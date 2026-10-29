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29.10.2026, 07:35
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Канадский хоккеист, правый крайний нападающий клуба «Салават Юлаев». Лучший бомбардир и снайпер КХЛ сезона 2024/25
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