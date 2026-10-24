Унижение УЕФА: как Инфантино посмеялся над европейскими ультиматумами

Провал проекта FFE не ослабил, а укрепил позиции президента ФИФА Джанни Инфантино. Опираясь на поддержку Азии, Африки и Латинской Америки, он игнорирует ультиматумы УЕФА и критику Германии с Англией. Европейские чиновники оказались в изоляции, не имея альтернативного кандидата. Инфантино уверенно идет на переизбрание до 2031 года, демонстрируя, что реальная власть в мировом футболе теперь принадлежит глобальному большинству, а не старым элитам.