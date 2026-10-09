Дата обновления страницы: 02.11.2026
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Биография

Дмитрий Олегович Лысенков (род. 6 июля 1982 года, Ленинград) — российский актер театра и кино, лауреат престижных театральных премий, в том числе Правительства РФ в области культуры и «Золотая маска».

Прославился в 2019 году ролью Федора Ильича Ганина в фильме «Девятая». Звезда сериалов «Вампиры средней полосы», «ИП Пирогова» и «Девушки с Макаровым».

Семья и детство

Родился в Ленинграде 6 июля 1982 года в простой советской семье. Отец Олег работал топографом-геодезистом, продолжив семейную династию (дед Лысенкова служил топографом в разведке во время ВОВ. Второй дедушка жил в блокадном Ленинграде. Одна из бабушек была в числе эвакуированных жителей города, а другую угнали на принудительные работы в Литву). Мама Элеонора сменила ряд профессий, работала воспитателем в детском саду.
Имеет младшего брата Глеба.

Семья пережила тяжелые 1990-е: жили по талонам, однако даже в эти сложные годы держали домашнего питомца, собаку.
В детстве мечтал стать кораблестроителем. Во время учебы в гимназии №622 увлекся биологией и хотел стать ветеринаром, даже участвовал в работе станции юных натуралистов. Также планировал освоить профессию программиста.

Путь в театр

  • В старших классах стал проявляться талант Лысенкова как актера, мальчик участвовал в школьных постановках по произведениям Чехова и Пушкина: за роль барона получил первую награду на городском конкурсе юных дарований.
  • В 1999 году поступил в Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства СПбГАТИ (курс Владислава Пази). Учеба включала в том числе и танцы, результаты он смог показать в выпускном спектакле «Кабаре».
    Дебютировал на сцене уже в первые годы учебы (пьесы «Вор», «Поживем — увидим»). После 1‑го курса стал актером Театра им. Ленсовета (2000–2007).
  • В 2000–2007 гг. играл в спектаклях Театра имени Ленсовета.
  • В 2004 году окончил СПбГАТИ.
  • В 2007–2018 гг. — артист Александринского театра. Первая значимая роль Голядкина в «Двойнике».
  • Летом 2020 года переехал с семьей в Москву. Сотрудничает с театрами «Приют комедианта», «Современник», Театром наций. Снимается в кино и сериалах.
  • В 2021 году участвовал в проекте телеканала «Россия-1» «Танцы со звездами».

Награды

  • За спектакли «Старший сын» (роль Сарафанова) и «Кабаре» получил премии (вологодского губернатора и фестивальные награды).
  • 2006 — Независимая актерская премия имени Владислава Стржельчика — за лучший дебют (Кавалеров, спектакль «Заговор чувств») (Театр Ленсовета).

Номинировался на «Золотой софит» за роли в «Войцеке», «Снегирях», «Мере за меру».

  • В 2017-м получил премию Правительства РФ в области культуры — за роль Арбенина в спектакле «Маскарад. Воспоминания будущего».
    * В 2018-м премия «Золотая маска» — за лучшую мужскую роль второго плана (Свидригайлов из спектакля «Преступление и наказание».
  • 2020 — Премия Станиславского — за роли последних лет.

Фильмография

Год

 

Название

Роль

 2000-2005

с

Убойная сила

Трофимов

2004

с

Принцесса и нищий

Леонид Лотов

2005

с

Потерявшие солнце

Шумахер

2005

ф

Танцуют все

Мотя

2006

ф

Перегон

Барон

2006

ф

Час пик

медицинский работник

2006

с

Синдикат

Кролевич

2007

ф

18-14

гусар

2007

с

Улицы разбитых фонарей

Виктор Грязев

2008

ф

Придел Ангела

Жжёнов

2009

с

Одержимый

Баринов

2010

ф

Подсадной

наркоман

2011

с

Защита свидетелей

Илья Трефилов

2012

с

Белая гвардия

Иван Русаков

2012

с

Бездна

Геннадий Володин

2012

с

Новогодний переполох

дизайнер

2013

ф

Сталинград

Михаил Чванов

2014

с

Куприн. Впотьмах.

Свежевский

2014

с

Охотники за головами

врач Сашки

2014

с

Небесный суд. Продолжение.

второй судья

2015

с

Наставник

Павел Малинин

2016

с

Что и требовалось доказать

Артур Кустас

2016

ф

Дуэлянт

статский чиновник

2016

с

Бедные люди

Веня

2016

ф

Ура! Каникулы!

Виктор Дидук

2016

с

Следователь Тихонов

Крот (Геннадий Костюк)

2016-2018

с

Мажор

Илья Семёнов

2017

с

Демон революции

Якуб Ганецкий

2017

с

Отличница

Сергей Найдёнов

2018

с

Домашний арест

Всеволод Заварзин

2019

с

Шторм

Олег Леонов

2019

ф

Жара

Николай

2019

ф

Девятая

Фёдор Ильич Ганин

2019

ф

Союз спасения

Евгений Оболенский

2019-2022

с

ИП Пирогова

Валентин Вольский

2019

с

Погнали

Виктор

2020

ф

Серебряные коньки

доктор

2020

с

Окаянные дни

Саша

2020-2022

с

Девушки с Макаровым

Денис Куренков

2020

ф

Игрок

коллектор

2021— н. в.

с

Вампиры средней полосы

Константин Сергеевич Бредихин (Костик)

2021

ф

Девятаев

Вилли

2021

с

Большая секунда

Ростислав Журавлёв

2021

с

Почка

Сергей

2021

ф

Иваново счастье. Новые истории.

Иван Борисович

2022

ф

Многоэтажка

Артур

2022

ф

Далекие близкие

директор школы

2022

с

Союз Спасения. Время гнева

Евгений Оболенский

2022

с

Закрыть гештальт

Руслан Бельский, интернет-тролль

2022

с

Алиса не может ждать

Иван, преподаватель укулеле

2022

с

13-я клиническая

Клим Сергеевич, чиновник Министерства здравоохранения

2023

ф

Чебурашка

Ларион, помощник Риммы (прототип — крыса Лариска)

2023

ф

Поехавшая

постоялец

2023

ф

Пять процентов

Мясоедов

2023

с

Соседка

Боря

2023

с

Госпожа

Сергей

2023

с

Телохранители

адвокат Михаил Александрович Акропович

2024

ф

Мастер и Маргарита

Латунский

2024

ф

Монохром

Имя персонажа не указано

2024

с

Последний богатырь. Наследие.

Цвырь

 

Театр

Театр им. Ленсовета

  • Сарафанов — «Старший сын» (2001)
  • Валек — «Вор» (2002)
  • Конферансье — «Кабаре» (2003)
  • Митрошка — «Владимирская площадь» (2003)
  • Дурачок — «Карл Войцек» (2004)
  • Леха Булдаков — «Снегири» (2005)
  • Кавалеров — «Заговор чувств» (2005)
  • Помпей — «Мера за меру» (2006)
  • Глумов — «На всякого мудреца довольно простоты» (2007)

Александринский театр

  • Голядкин-младший — «Двойник», Ф.М.Достоевский (2005)
  • Режиссер — «Баня», В.В.Маяковский (2017)
  • Почтмейстер — «Ревизор», Н.В.Гоголь (2002)
  • Гэли Гэй — «Человек–Человек», Б.Брехт (2008)
  • Кочкарёв — «Женитьба», Н.В.Гоголь (2008)
  • Хлестаков — «Ревизор», Н.В.Гоголь (2002)
  • Телегин Илья Ильич — «Дядя Ваня», А.П.Чехов (2009)
  • Андрей Федорович — «Ксения. История любви», В.Леванов (2009)
  • Гамлет — «Гамлет», У.Шекспир (2010)
  • Петруччо — «Укрощение строптивой», У.Шекспир (2010)
  • Арбенин — «Маскарад. Воспоминания будущего», М.Ю.Лермонтов (2014)
  • Свидригайлов — «Преступление и наказание», Ф.М.Достоевский (2016)

Театр «Приют комедианта»

  • Человек из Подольска — «Человек из Подольска», Д.Данилов (2018)
  • Родион Раскольников — «Преступление и наказание», Ф.М.Достоевский (2019).

Театр Наций

  • Даниель Кристенсен — «Иранская конференция» (2019)
  • Фёдор Протасов — «Живой Т.» (2021)


Личная жизнь

  • Женат на актрисе Марии Зиминой. Бывшая актриса Александринского театра, уроженка Нижнего Тагила. Молодые люди познакомились в Санкт-Петербурге на работе.
  • Имеют двух дочерей