВН.

Учебу закончить не удалось — Брекоткин был отчислен из-за пропуска занятий и общей неуспеваемости.

Со сменой статуса студента на рабочего на стройке играть в КВН не прекратил. В итоге выбрал путь профессионального юмориста.

Семья

Первая супруга Екатерина. Познакомилось молодые люди в студенческом стройотряде. Свадьба состоялась 23 декабря 1995 года. В браке родилось двое дочерей: Анастасия (1997 г.) и Елизавета (2004 г.). Брак продлился до 2017 года.

Вторая избранница артиста — Олеся родила артисту двоих детей: сына Гошу и дочь Маргариту.

Карьера

Играть за университетскую команду «Уральские пельмени» Брекоткин начал в студенческом строительном отряде «Эдельвейс». Там же он познакомился с Сергеем Ершовым и Дмитрием Соколовым.

1999 г. Команда завоевывает награду «КиВиН в светлом» на музыкальном фестивале в Юрмале.

В 2000 в составе команды Брекоткин становится чемпионом Высшей лиги КВН.

2002 году «Уральские пельмени» выигрывают в музыкальном конкурсе "Голосящий КиВиН" и становятся победителями кубка суперчемпионов КВН.

В 2007—2009 годах Дмитрий регулярно появляется в проекте «Шоу Ньюs» на THT .

С 2013 года (август) по 2014 года (декабрь) выступает рекламным лицом спутникового оператора «Триколор ТВ», а в 2017 году рекламирует шоколадный батончик «35». Скриншот видео @ProPelmeny

Фильмография:

1986 — «Железное поле» — школьник;

2097 —«Очень русский детектив» — Алексей, доставщик пиццы;

2017 — «Везучий случай» — Сергей.

Телевидение:

1995—2007 — «КВН» — участник команды «Уральские пельмени»;

2001 — «Писаки» — Лев Толстой, писатель;

2001 — «Вне родных квадратных метров» — Илья Валентинович;

2005—2011 – «Слава Богу, ты пришёл!»; — играет самые разные роли;

2007—2009 — «Шоу Ньюs» —занят в разных сюжетах;

2007 — «Стенка на стенку» — участник (4 выпуск);

2009—2013 — «ДаЁшь молодЁжь!» – исполняет различные роли;

2009 — «Большая разница» — Модест Иванов;

2009 — «День знаний по-нашему» — Феликс;

Начиная с 2009 – участник «Уральских пельменей» – занят в самых разных сюжетах;

2010 — «Новый год по-нашему!» — Лева;

2010 — «Жестокие игры» — участник игры;

2010—2011 — «Южное Бутово» — Дмитрий;

2011—2013 – «Нереальная история» – занят в различных ролях;

2011 — «Моржовка» – Иван;

2012 — «Валера-TV» – Алексей «Леха» Флэш;

2023—«Мама будет против» — Тамара Игоревна.

Участие в скандалах

Дмитрий очень рано создал семью. Он женился на Екатерине еще будучи студентом. Брак длился долго – 22 года и, тем не менее, распался.

Информации о заключении официального брака со второй избранницей Олесей не проходила. Тем не менее, пара растит двоих детей.

Брекоткину приписывали роман с партнершей по сцене Юлией Михалковой, но та возможность близких отношений опровергает. При этом говорит, что он подобных слухов больше всех пострадал сам Дима. Источник: wikipedia.org. Автор: Riding the Bullet

Любимые зрителями образы

Тамара Игоревна. Сам Брекоткин говорил, что подошел к этой роли очень ответственно. В ход пошли и выщипывание бровей, и бритье ног, и плотные колготки. Артист делал подкладывание в одежду поролоновых попы и груди, чтобы нужные части тела выпирали должным образом. И пользовался макияжем. Причем, больше всего его волновало, что туш для ресниц не смывалась после окончания съемок до конца, придавая ему сомнительную фривольность по пути до дома. «На меня пару раз так странно смотрели на заправках. А каблуки… Ужас, как женщины это делают! Я в шоке...» , – делился артист в интервью.

Дмитрий запомнился в роли Красной Шапочки, которая несла бабушке батарею погреться, а также в образе слесаря 4-го и 6-го разряда. Номер «Кафедра бубна» особенно часто упоминается в отзывах зрителей с положительной стороны: по ходу миниатюры Брекоткин и его коллега Дмитрий Соколов изображают профессоров музыкального вуза, экзаменующих юного «бубниста», его играет Вячеслав Мясников.

С Гурской Брекоткин часто изображали супругов и разыгрывали домашние сценки, доводя их до юмористического абсурда, особенно зрителям полюбилась миниатюра «Нечего надеть».

Образ главы среднестатистической российской семьи стал любимом в репертуаре юмориста. Для его создания артист использовал классический наряд: растянутые штаны и майку-алкоголичку. А дополняла образ существенная деталь: отсутствие зуба — отличительная черта внешности самого Брекоткина.

Кроме того, юморист полюбился зрителям в образах: мужа, бабушки, декана, учительницы, девочка Элли и воробья.

Последние новости

2019 г. – из коллектива ушла Юлия Михалкова и отделился Сергей Светлаков.

2019 г. Мясников и Рожков организовали свое отдельное шоу «Ваши пельмени». Во время концертов в Екатеринбурге, а также для записей для канала СТС они присоединяются к основному составу.

2020 г. Коллектив отсудил у бывшего шоураннера почти 2 млн рублей. Было доказано, что экс-продюсер Нетиевский не имеет право использовать записанные передачи, так как истек лицензионный срок.

Сольные концерты/Мнение аудитории

Брекоткина можно пригласить выступить на мероприятиях, корпоративных вечеринках, свадьбах, юбилеях.

Отзывы на выступление: «Мой любимчик», «Он очень обаятельный, смешной, а какой пластичный». «Весь в доску свой, видно, что хороший». «Талантливый артист», «Очень смешные миниатюры». «Большой молодец».

Коллеги по коллективу:

Андрей Рожков, Дмитрий Соколов, Вячеслав Мясников, Сергей Исаев, Максим Ярица, Александр Попов, Сергей Ершов, Сергей Калугин, Илана Юрьева, Ксения Корнева, Артем Пушкин, Данила Пятков и Роман Постовалов.



Дата рождения:

28 марта 1970 года

Где родился:

Свердловск

Образование:

Уральский политехнический институт на специальность "механическая обработка цветных металлов" (не закончил).