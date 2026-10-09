Дмитрий Олегович Лысенков (род. 6 июля 1982 года, Ленинград) — российский актер театра и кино, лауреат престижных театральных премий, в том числе Правительства РФ в области культуры и «Золотая маска».

Прославился в 2019 году ролью Федора Ильича Ганина в фильме «Девятая». Звезда сериалов «Вампиры средней полосы», «ИП Пирогова» и «Девушки с Макаровым».

Семья и детство

Родился в Ленинграде 6 июля 1982 года в простой советской семье. Отец Олег работал топографом-геодезистом, продолжив семейную династию (дед Лысенкова служил топографом в разведке во время ВОВ. Второй дедушка жил в блокадном Ленинграде. Одна из бабушек была в числе эвакуированных жителей города, а другую угнали на принудительные работы в Литву). Мама Элеонора сменила ряд профессий, работала воспитателем в детском саду.

Имеет младшего брата Глеба.

Семья пережила тяжелые 1990-е: жили по талонам, однако даже в эти сложные годы держали домашнего питомца, собаку.

В детстве мечтал стать кораблестроителем. Во время учебы в гимназии №622 увлекся биологией и хотел стать ветеринаром, даже участвовал в работе станции юных натуралистов. Также планировал освоить профессию программиста.

Путь в театр

В старших классах стал проявляться талант Лысенкова как актера, мальчик участвовал в школьных постановках по произведениям Чехова и Пушкина: за роль барона получил первую награду на городском конкурсе юных дарований.

В 1999 году поступил в Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства СПбГАТИ (курс Владислава Пази). Учеба включала в том числе и танцы, результаты он смог показать в выпускном спектакле «Кабаре».

Дебютировал на сцене уже в первые годы учебы (пьесы «Вор», «Поживем — увидим»). После 1‑го курса стал актером Театра им. Ленсовета (2000–2007).

Дебютировал на сцене уже в первые годы учебы (пьесы «Вор», «Поживем — увидим»). После 1‑го курса стал актером Театра им. Ленсовета (2000–2007). В 2000–2007 гг. играл в спектаклях Театра имени Ленсовета.

В 2004 году окончил СПбГАТИ.

В 2007–2018 гг. — артист Александринского театра. Первая значимая роль Голядкина в «Двойнике».

Летом 2020 года переехал с семьей в Москву. Сотрудничает с театрами «Приют комедианта», «Современник», Театром наций. Снимается в кино и сериалах.

В 2021 году участвовал в проекте телеканала «Россия-1» «Танцы со звездами».

Награды

За спектакли «Старший сын» (роль Сарафанова) и «Кабаре» получил премии (вологодского губернатора и фестивальные награды).

2006 — Независимая актерская премия имени Владислава Стржельчика — за лучший дебют (Кавалеров, спектакль «Заговор чувств») (Театр Ленсовета).

Номинировался на «Золотой софит» за роли в «Войцеке», «Снегирях», «Мере за меру».

В 2017-м получил премию Правительства РФ в области культуры — за роль Арбенина в спектакле «Маскарад. Воспоминания будущего».

* В 2018-м премия «Золотая маска» — за лучшую мужскую роль второго плана (Свидригайлов из спектакля «Преступление и наказание».

* В 2018-м премия «Золотая маска» — за лучшую мужскую роль второго плана (Свидригайлов из спектакля «Преступление и наказание». 2020 — Премия Станиславского — за роли последних лет.

Фильмография

Год Название Роль 2000-2005 с Убойная сила Трофимов 2004 с Принцесса и нищий Леонид Лотов 2005 с Потерявшие солнце Шумахер 2005 ф Танцуют все Мотя 2006 ф Перегон Барон 2006 ф Час пик медицинский работник 2006 с Синдикат Кролевич 2007 ф 18-14 гусар 2007 с Улицы разбитых фонарей Виктор Грязев 2008 ф Придел Ангела Жжёнов 2009 с Одержимый Баринов 2010 ф Подсадной наркоман 2011 с Защита свидетелей Илья Трефилов 2012 с Белая гвардия Иван Русаков 2012 с Бездна Геннадий Володин 2012 с Новогодний переполох дизайнер 2013 ф Сталинград Михаил Чванов 2014 с Куприн. Впотьмах. Свежевский 2014 с Охотники за головами врач Сашки 2014 с Небесный суд. Продолжение. второй судья 2015 с Наставник Павел Малинин 2016 с Что и требовалось доказать Артур Кустас 2016 ф Дуэлянт статский чиновник 2016 с Бедные люди Веня 2016 ф Ура! Каникулы! Виктор Дидук 2016 с Следователь Тихонов Крот (Геннадий Костюк) 2016-2018 с Мажор Илья Семёнов 2017 с Демон революции Якуб Ганецкий 2017 с Отличница Сергей Найдёнов 2018 с Домашний арест Всеволод Заварзин 2019 с Шторм Олег Леонов 2019 ф Жара Николай 2019 ф Девятая Фёдор Ильич Ганин 2019 ф Союз спасения Евгений Оболенский 2019-2022 с ИП Пирогова Валентин Вольский 2019 с Погнали Виктор 2020 ф Серебряные коньки доктор 2020 с Окаянные дни Саша 2020-2022 с Девушки с Макаровым Денис Куренков 2020 ф Игрок коллектор 2021— н. в. с Вампиры средней полосы Константин Сергеевич Бредихин (Костик) 2021 ф Девятаев Вилли 2021 с Большая секунда Ростислав Журавлёв 2021 с Почка Сергей 2021 ф Иваново счастье. Новые истории. Иван Борисович 2022 ф Многоэтажка Артур 2022 ф Далекие близкие директор школы 2022 с Союз Спасения. Время гнева Евгений Оболенский 2022 с Закрыть гештальт Руслан Бельский, интернет-тролль 2022 с Алиса не может ждать Иван, преподаватель укулеле 2022 с 13-я клиническая Клим Сергеевич, чиновник Министерства здравоохранения 2023 ф Чебурашка Ларион, помощник Риммы (прототип — крыса Лариска) 2023 ф Поехавшая постоялец 2023 ф Пять процентов Мясоедов 2023 с Соседка Боря 2023 с Госпожа Сергей 2023 с Телохранители адвокат Михаил Александрович Акропович 2024 ф Мастер и Маргарита Латунский 2024 ф Монохром Имя персонажа не указано 2024 с Последний богатырь. Наследие. Цвырь

Театр

Театр им. Ленсовета

Сарафанов — «Старший сын» (2001)

Валек — «Вор» (2002)

Конферансье — «Кабаре» (2003)

Митрошка — «Владимирская площадь» (2003)

Дурачок — «Карл Войцек» (2004)

Леха Булдаков — «Снегири» (2005)

Кавалеров — «Заговор чувств» (2005)

Помпей — «Мера за меру» (2006)

Глумов — «На всякого мудреца довольно простоты» (2007)

Александринский театр

Голядкин-младший — «Двойник», Ф.М.Достоевский (2005)

Режиссер — «Баня», В.В.Маяковский (2017)

Почтмейстер — «Ревизор», Н.В.Гоголь (2002)

Гэли Гэй — «Человек–Человек», Б.Брехт (2008)

Кочкарёв — «Женитьба», Н.В.Гоголь (2008)

Хлестаков — «Ревизор», Н.В.Гоголь (2002)

Телегин Илья Ильич — «Дядя Ваня», А.П.Чехов (2009)

Андрей Федорович — «Ксения. История любви», В.Леванов (2009)

Гамлет — «Гамлет», У.Шекспир (2010)

Петруччо — «Укрощение строптивой», У.Шекспир (2010)

Арбенин — «Маскарад. Воспоминания будущего», М.Ю.Лермонтов (2014)

Свидригайлов — «Преступление и наказание», Ф.М.Достоевский (2016)

Театр «Приют комедианта»

Человек из Подольска — «Человек из Подольска», Д.Данилов (2018)

Родион Раскольников — «Преступление и наказание», Ф.М.Достоевский (2019).

Театр Наций

Даниель Кристенсен — «Иранская конференция» (2019)

Фёдор Протасов — «Живой Т.» (2021)



Личная жизнь