Джиган (Денис Устименко-Вайнштейн) — российский рэпер, бывший артист Black Star Inc. и экс-супруг Оксаны Самойловой. В 2026 году пара развелась, а осенью рэпер оказался в центре скандала из-за истории со стрельбой в своем доме. Биография Джигана, песни, дети, отношения с Самойловой и что случилось с рэпером — в материале mk.ru.

Настоящее имя: Денис Александрович Устименко-Вейнштейн

Дата рождения: 2 августа 1985 года

Возраст: 41 год (на 2026 год)

Место рождения: Одесса

Знак зодиака: Лев

Рост: 172 см

Профессия: рэпер, музыкант

Жанр: хип-хоп, R&B

До музыки: кикбоксинг

Семейное положение: разведен; в браке с Оксаной Самойловой находился с декабря 2012 года, брак расторгнут 1 апреля 2026 года

Дети: четверо — дочери Ариела, Лея, Майя и сын Давид

Известные песни:

«Отпусти» (с Юлией Савичевой)

«Холодное сердце» (с Анной Седоковой)

«Ты рядом» (с Жанной Фриске)

«Одноклассница» (с Тимати)

«Нас больше нет»

«Надо подкачаться»

Альбомы:

«Холодное сердце» (2012)

«Музыка. Жизнь.» (2013)

«Твой выбор» (2015)

«Джига» (2016)

«Дни и ночи» (2017)

«Край рая» (2019)

Bang (2023)

Реалити-шоу: «Быть Джиганом»

Семья, ранние годы и образование Джигана

Настоящее имя Джигана — Денис Устименко. Он родился 2 августа 1985 года в Одессе. Его отец Александр был моряком дальнего плавания, а мать работала в салоне красоты. Денис был единственным ребенком в семье. При получении паспорта он сменил фамилию на Устименко-Вейнштеин, добавив девичью фамилию матери.

Интерес к музыке возник у него еще в детстве. По воспоминаниям самого артиста, отец подарил ему кассетный магнитофон, а потом привозил из рейсов сборники американского рэпа. Денис собирал пластинки и диски и начал организовывать хип-хоп-вечеринки в Одессе.

Откуда псевдоним Джиган

Псевдоним GeeGun, который со временем превратился в привычное «Джиган», артист связывал с американской рэп-культурой. Альбом Ice-T O.G. Original Gangster в Одессе был только у него, поэтому друзья прозвали его O.G., потом сократили до «Джи». А уже сам Денис добавил Gun, что переводится как «пистолет».

Спорт до музыки

Еще до профессиональной музыкальной карьеры Джиган серьезно занимался единоборствами. Он пробовал себя в боксе и тайском боксе, но всерьез увлекся кикбоксингом, выступал на соревнованиях. В 19 лет стал мастером спорта, дважды выигрывал чемпионат Украины по кикбоксингу в весе до 73 кг, брал серебро чемпионата Европы. После школы Денис поступил на факультет физической культуры Южноукраинского национального педагогического университета имени К. Д. Ушинского. В 2007 году он окончил вуз и получил диплом учителя физкультуры. Однако он никогда не работал по специальности, поскольку на момент окончания вуза активно развивал свою музыкальную карьеру. Фото: Лилия Шарловская

Карьера Джигана: от одесских вечеринок до больших хитов

Музыкальную карьеру Джиган начинал в Одессе в середине 2000-х. В 2005 году он участвовал в записи альбома группы «Крестная семья», а затем выступал вместе с коллективом как диджей.

Переломным моментом стал 2007 год. Джиган переехал из Одессы в Москву и стал артистом лейбла Black Star Inc. В том же году вместе с Тимати и Богданом Титомиром он выступил на MTV Russia Music Awards.

На Black Star артист выпустил «Одноклассницу» с Тимати, а затем начал активно записывать совместные композиции с популярными певицами. Одной из главных для его карьеры стала песня «Отпусти» с Юлией Савичевой, вышедшая в 2011 году. Композиция принесла Джигану первый «Золотой граммофон».

Контракт с Black Star завершился 31 декабря 2013 года. После этого рэпер продолжил сольную карьеру, сотрудничал с другими музыкальными компаниями и выпускал собственные альбомы.

Среди других известных песен Джигана — «Дни и ночи», «ДНК», «Худи», «На чиле», «Любить больше нечем». В последние годы артист стал известен не только музыкой: его публичный образ складывался также из телевизионных проектов, интернет-шоу и семейного контента.

В 2023 году Джиган выпустил альбом Bang. В 2024-м вышел его совместный с Artik & Asti и Niletto трек «Худи», который получил несколько музыкальных наград. В июне 2026 года Джиган и Niletto выпустили сингл «Не умею грустить».

Награды

Джиган является обладателем множества музыкальных наград. Вот лишь некоторые из них:

в 2011 году получил статуэтку престижной премии «Золотой граммофон» за хит «Отпусти», записанный вместе с Юлией Савичевой;

получил статуэтку престижной премии «Золотой граммофон» за хит «Отпусти», записанный вместе с Юлией Савичевой; в 2014, 2015, 2017, 2018 и 2019 годах побеждал в номинации «Лучший хип-хоп-проект» по версии телеканала «Муз-ТВ»;

побеждал в номинации «Лучший хип-хоп-проект» по версии телеканала «Муз-ТВ»; в 2015 году стал лауреатом фестиваля «Песня года» в дуэте с Юлией Савичевой;

в 2017 году на премии «Песня года» получил награду за трек «Любить больше нечем» а также стал лауреатом премии «VK Music Awards» с треком «Дни и ночи»;

на премии «Песня года» получил награду за трек «Любить больше нечем» а также лауреатом премии «VK Music Awards» с треком «Дни и ночи»; в 2024 году получил награду «Рэп-исполнитель года» на ежегодной звездной премии модного журнала Moda Topical «Прорыв года».

Политические взгляды

После начала специальной военной операции Джиган не высказывал свою позицию по этому конфликту. В сентябре 2022 года он высмеял в своих социальных сетях россиян, которые уехали из России после объявления частичной мобилизации. После начала военного противостояния между Израилем и сектором Газа поддержал Израиль в социальных сетях.

​Кинематограф

В 2011 году Джиган снялся в российском фильме «Бой с тенью-3: Последний раунд», где сыграл самого себя. Год спустя он написал трек «Ты – чемпион», который стал частью саундтрека к фильму «Вышибала», где главную роль сыграл известный американский актер Шон Уильям Скотт.

Блогерство

Джиган имеет несколько блогов на различных интернет-площадках: на его страницу в социальной сети Instagram* (запрещенная в России организация, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории РФ) подписано 5,2 миллиона человек. Канал рэпера в социальной сети YouTube имеет 446 тысяч подписчиков.

Видеоклип на сингл «ДНК», режиссером которого был сам Джиган, набрал более 60 млн просмотров на YouTube и стал самым просматриваемым музыкальным видео исполнителя.

Карьера на телевидении

В 2023 году Джиган был героем шоу Басты на YouTube «Вопрос ребром», где его спрашивали об образе жизни, отношениях с женой и детьми, источниках доходов, лечении от зависимостей и многом другом. В ноябре 2024 года сообщалось, что рэпер принял участие в шоу «Большое переселение» на телеканале ТНТ. В рамках проекта он подробно рассказал о своей зависимости и борьбе с ней при поддержке своей жены.

Джиган и Самойлова: знакомство, брак и развод

Джиган и Оксана Самойлова познакомились в 2009 году в ночном клубе. В декабре 2012-го они поженились. За время брака у пары родились четверо детей:

дочь Ариела;

дочь Лея;

дочь Майя;

сын Давид.

Оксана Самойлова постепенно стала самостоятельной медийной фигурой. Она развивала собственные проекты в сфере моды и косметики, активно вела социальные сети и вместе с Джиганом регулярно показывала семейную жизнь публике.

Проблемы в отношениях супругов стали публичными еще задолго до нынешнего конфликта. В 2020 году на фоне громкой истории с поведением рэпера в США Самойлова впервые объявила о намерении развестись. Позднее супруги помирились.

В октябре 2025 года Самойлова все же подала на развод. 1 апреля 2026 года Савеловский районный суд Москвы официально расторг брак Джигана и Самойловой.

Одновременно стороны договорились об имущественных вопросах. По данным СМИ, загородный дом остался за Джиганом с предусмотренной компенсацией Самойловой,