Дмитрию Шостаковичу 120 лет. Краткая биография композитора, история «Ленинградской» симфонии и знаменитого вальса, главные произведения и личная жизнь.

25 сентября 2026 года исполняется 120 лет со дня рождения Дмитрия Дмитриевича Шостаковича — одного из крупнейших композиторов XX века. Он написал 15 симфоний и 15 струнных квартетов, оперы, концерты, камерную музыку и музыку к кино. Его Седьмую симфонию исполняли в блокадном Ленинграде, а сочинения звучали на лучших сценах мира. В жизни Шостаковича были и триумфы, и травля, и опала, и всеобщее признание. Вальс № 2 из Сюиты для эстрадного оркестра узнают с первых тактов даже те, кто никогда не слышал имени композитора. Как складывались жизнь и творчество Шостаковича и какие его произведения стоит услышать — в материале mk.ru.

Полное имя: Дмитрий Дмитриевич ШостаковичДаты жизни: 25 сентября (12 сентября по старому стилю) 1906 — 9 августа 1975

Место рождения: Санкт-Петербург

Место смерти: Москва

Где похоронен: Новодевичье кладбище, Москва

Образование: Петроградская (Ленинградская) консерватория (фортепиано — 1923, композиция — 1925)

Самые известные произведения:

Симфония № 1 (1925)

Опера «Леди Макбет Мценского уезда» (1932)

Симфония № 5 (1937)

Симфония № 7 «Ленинградская» (1941)

Праздничная увертюра (1954)

Фортепианный концерт № 2 (1957)

Струнный квартет № 8 (1960)

Симфония № 13 «Бабий Яр» (1962)

Вальс № 2 из Сюиты для эстрадного оркестра«Романс» из фильма «Овод» (1955)

Главные награды:

Герой Социалистического Труда (1966),

Народный артист СССР (1954),

Ленинская премия (1958),

пять Сталинских премий,

Государственная премия СССР (1968)

5 фактов о Дмитрии Шостаковиче ©/ Global Look Press/Global Look Press

Дмитрий Шостакович стал всемирно известным композитором в 19 лет, когда его Первая симфония прозвучала в концертных залах СССР, Европы и США. В 1936 году редакционная статья «Правды» «Сумбур вместо музыки» разгромила его оперу «Леди Макбет Мценского уезда» — композитор оказался в немилости у власти. Седьмую («Ленинградскую») симфонию Шостакович начал писать в блокадном Ленинграде, дежуря на крыше консерватории пожарным. Премьера в осажденном городе состоялась 9 августа 1942 года. Шостакович — автор 15 симфоний и 15 струнных квартетов, опер, балетов, шести концертов, музыки к 36 кинофильмам. Композитор был трижды женат; его сын Максим Шостакович стал дирижером, а внук Дмитрий — пианистом.

Детство и семья в Петербурге

Дмитрий Шостакович родился 12 (25) сентября 1906 года в Санкт-Петербурге, в доме на Подольской улице. Его отец, Дмитрий Болеславович Шостакович, был инженером, работал в Палате мер и весов под началом Д. И. Менделеева. Мать, Софья Васильевна Кокоулина, — пианистка, выпускница Петербургской консерватории. Именно она дала сыну первые уроки игры на фортепиано.

В семье любили музыку: отец коллекционировал грамзаписи, мать часто музицировала. У Дмитрия рано проявились абсолютный слух и композиторские способности. В девять лет он начал заниматься в частной музыкальной школе Игнатия Гляссера. Преподаватели отмечали его исполнительский талант, прекрасную память и редкую работоспособность.

Детство Шостаковича пришлось на бурное время: Первая мировая война, революции 1917 года, Гражданская война. В стране царили разруха и голод, зимой в зале консерватории не было отопления. Отец композитора умер в 1922 году от пневмонии, и семье пришлось туго. Чтобы прокормить близких, юный Дмитрий работал тапером в кинотеатре — аккомпанировал немым фильмам, экспериментируя с темпом и подбирая мелодии для персонажей. Позже он использовал лучшие личные находки тех лет в своих сочинениях.

Петроградская консерватория и Первая симфония

В 1919 году 13-летний Шостакович поступил в Петроградскую консерваторию по классу фортепиано (к Леониду Николаеву), а через два года — на факультет композиции (к Максимилиану Штейнбергу). Директор консерватории Александр Глазунов, услышав абитуриента, был поражен его слухом и музыкальной зрелостью.

В 1924 году Шостакович начал работать над Первой симфонией. Произведение стало его дипломной работой. Премьера состоялась 12 мая 1926 года в Большом зале Ленинградской филармонии. Композитор позже вспоминал: «Симфония вчера прошла очень удачно. Исполненье было превосходное. Успех огромный. Я выходил кланяться пять раз».

Вскоре Первая симфония Шостаковича зазвучала за пределами страны. Во время своих гастролей в СССР в 1927 году дирижер Бруно Вальтер услышал Первую симфонию, попросил партитуру и затем исполнил ее в Берлине. Через год после премьеры симфонию играли многие зарубежные оркестры — 19-летний Шостакович стал знаменитостью.

Творческий путь: от триумфа до опалы

Опера «Леди Макбет Мценского уезда» и статья «Сумбур вместо музыки»

В 1928 году Шостакович завершил оперу «Нос» по повести Гоголя — авангардное, экспериментальное сочинение, вызвавшее противоречивые отклики. Его триумф был впереди. В 1930–1932 годах композитор работал над оперой «Леди Макбет Мценского уезда» по повести Лескова (позже она была переработана под названием «Катерина Измайлова»). Премьера в 1934 году стала событием: за два первых сезона оперу исполнили более 200 раз в Москве и Ленинграде, ее ставили в театрах Европы и Северной Америки.

Успешное восхождение на мировой музыкальный олимп оборвалось 28 января 1936 года. В газете «Правда» появилась статья «Сумбур вместо музыки», разгромившая оперу. Без подписи, от лица «государственной точки зрения», статья обвиняла Шостаковича в «формализме», «антинародном характере», «нарочито нестройном сумбурном потоке звуков». Считается, что непосредственным поводом стало посещение Сталиным постановки «Леди Макбет» 26 января. Через несколько дней «Правда» опубликовала еще одну статью — «Балетная фальшь», разгромившую балет Шостаковича «Светлый ручей».

Большинство произведений Шостаковича исчезло из репертуаров. Он отменил назначенную на осень премьеру Четвертой симфонии — монументального мрачного сочинения, которое впервые прозвучало лишь в 1961 году. Композитор жил в постоянном страхе ареста: по воспоминаниям современников, он держал наготове собранный чемодан.

Пятая симфония как ответ на критику

Спасением стала Пятая симфония, написанная в 1937 году. В прессе ее представили как «ответ советского художника на справедливую критику». Премьера 21 ноября 1937 года в Ленинграде. Произведение исполнил Ленинградский филармонический оркестр под управлением Евгения Мравинского. Симфония стала беспрецедентным триумфом композитора: овации со слезами на глазах длились более получаса.

Власти нашли в Пятой симфонии все, что искали: монументальность, оптимистический финал, классическую ясность формы. Публика же услышала в ней выражение страдания — музыку о человеке, раздавленном тоталитарной машиной. Этот двойной смысл — внешняя лояльность при внутреннем протесте — стал ключом к пониманию не только Пятой симфонии, но и всего творчества Шостаковича.

Постановление 1948 года и его последствия

Вторая волна травли обрушилась в 1948 году. 10 февраля ЦК ВКП(б) приняло постановление об опере Вано Мурадели «Великая дружба», в котором Шостакович был назван главным представителем «формалистического, антинародного направления». Его произведения, наряду с сочинениями Прокофьева и Хачатуряна, были охарактеризованы как «грубые, примитивные и вульгарные». Шостаковича лишили звания профессора Московской и Ленинградской консерваторий, многие его сочинения были запрещены к исполнению.

Композитор был вынужден публично каяться. Отчасти реабилитация наступила после выхода постановления 1958 года «Об исправлении ошибок в оценке опер», когда «необоснованные обвинения» были сняты.

Оттепель, признание, последние произведения

После смерти Сталина в 1953 году и особенно с наступлением оттепели положение Шостаковича улучшилось. В 1954 году ему присвоили звание Народного артиста СССР, в 1958-м — Ленинскую премию, в 1966-м — Герой Социалистического Труда. Он стал секретарем Союза композиторов СССР, а в 1960–1968 годах — первым секретарем Союза композиторов РСФСР.

В середине 1960-х в оркестры и театры вернулись сочинения 1920-х годов, включая оперу «Катерина Измайлова». Поздний Шостакович создал одни из самых глубоких своих произведений: Симфонию № 13 «Бабий Яр» (1962) на стихи Евтушенко, Симфонию № 14 (1969), циклы на стихи Цветаевой и Микеланджело. Анна Ахматова подарила композитору свою книгу с на