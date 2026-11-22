Семья

Данила Козловский родился 3 мая 1985 года в Москве. У Данилы есть два брата. Старший, Егор, и младший — Иван.

Его отец — Валерий Иванович Козловский (1946), заслуженный работник культуры России, доктор философских наук, профессор Московского государственного института культуры (МГИКа); принимал участие в создании кафедры рекламы в вузе, первой в России высшей школы рекламы, первого Российского студенческого фестиваля социальной рекламы.

Мать — Надежда Николаевна Звенигородская (1951), актриса, окончила Щукинское театральное училище, позже работала в Москонцерте. В 1990-е оставила карьеру ради воспитания троих детей, позже снималась вместе с сыном в фильмах «Статус: свободен» и «Экипаж».

Родители развелись, когда Козловский был маленьким. Данила поддерживает отношения с отцом Валерием Ивановичем. В 2022 году актер опубликовал редкие совместные фотографии с родителем, поздравив его с днем рождения.

Учеба и образование

Данила Козловский в раннем возрасте учился в школе с углубленным изучением испанского языка, но, по его признанию, его оттуда довольно быстро отчислили. Затем он занимался балетом и пять лет футболом.

В десять лет Козловский поступил в Кронштадтский морской кадетский корпус, который окончил в 2002 году.

После кадетского корпуса Козловский поступил в Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства (СПбГАТИ). С 2002-го по 2007 год он обучался на факультете актерского искусства и режиссуры на курсе народного артиста Российской Федерации Льва Додина. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Актерская карьера

Данила Козловский начал актерскую карьеру в 1996 году с роли хулигана-шестиклассника Дениса Селиверстова в сериале «Простые истины».

После окончания СПбГАТИ в 2007 году вошел в состав Молодой студии Академического Малого драматического театра — Театра Европы в Санкт-Петербурге под руководством Льва Додина.

Переломным моментом в карьере стал 2005 год, когда Козловский получил свою первую главную роль — футболиста Николая в фильме Алексея Германа-младшего «Гарпастум». Лента получила Национальную премию кинокритиков и кинопрессы «Золотой Овен» в категории «Лучшая режиссерская работа», а актер удостоился премии российской кинокритики и кинопрессы «Белый слон» в номинации «За лучшую мужскую роль».

В 2012 году был приглашен в труппу Театра Европы в Санкт-Петербурге. Играл в спектаклях «Коварство и любовь» по одноименной драме Фридриха Шиллера в роли Фердинанда, «Вишневый сад» по одноименной пьесе А.П.Чехова в роли Ермолая Лопахина и «Гамлет» Уильяма Шекспира в роли Гамлета.

В этом же году Козловский исполнил роли в картинах «Шпион» и «Духless», а в 2013-м сыграл хоккеиста Валерия Харламова в хите российского проката «Легенда №17».

В 2014 году состоялся голливудский дебют актера в фильме Марка Уотерса «Академия вампиров», а в 2017-м актер снялся в роли Вещего Олега в канадско-ирландском сериале «Викинги».

Через два года выходят киноленты «Тренер», «Статус: Свободен» и «На районе» (дебютный фильм Ольги Зуевой), в которых Козловский сыграл главные роли и выступил в качестве одного из продюсеров, а в некоторых — соавтора сценария и режиссера. В 2021–2022 годах он также стал режиссером фильма «Чернобыль» и сериала «Карамора».

В 2024 году актер начал выступать в Европе с музыкальным моноспектаклем Frank.

Фильмография

В кино начал сниматься еще в 1999 году. Снялся в 47 фильмах.

1999 — сериал «Простые истины». Денис Селиверстов, ученик 6«А» класса

2003 — сериал «Я все решу сама: Танцующая на волнах». Валера

2003 — сериал «Улицы разбитых фонарей. Менты-5». Попов, солдат-дезертир

2003 — х/ф «Сисси — мятежная императрица» / Sissi, l'impératrice rebelle. Юный Франц Иосиф

2004 — х/ф «На Верхней Масловке». Модильяни

2005 — х/ф «Гарпастум». Николай

2006 — сериал «Алька». Леня Астахов

2006 — х/ф «Преступление и погода». Виктор

2007 — х/ф «Завещание Ленина». Сергей Шаламов, старший брат Варлама Шаламова

2008 — х/ф «Мы из будущего». Сергей Филатов («Борман»)

2009 — х/ф «Весельчаки». Люся (Люся Мохнатая) / Дима

2009 — сериал «А. Д. Даниил Агеев». Фотограф

2009 — х/ф «Гамлет. XXI век». Лаэрт

2010 — х/ф «Одиночка». Андрей Громов

2010 — сериал «Покушение». Евгений Костин, капитан Красной армии

2010 — х/ф «Москва, я люблю тебя!» (новелла №16 «Таксист»). Таксист

2011 — х/ф «Гольфстрим под айсбергом». Ари Брыльский

2011 — х/ф «Мишень». Митя

2011 — х/ф «Пять невест». Алексей Каверин, старший лейтенант Красной армии, летчик-истребитель

2011 — х/ф «Шхера-18». Андрей Егоров

2011 — х/ф «Распутин». Великий князь Дмитрий Павлович

2012 — х/ф «Шпион». Егор Дорин, советский разведчик, лейтенант

2012 — х/ф «Духless». Максим Евгеньевич Андреев, топ-менеджер крупного международного банка

2013 — х/ф «Легенда №17». Валерий Харламов, нападающий сборной СССР по хоккею с шайбой

2013 — х/ф «Все началось в Харбине». Борис Эйбоженко

2013 — х/ф «Привычка расставаться». Вадим

2014 — х/ф «Академия вампиров». Дмитрий Беликов

2014 — х/ф «Дубровский». Владимир Дубровский, преуспевающий столичный юрист и завсегдатай модных клубов

2015 — х/ф «Духless-2». Максим (Макс) Евгеньевич Андреев

2015 — х/ф «Хардкор». Акан — человек-альбинос, владеющий силой телекинеза

2016 — х/ф «Пятница». Михаил Бондарь, миллионер-официант

2016 — х/ф «Статус: свободен». Никита Колесников

2016 — х/ф «Экипаж». Алексей Игоревич Гущин, второй пилот-стажер

2016 — х/ф «Викинг». Владимир Святославич, князь новгородский, затем великий князь киевский

2017 — х/ф «Матильда». Граф Воронцов

2018 — сериал «Макмафия». Григорий Мишин

2018 — х/ф «Довлатов». Давид

2018 — х/ф «Тренер». Юрий Столешников, футболист и тренер команды «Метеор»

2018 — х/ф «На районе». Андрей Кисин («Киса»), друг Вовы

2018 — х/ф «Коронация». Воронцов

2019 — сериал «Викинги» (6-й сезон). Вещий Олег

2021 — х/ф «Чернобыль». Алексей Карпушин, капитан, спасатель, пожарный

2022 — сериал «Карамора». Молодой анархист

2022 — сериал «Надвое». Костя

2022 — сериал «Люся». Сеня

2022 — х/ф «Молодой человек». Коля

2022 — х/ф «Происшествие в стране Мульти-Пульти». Балбес

2022 — сериал «13-я клиническая». Кирилл Александрович Акиньшин, хирург

2024 — х/ф «Летучий корабль». Бабки-ёжки (нет в титрах)

Премьеры с его участием в 2026–2027 гг.

2026 — Ожидаемый выход сериала «Официально красивые», боевик.

2027 — запланирован фильм «Один в океане». Фото: Global Look Press

Личная жизнь

Осенью 2008 года Козловский женился на однокурснице. Первой женой актера стала Уршула Магдалена Малка (род. 1979), польская актриса Театра Европы в Санкт-Петербурге. Молодые учились на одном курсе на факультете актерского искусства и режиссуры СПбГАТИ. Развелись в 2011-м.

В 2013–2014 годах у Козловского был роман с актрисой Юлией Снигирь (1983). Отношения стали развиваться во время съемок исторической драмы «Распутин».

В 2015 году актер начал встречаться с моделью и режиссером Ольгой Зуевой. В феврале 2020 года в Нью-Йорке у пары родилась дочь Ода Валентина. Вскоре после этого они с Ольгой расстались. Актер часто выставляет фотографии с дочерью на свои социальные страницы.

В 2021 году СМИ сообщили о романе Данилы Козловского с Оксаной Акиньшиной, но сами актеры не комментировали эту информацию.

Политические и религиозные взгляды

Данила Козловский не раз подчеркивал, что спортсмены и актеры, идущие в политику, — это выглядит очень «смешно и грустно». Себя на данном поприще он не видит.

Данила Козловский подвергся резкому осуждению за сериал «Карамора», героями которого стали представители династии Романовых, правящие