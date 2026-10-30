16 октября 2026 года Дмитрию Хворостовскому исполнилось бы 64 года. Выдающийся российский баритон и народный артист России, он получил мировую известность после победы на конкурсе «Певец мира» в Кардиффе в 1989 году. Хворостовский пел на ведущих оперных сценах мира, записывал русские романсы и песни военных лет. Певец умер 22 ноября 2017 года в возрасте 55 лет. Как складывались его карьера и личная жизнь и что стало причиной смерти — в материале mk.ru.

Полное имя: Дмитрий Александрович Хворостовский

Дата рождения: 16 октября 1962 года

Место рождения: Красноярск

Дата смерти: 22 ноября 2017 года (55 лет)

Место смерти: Лондон, Великобритания

Причина смерти: опухоль головного мозга

Место захоронения: Новодевичье кладбище в Москве и Красноярск

Профессия: оперный певец (баритон)

Звания: заслуженный артист РСФСР, народный артист России (1995)

Семья: был дважды женат — на Светлане Ивановой и Флоранс Илли; пятеро детей

Семья, ранние годы, образование

Д митрий Хворостовский родился 16 октября 1962 года в Красноярске. Его отец, Александр Степанович, был инженером-химиком и при этом увлеченным музыкантом -любителем: он прекрасно играл на фортепиано и собирал записи оперных исполнителей. Мать, Людмила Петровна, работала врачом — акушером-гинеколого м (она скончалась в июне 2026 года на 91-м году жизни).

Фото: Михаил Ковалев

Музыка занимала важное место в семье . По воспоминаниям Дмитрия Хворостовского , он начал петь в раннем детстве, слушая отца. В 1972–197 8 годах Дмитрий учился в городской музыкальной школе №4, где занимался фортепиано и сольфеджио.

Как позже рассказывал в интервью «МК» двоюродный брат певца Алексей Зархин, в старших классах Дмитрий с друзьями создали рок-группу. «Чтобы находить тексты и мелодии, он слушал радио и выписывал на бумагу ноты, запоминал аранжировку благодаря своим уникальным способностям. Для записи песен не было оборудования, текстов в открытом доступе тоже было не найти, но благодаря идеальному слуху и памяти Димы у группы всегда были тексты «Beatles» и «Kiss». Вообще рок он очень любил всю жизнь», — вспоминал Зархин.

В 1982 году Хворостовский окончил музыкальное отделение Красноярского педагогического училища имени А. М. Горького. Затем он учился на вокальном факультете Красноярского государственного института искусств в классе профессора Екатерины Иофель. Его голос определили как баритон.

Уже в те годы он отличался выразительн ым тембр ом и ярким звучани ем .

Начало карьеры: от Красноярска до мировой сцены

В 1985 году Дмитрий Хворостовский стал солистом Красноярского театра оперы и балета. Одной из первых крупных работ стала партия Евгения Онегина в одноим е нной опере Петра Чайковского. Затем в репертуаре Хворостовского появились Валентин в «Фаусте» Шарля Гуно и князь Елецкий в «Пиковой даме» Чайковского.

В 1987 году певец стал лауреатом Всероссийского конкурса вокалистов в Перми. В том же году он стал лауреатом XII Всесоюзного конкурса вокалистов имени М. И. Глинки, проходивш его в Баку в октябре. В 1988 году Хворостовский получил Гран-при Международного конкурса певцов в Тулузе и дебютировал на европейской оперной сцене в Ницце.

Переломным моментом в карьере певца стала победа в 1989 году на международном конкурсе «Певец мира» в Кардиффе, Уэльс. В нем участвовали около 200 вокалистов. Одним из главных соперников Хворостовского был валлийский баритон Брин Терфель, которого горячо поддерживала местная публика. Однако российский певец покорил жюри и зрителей, в частности исполнением арии «Eri tu» из оперы Джузеппе Верди «Бал-маскарад». Победа стала сенсацией: молодой солист Красноярского оперного театра выиграл титул «Певец мира», и перед ним открылись крупнейшие оперные сцены.

Позже Хворостовский вспоминал, что до финала был уверен в своих силах, но выступление Терфеля заставило его усомниться в победе. Именно поэтому результат оказался и для него самого неожиданным.

В дальнейшем певец выступал на сценах ведущих оперных театров мира:

Королевский оперный театр Ковент-Гарден (Лондон);

«Ла Скала» (Милан);

Венская государственная опера;

Метрополитен-опера (Нью-Йорк).

П ри этом Дмитрий Хворостовский не терял связь с родным Красноярском : он регулярно приезжал туда с концертами, а в 2000 году стал почетным гражданином города.

Оперные партии Дмитрия Хворостовского

Хворостовский исполнял ведущие партии баритонового репертуара. Среди них были как лирические и драматические герои, так и персонажи с ярким характером.

Это избранные партии, а не полный перечень сценических работ певца. В его репертуаре также были оперы Доницетти, Масканьи и Леонкавалло.

Особое место в карьере Хворостовского — Метрополитен-опера в Нью-Йорке. Его дебют в этом театре состоялся в 1995 году : певец исполнил парти ю князя Елецкого в «Пиковой даме».

За более чем 20 лет сотрудничества с Метрополитен-оперой Дмитрий Хворостовский выступил там свыше 180 раз. Среди его партий были Жермон в «Травиате», Родриго в «Дон Карлосе», граф Анкарстр е м в «Бале-маскараде», а также заглавные роли в «Дон Жуане», «Риголетто» и «Евгении Онегине».

Романсы, песни военных лет и сотрудничество с композиторами

Дмитрий Хворостовский не ограничивался оперным репертуаром. Он исполнял русские народные песни, романсы русских и зарубежных композиторов, барочную музыку и произведения современных авторов.

Фото: Лилия Шарловская

Особое место в его творчестве занимали песни военных лет. В 2004 году певец выступил на Красной площади в Москве. В программе прозвучали песни военных лет, оперные арии, русские романсы и неаполитанские песни. По данным Красноярского театра оперы и балета, Хворостовский стал первым оперным исполнителем, выступившим на этой площадке с оркестром и хором. В 2005 году он участвовал в концертах, посвящ е нных 60-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Важной страницей его творческой биографии стало сотрудничество с композитором Георгием Свиридовым. В 1995 году Свиридов специально для Хворостовского и пианиста Михаила Аркадьева создал музыкальную поэму «Петербург» для голоса и фортепиано на стихи Александра Блока. Мировая премьера произведения состоялась в мае 1996 года в лондонском Вигмор-холле.

П евец сотрудничал с композитором Игорем Крутым. Их совместные проекты соединяли академический вокал и современную концертную музыку. Хворостовский также создал цикл выступлений «Дмитрий Хворостовский и друзья», в котором участвовали известные оперные исполнители из разных стран.

За карьеру певец выпустил более 40 музыкальных дисков с записями сольных концертов и оперных выступлений.

В 2013 году певец вновь выступил на Красной площади — на этот раз вместе с Анной Нетребко.

Награды и звания Дмитрия Хворостовского