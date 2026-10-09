Дмитрий Олегович Лысенков (род. 6 июля 1982 года, Ленинград) — российский актер театра и кино, лауреат престижных театральных премий, в том числе Правительства РФ в области культуры и «Золотая маска».
Прославился в 2019 году ролью Федора Ильича Ганина в фильме «Девятая». Звезда сериалов «Вампиры средней полосы», «ИП Пирогова» и «Девушки с Макаровым».
Семья и детство
Родился в Ленинграде 6 июля 1982 года в простой советской семье. Отец Олег работал топографом-геодезистом, продолжив семейную династию (дед Лысенкова служил топографом в разведке во время ВОВ. Второй дедушка жил в блокадном Ленинграде. Одна из бабушек была в числе эвакуированных жителей города, а другую угнали на принудительные работы в Литву). Мама Элеонора сменила ряд профессий, работала воспитателем в детском саду.
Имеет младшего брата Глеба.
Семья пережила тяжелые 1990-е: жили по талонам, однако даже в эти сложные годы держали домашнего питомца, собаку.
В детстве мечтал стать кораблестроителем. Во время учебы в гимназии №622 увлекся биологией и хотел стать ветеринаром, даже участвовал в работе станции юных натуралистов. Также планировал освоить профессию программиста.
Путь в театр
- В старших классах стал проявляться талант Лысенкова как актера, мальчик участвовал в школьных постановках по произведениям Чехова и Пушкина: за роль барона получил первую награду на городском конкурсе юных дарований.
- В 1999 году поступил в Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства СПбГАТИ (курс Владислава Пази). Учеба включала в том числе и танцы, результаты он смог показать в выпускном спектакле «Кабаре».
Дебютировал на сцене уже в первые годы учебы (пьесы «Вор», «Поживем — увидим»). После 1‑го курса стал актером Театра им. Ленсовета (2000–2007).
- В 2000–2007 гг. играл в спектаклях Театра имени Ленсовета.
- В 2004 году окончил СПбГАТИ.
- В 2007–2018 гг. — артист Александринского театра. Первая значимая роль Голядкина в «Двойнике».
- Летом 2020 года переехал с семьей в Москву. Сотрудничает с театрами «Приют комедианта», «Современник», Театром наций. Снимается в кино и сериалах.
- В 2021 году участвовал в проекте телеканала «Россия-1» «Танцы со звездами».
Награды
- За спектакли «Старший сын» (роль Сарафанова) и «Кабаре» получил премии (вологодского губернатора и фестивальные награды).
- 2006 — Независимая актерская премия имени Владислава Стржельчика — за лучший дебют (Кавалеров, спектакль «Заговор чувств») (Театр Ленсовета).
Номинировался на «Золотой софит» за роли в «Войцеке», «Снегирях», «Мере за меру».
- В 2017-м получил премию Правительства РФ в области культуры — за роль Арбенина в спектакле «Маскарад. Воспоминания будущего».
* В 2018-м премия «Золотая маска» — за лучшую мужскую роль второго плана (Свидригайлов из спектакля «Преступление и наказание».
- 2020 — Премия Станиславского — за роли последних лет.
Фильмография
|
Год
|
|
Название
|
Роль
|
с
|
Убойная сила
|
Трофимов
|
2004
|
с
|
Принцесса и нищий
|
Леонид Лотов
|
2005
|
с
|
Потерявшие солнце
|
Шумахер
|
2005
|
ф
|
Танцуют все
|
Мотя
|
2006
|
ф
|
Перегон
|
Барон
|
2006
|
ф
|
Час пик
|
медицинский работник
|
2006
|
с
|
Синдикат
|
Кролевич
|
2007
|
ф
|
18-14
|
гусар
|
2007
|
с
|
Улицы разбитых фонарей
|
Виктор Грязев
|
2008
|
ф
|
Придел Ангела
|
Жжёнов
|
2009
|
с
|
Одержимый
|
Баринов
|
2010
|
ф
|
Подсадной
|
наркоман
|
2011
|
с
|
Защита свидетелей
|
Илья Трефилов
|
2012
|
с
|
Белая гвардия
|
Иван Русаков
|
2012
|
с
|
Бездна
|
Геннадий Володин
|
2012
|
с
|
Новогодний переполох
|
дизайнер
|
2013
|
ф
|
Сталинград
|
Михаил Чванов
|
2014
|
с
|
Куприн. Впотьмах.
|
Свежевский
|
2014
|
с
|
Охотники за головами
|
врач Сашки
|
2014
|
с
|
Небесный суд. Продолжение.
|
второй судья
|
2015
|
с
|
Наставник
|
Павел Малинин
|
2016
|
с
|
Что и требовалось доказать
|
Артур Кустас
|
2016
|
ф
|
Дуэлянт
|
статский чиновник
|
2016
|
с
|
Бедные люди
|
Веня
|
2016
|
ф
|
Ура! Каникулы!
|
Виктор Дидук
|
2016
|
с
|
Следователь Тихонов
|
Крот (Геннадий Костюк)
|
2016-2018
|
с
|
Мажор
|
Илья Семёнов
|
2017
|
с
|
Демон революции
|
Якуб Ганецкий
|
2017
|
с
|
Отличница
|
Сергей Найдёнов
|
2018
|
с
|
Домашний арест
|
Всеволод Заварзин
|
2019
|
с
|
Шторм
|
Олег Леонов
|
2019
|
ф
|
Жара
|
Николай
|
2019
|
ф
|
Девятая
|
Фёдор Ильич Ганин
|
2019
|
ф
|
Союз спасения
|
Евгений Оболенский
|
2019-2022
|
с
|
ИП Пирогова
|
Валентин Вольский
|
2019
|
с
|
Погнали
|
Виктор
|
2020
|
ф
|
Серебряные коньки
|
доктор
|
2020
|
с
|
Окаянные дни
|
Саша
|
2020-2022
|
с
|
Девушки с Макаровым
|
Денис Куренков
|
2020
|
ф
|
Игрок
|
коллектор
|
2021— н. в.
|
с
|
Вампиры средней полосы
|
Константин Сергеевич Бредихин (Костик)
|
2021
|
ф
|
Девятаев
|
Вилли
|
2021
|
с
|
Большая секунда
|
Ростислав Журавлёв
|
2021
|
с
|
Почка
|
Сергей
|
2021
|
ф
|
Иваново счастье. Новые истории.
|
Иван Борисович
|
2022
|
ф
|
Многоэтажка
|
Артур
|
2022
|
ф
|
Далекие близкие
|
директор школы
|
2022
|
с
|
Союз Спасения. Время гнева
|
Евгений Оболенский
|
2022
|
с
|
Закрыть гештальт
|
Руслан Бельский, интернет-тролль
|
2022
|
с
|
Алиса не может ждать
|
Иван, преподаватель укулеле
|
2022
|
с
|
13-я клиническая
|
Клим Сергеевич, чиновник Министерства здравоохранения
|
2023
|
ф
|
Чебурашка
|
Ларион, помощник Риммы (прототип — крыса Лариска)
|
2023
|
ф
|
Поехавшая
|
постоялец
|
2023
|
ф
|
Пять процентов
|
Мясоедов
|
2023
|
с
|
Соседка
|
Боря
|
2023
|
с
|
Госпожа
|
Сергей
|
2023
|
с
|
Телохранители
|
адвокат Михаил Александрович Акропович
|
2024
|
ф
|
Мастер и Маргарита
|
Латунский
|
2024
|
ф
|
Монохром
|
Имя персонажа не указано
|
2024
|
с
|
Последний богатырь. Наследие.
|
Цвырь
Театр
Театр им. Ленсовета
- Сарафанов — «Старший сын» (2001)
- Валек — «Вор» (2002)
- Конферансье — «Кабаре» (2003)
- Митрошка — «Владимирская площадь» (2003)
- Дурачок — «Карл Войцек» (2004)
- Леха Булдаков — «Снегири» (2005)
- Кавалеров — «Заговор чувств» (2005)
- Помпей — «Мера за меру» (2006)
- Глумов — «На всякого мудреца довольно простоты» (2007)
Александринский театр
- Голядкин-младший — «Двойник», Ф.М.Достоевский (2005)
- Режиссер — «Баня», В.В.Маяковский (2017)
- Почтмейстер — «Ревизор», Н.В.Гоголь (2002)
- Гэли Гэй — «Человек–Человек», Б.Брехт (2008)
- Кочкарёв — «Женитьба», Н.В.Гоголь (2008)
- Хлестаков — «Ревизор», Н.В.Гоголь (2002)
- Телегин Илья Ильич — «Дядя Ваня», А.П.Чехов (2009)
- Андрей Федорович — «Ксения. История любви», В.Леванов (2009)
- Гамлет — «Гамлет», У.Шекспир (2010)
- Петруччо — «Укрощение строптивой», У.Шекспир (2010)
- Арбенин — «Маскарад. Воспоминания будущего», М.Ю.Лермонтов (2014)
- Свидригайлов — «Преступление и наказание», Ф.М.Достоевский (2016)
Театр «Приют комедианта»
- Человек из Подольска — «Человек из Подольска», Д.Данилов (2018)
- Родион Раскольников — «Преступление и наказание», Ф.М.Достоевский (2019).
Театр Наций
- Даниель Кристенсен — «Иранская конференция» (2019)
- Фёдор Протасов — «Живой Т.» (2021)
Личная жизнь
- Женат на актрисе Марии Зиминой. Бывшая актриса Александринского театра, уроженка Нижнего Тагила. Молодые люди познакомились в Санкт-Петербурге на работе.
- Имеют двух дочерей